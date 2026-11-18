El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este miércoles a China para participar el día siguiente en una reunión histórica con sus pares de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin, indicaron periodistas que lo acompañan.

El magnate republicano, quien realiza su primera gira internacional desde la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, aterrizó en el polo tecnológico chino de Shenzhen para asistir también a la cumbre de la APEC.





El presidente chino, Xi Jinping, lo recibió personalmente. Tras bajar del Air Force One, Trump dio la mano a Xi en la alfombra roja mientras un grupo de personas agitaba pompones de colores y ondeaba banderas chinas y estadounidenses. Este recibimiento es un gesto poco común por parte del líder chino.

"Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted (...), con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones, una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad", le dijo Xi a Trump.

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