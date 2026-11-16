La desaceleración de la inflación no alcanza para revertir el deterioro de las condiciones de vida de los hogares. Aunque los aumentos de las canastas básicas se mantienen por debajo del 3% mensual, la pobreza volvió a crecer durante los primeros nueve meses de 2026, en un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de los servicios públicos y las dificultades para sostener los niveles de consumo.

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Esa es una de las principales conclusiones de un informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), titulado Inflación controlada y pobreza más alta. El trabajo sostiene que la estrategia del Gobierno para contener los precios mediante la restricción del consumo contribuye a estabilizar la inflación, pero profundiza las dificultades económicas de los sectores de menores ingresos.

El documento señala que, de acuerdo con su análisis de las estadísticas oficiales, la pobreza pasó del 28,2% en diciembre de 2025 al 34,8% en septiembre de este año. La indigencia, por su parte, habría avanzado del 6,3% al 7,5%. De esta manera, el instituto calcula que en nueve meses se incorporaron 3,5 millones de personas a la pobreza y otras 500.000 a la indigencia.

Estos porcentajes corresponden a la estimación presentada por el ISEPCi y no a una nueva medición oficial trimestral del INDEC, ya que el último dato publicado por el organismo estadístico corresponde al primer semestre de 2026, cuando la pobreza alcanzó al 32,3% de la población y la indigencia al 7,5%.

Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana | Crédito: ISEPCi

El control de precios se apoya en salarios y consumo más débiles

El ISEPCi identifica tres mecanismos detrás de esta dinámica. El primero es la pérdida de poder adquisitivo: los salarios, las jubilaciones y las asignaciones sociales avanzan por debajo de los aumentos de los alimentos y de los bienes que integran las canastas básicas. De esa manera, una parte de la desaceleración de los precios se explica por una menor capacidad de compra de los hogares.

El segundo factor es el peso creciente de los gastos regulados por el Gobierno. Los aumentos de las tarifas de energía, el transporte y otros servicios reducen los recursos disponibles de las familias y dejan menos margen para destinar al consumo cotidiano.

Por último, el informe advierte sobre el impacto de la apertura comercial en la actividad productiva y el empleo. Según el instituto, el ingreso de productos importados más baratos presiona sobre las empresas locales, favorece cierres y despidos y empuja a una parte de los trabajadores hacia ocupaciones informales o como monotributistas, generalmente con ingresos inferiores a los que percibían en empleos registrados.

En ese contexto, el organismo cuestiona que la baja de la inflación sea suficiente para mejorar los indicadores sociales. La estabilidad de los precios, sostiene, no necesariamente se traduce en una recuperación del bienestar cuando los ingresos familiares pierden terreno frente al costo de vida.

Los números de las canastas básicas muestran esa tensión. Durante 2025, la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, aumentó a un promedio mensual del 2,6%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece la línea de indigencia, avanzó un 2,3%.

En los primeros nueve meses de 2026, los incrementos mensuales promedio fueron del 2,8% para la CBT y del 2,4% para la CBA. Aunque ambos indicadores se mantuvieron por debajo del 3% mensual, el ISEPCi señala que la pobreza continuó aumentando.

Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana | Crédito: ISEPCi

La inflación en los barrios populares y el deterioro del consumo

El relevamiento propio del instituto también muestra las dificultades que atraviesan los hogares de menores ingresos. A través del Índice Barrial de Precios (IBP), que releva los valores de productos en 400 comercios de cercanía de 20 distritos del conurbano bonaerense, el organismo registró que la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 0,38% en octubre y acumuló una suba interanual del 33,69%.

Para una familia de dos adultos y dos hijos pequeños, el costo de los alimentos indispensables alcanzó los $675.785 durante octubre. En tanto, para cubrir el conjunto de bienes y servicios básicos y no quedar por debajo de la línea de pobreza, ese mismo hogar necesitó $1.518.266,88.

Pero el informe incorpora otro elemento que considera relevante: los cambios en los hábitos de compra. Según el ISEPCi, el estancamiento del consumo y la proliferación de segundas y terceras marcas, más económicas y de menor calidad, contribuyeron a moderar el crecimiento del valor de la canasta general.

Frente a esa situación, el instituto comenzó a seguir una canasta reducida de 20 productos que considera indispensables para el consumo cotidiano. El resultado muestra que esos artículos, que representan el 35% de los productos relevados pero concentran el 63% del valor de la canasta alimentaria, registran aumentos superiores al promedio. Su incremento mensual fue cuatro veces mayor al de la canasta completa y la variación interanual superó en 5,3 puntos porcentuales a la del conjunto de alimentos.

El organismo interpreta que ese comportamiento refleja el ajuste que realizan los hogares para sostener sus consumos básicos: dejan de comprar determinados productos, sustituyen marcas y concentran sus gastos en una cantidad cada vez más reducida de alimentos.

Por último, el trabajo, firmado por Isaac Rudnik, director del ISEPCi, cuestiona la capacidad de las estadísticas oficiales para reflejar plenamente esos cambios. Sostiene que la metodología de medición de la pobreza utiliza una estructura de gastos desactualizada y no contempla adecuadamente las modificaciones que se producen en los presupuestos familiares frente a los aumentos de tarifas y otros gastos cotidianos.

FN