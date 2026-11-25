Cada seis meses, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difunde el índice de pobreza. En los últimos tiempos, sobre ese número se hicieron varios comentarios, la mayoría de ellos deshonestos.

Veamos cómo evolucionó todo.

El primer semestre del gobierno de Javier Milei, el índice de pobreza en Argentina subió mucho. Por la devaluación del peso y el muy fuerte ajuste, el porcentaje de pobres subió 11,2%. De 41,7%, que era el último número de la presidencia de Alberto Fernández, pasó a 52,9%.

Es entendible que los libertarios dijesen que esa suba se debía a que hubo que hacer correcciones.

Aunque el aumento fue trágico, insisto, era entendible. Lo que no es entendible, ni justificable, ni nada, es que dijeran (y todavía dicen) que "el gobierno de Fernández dejó 52,9% de pobres". Eso es mentira.

A aquel primer número le siguió otro muy esperanzador. Al concluir el segundo semestre de 2024, el porcentaje bajó drásticamente a 38,1%. No sólo se recuperó de la suba anterior muy rápido sino que, en un primer año difícil, el gobierno ya podía mostrar un logro importante: 3,6% de baja con respecto a la anterior gestión.



Ante ese escenario, la oposición, abanderada de los humildes, decidió mirar para el costado y sacar a la pobreza de su relato.

El gobierno por su lado "infló la cifra" siguiendo atado a aquel 52,9%. "Bajamos 14,8% la pobreza" dijeron. Con esa mentira, le quitaron valor a su logro.

En los dos semestres siguientes, el número siguió bajando: 31,6% y 28,2% y la tónica fue la misma. El gobierno siguió exagerando y la oposición poniendo el foco en otras cosas.

Finalmente, en septiembre se conoció el índice del primer semestre de 2026: 32,3%. Ante esta suba importante (4,1%) fue el gobierno el que miró para otro lado y la oposición se envalentonó más que Argentina contra Egipto en el Mundial.

Acompañados de comunicadores, líderes de opinión y hasta miembros de la jerarquía católica nacional, quienes nunca festejaron la caída sostenida de la pobreza empezaron a hablar del flagelo de su aumento.

Detengámonos acá.

Los consultores en relaciones públicas asesoramos a empresas, ONGs, gobiernos y personas a manejar su comunicación. No somos carmelitas descalzas y, obviamente, siempre buscamos "tirar agua para nuestro molino", pero eso tiene un límite ético: la honestidad.

Gobierno y oposición podrían haber "tirado agua para su molino" sin salirse de la honestidad en forma descarada como lo hicieron.

El gobierno podría poner el foco en el porcentaje de pobres real que dejaron sus antecesores (41,7%). Desde hace dos años, los números son siempre mejores a ese y pareciera que eso no se va a modificar.

Hoy el porcentaje está casi 10% debajo de aquel inicio, lo que significa que de cada cuatro argentinos que era pobre, uno dejó de serlo. ¿Por qué no hablar de eso en lugar de mentir?

A su vez, en todo este tiempo, en diferentes instancias y con matices, organismos prestigiosos validaron el logro (Unicef, Universidad Torcuato Di Tella, UCA, etc.). ¿Por qué no los citaron para darle más credibilidad al número del INDEC?

Por otro lado, la mayoría de los especialistas explican que la baja de la pobreza se debió a la caída de la inflación y el fortalecimiento de los planes sociales. ¿Por qué la oposición no puso el foco en esto último? ¿Por qué no sostienen públicamente que "el logro de Milei es por políticas que creó el propio peronismo"? Sería una buena y honesta manera de poner al gobierno en aprietos.

Pero no amigos. No hay con qué darle. Ni unos ni otros recurren a estos argumentos transparentes. Pareciera que casi todos aplican aquella vieja frase popular que, con ironía y acidez, sostiene:

"¿Para qué hacer las cosas bien si las podemos hacer mal?".

Es lo que hay.