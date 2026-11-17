El Gobierno difundió este martes una transcripción de la respuesta que el papa León XIV dio sobre Javier Milei durante la conferencia de prensa en el vuelo de Lima a Roma, al cierre de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. El texto elegido muestra a un pontífice que destaca la “apertura” del Presidente y una “mutua comprensión” sobre el valor de la vida. Pero esa respuesta fue solo una parte de lo que el Papa dijo sobre la Argentina ante los periodistas: en las preguntas siguientes habló de una polarización que “no es casual”, pidió no usar “un lenguaje tan violento” y reclamó una redistribución “más equitativa” para evitar la desaparición de la clase media.

En el tramo que difundió el Gobierno, León XIV recordó que conoció a Milei en Roma, “cuando él vino al Vaticano”, y comparó ese vínculo con el que el Presidente tuvo con Francisco: “Ellos sí, digamos políticamente, representaban líneas muy distintas. Y, sin embargo, se llevaban aparentemente muy bien”. Insistió en que su mensaje “no es político” y se quejó de que “hay algunos que tratan de forzarme, en algunos países, hacia derecha, hacia izquierda, que critiquen o no critiquen”. Dijo que con Milei habló de la Magnifica humanitas —el título de su encíclica—, del “respeto por el ser humano” y de la economía, y que lo animó “a tomar más en consideración, sobre todo, los más necesitados dentro de la sociedad argentina”. Cerró con un balance favorable: “Había una apertura en él a escuchar este mensaje. Entonces, yo creo que, en ese sentido, ha sido algo muy positivo”.

El recorte de la conferencia del Papa que difundió el Gobierno. | Crédito: CeDoc

Esa respuesta buscaba despegar al Papa de las lecturas que, durante su estadía en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, interpretaron sus mensajes sobre los pobres, los jubilados y las personas con discapacidad como una crítica a las políticas del Gobierno. Pero la pregunta siguiente, sobre la polarización, devolvió la conferencia a esos temas. Según los cables de noticias y la reconstrucción periodística de los acreditados en el avión que pudo hacer PERFIL, León XIV sostuvo que la polarización “no es casual” y que “en algunas situaciones es provocada intencionalmente”, incluso mediante “los algoritmos”, y agregó que el periodismo tiene un papel para superarla.

“Creo que es posible superar esta forma de polarización. ¿Cómo es posible que la derecha y la izquierda, todos, hayan salido a las calles a celebrar?”, se preguntó, en referencia a las multitudes que lo acompañaron en Buenos Aires. “La humanidad es mucho más grande y profunda que las cuestiones que generan divisiones, odio y polarización”, dijo. Y, según una de las versiones periodísticas cotejadas por este medio, completó: “Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos. Podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma”.

León XIV: "Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento"

La respuesta no mencionó a Milei ni a ningún dirigente en particular, y el Papa se cuidó de que no se leyera como una toma de partido. De hecho, en el mismo vuelo aplicó el mismo criterio a su propio país: consultado por las elecciones de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano de Donald Trump sufrió una dura derrota, pidió, según AFP, “una mayor capacidad de diálogo, de tender puentes, de reconciliación. Menos polémicas, menos guerra, menos división”. Pero el diagnóstico de una división fomentada y de un lenguaje político violento retoma lo que había planteado el 8 de noviembre en su discurso ante el Presidente y las autoridades, cuando describió la polarización como una amenaza para la democracia.

La última pregunta sobre la Argentina fue sobre economía, desempleo y pobreza. León XIV reconoció que factores internacionales contribuyeron a un peso económico que recae sobre la clase media y, sobre todo, sobre los más pobres, y pidió que “el pueblo, los ciudadanos, pero también la clase política” trabajen para “reconstruir y mejorar las condiciones de vida”. “Todos tenemos que mirar al bien común”, afirmó. Propuso ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que “si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo”, y planteó “cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa” para evitar “la reducción o hasta eliminación de la clase media”. También advirtió contra un mundo en el que unos pocos acumulan cada vez más y llamó a fortalecer a la clase obrera y a los movimientos sociales, en línea con la doctrina social de la Iglesia.

El Papa León XIV terminó ayer en Perú su gira por Sudamérica. | Crédito: AFP

La selección del Gobierno no es neutral. El fragmento elegido le permite a la Casa Rosada mostrar un aval papal a la relación con Milei después de una visita en la que la agenda de León XIV —justicia social, diálogo, crítica a la violencia verbal— se cruzó varias veces con las prioridades oficiales. El resto de la conferencia, en cambio, contiene una defensa explícita de la ayuda estatal para sostener el empleo y de la redistribución del ingreso, dos ideas que el Presidente rechazó en forma reiterada. La transcripción oficial ni siquiera recogió el matiz que podría haberle convenido: la referencia del Papa a los factores internacionales detrás de las dificultades económicas.

En el mismo vuelo, el Papa evitó responder por qué Francisco nunca visitó la Argentina —dijo que no puede leer su mente y que el tema queda “al misterio de la vida eterna”— y habló de su salud, semanas después de haber sido operado por un cáncer de pulmón. “No estoy al cien por ciento, pero estoy bastante bien”, dijo, y precisó que el tumor “estaba totalmente contenido”. Consultado sobre si había firmado una carta de renuncia antes de la operación, como había hecho Francisco por precaución, respondió: “Por ahora no veo ninguna necesidad, gracias a Dios”.

MC