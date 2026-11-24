En política, la lealtad suele medirse por la capacidad de acompañar al poder. Pero también existe otra forma de ejercerla: volverse indispensable . Patricia Bullrich parece haber encontrado en esa diferencia su lugar dentro del universo libertario.

Javier Milei construyó un espacio donde las discrepancias suelen interpretarse como desafíos a la autoridad. Bullrich , en cambio, conserva una lógica propia de la política tradicional : negociar, acumular poder y marcar diferencias sin abandonar el oficialismo . Al menos, por ahora.

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Sus cortocircuitos con Karina Milei y Santiago Caputo muestran los límites de esa convivencia. Cuestionó la Ley Malvinas , resistió las colectoras y fijó condiciones para tratar la ludopatía . Pero también fue decisiva para acercar posiciones en la reforma electoral .

La paradoja es que aquello que genera desconfianza dentro del Gobierno constituye, al mismo tiempo, una de sus principales necesidades: la capacidad de construir acuerdos más allá de la obediencia .

Esta semana, con la suspensión de las PASO en el Senado , esa contradicción volverá a quedar expuesta. Bullrich deberá demostrar que puede conducir una negociación sin resignar su autonomía .

La exministra no parece buscar una ruptura, sino un lugar propio dentro de un poder que tiende a concentrarse. Su apuesta es acompañar sin diluirse .

Milei requiere disciplina para gobernar, pero también necesita política para conseguir votos. Bullrich representa esa tensión. Y su mayor fortaleza sea haber comprendido que quizás, en un oficialismo donde todos buscan ser leales, también hay poder en ser necesario .