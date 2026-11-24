En política, la lealtad suele medirse por la capacidad de acompañar al poder. Pero también existe otra forma de ejercerla: volverse indispensable. Patricia Bullrich parece haber encontrado en esa diferencia su lugar dentro del universo libertario.

Javier Milei construyó un espacio donde las discrepancias suelen interpretarse como desafíos a la autoridad. Bullrich, en cambio, conserva una lógica propia de la política tradicional: negociar, acumular poder y marcar diferencias sin abandonar el oficialismo. Al menos, por ahora.

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Sus cortocircuitos con Karina Milei y Santiago Caputo muestran los límites de esa convivencia. Cuestionó la Ley Malvinas, resistió las colectoras y fijó condiciones para tratar la ludopatía. Pero también fue decisiva para acercar posiciones en la reforma electoral.

La paradoja es que aquello que genera desconfianza dentro del Gobierno constituye, al mismo tiempo, una de sus principales necesidades: la capacidad de construir acuerdos más allá de la obediencia.

Esta semana, con la suspensión de las PASO en el Senado, esa contradicción volverá a quedar expuesta. Bullrich deberá demostrar que puede conducir una negociación sin resignar su autonomía.

La exministra no parece buscar una ruptura, sino un lugar propio dentro de un poder que tiende a concentrarse. Su apuesta es acompañar sin diluirse.

Milei requiere disciplina para gobernar, pero también necesita política para conseguir votos. Bullrich representa esa tensión. Y quizás su mayor fortaleza sea haber comprendido que, en un oficialismo donde todos buscan ser leales, también hay poder en ser necesaria.