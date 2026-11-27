Javier Milei construyó buena parte de su poder político a partir de la sobreexposición mediática. Antes de ser candidato era difícil pasar por alto sus estridentes apariciones televisivas. Ya como Presidente, incorporó las maratónicas visitas a streamings amigos a su repertorio comunicacional. Las redes sociales pasaron a ser una suerte de cadena nacional sin horario ni frecuencia establecida. Por eso, en alguien que hizo de la palabra una herramienta de poder, el silencio adquiere una dimensión política.

El mismo día en que se conoció que la economía argentina había entrado en recesión, Milei desistió de participar de un streaming. También suspendió un viaje a Corrientes que tenía previsto realizar junto a su ministro de Economía, Luis Caputo. En cambio, destinó dos noches a una visita oficial a Paraguay cuya agenda de actividades se concentró en unas pocas horas.

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La visita a Asunción tenía una justificación diplomática: recomponer el vínculo con Paraguay tras la destitución de Santiago Peña. Y el Presidente no abandonó las redes sociales, desde donde celebró los triunfos legislativos del oficialismo. La novedad radica en la menor exposición pública en momentos en que la economía ofrece noticias menos auspiciosas.

La comunicación política no consiste solamente en administrar lo que se dice, sino también cuándo se lo dice y cuándo se elige no hablar. La paradoja de quienes construyen su centralidad política a partir de una presencia permanente es que terminan convirtiendo también sus ausencias en noticia. Milei hizo del ruido una marca de identidad. Ahora también su silencio se escucha. Y retumba en toda la política.