En el marco de las sesiones maratónicas del Congreso, donde este jueves en el Senado se debatía la reforma política que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el jefe del bloque peronista José Mayans lanzó una chicana contra el presidente Javier Milei y las versiones que sugieren una interna con la senadora Patricia Bullrich. La sonrisa irónica de la jefa del bloque de La Libertad Avanza fue capturada por Pablo Cuarterolo, fotógrafo de PERFIL.

Sesión especial en Diputados 26112026 | Crédito: Pablo Cuarterolo

Durante su discurso, Mayans cuestionó el proyecto para suspender las PASO en 2027 (que finalmente se aprobó y ahora irá a Diputados) y lo calificó como "un verso, una mentira más del Gobierno y una improvisación más del Gobierno de Milei". En ese contexto, sostuvo que la necesidad del oficialismo de avanzar con el proyecto responde a la crisis política que atraviesa el Gobierno y a que Milei "se da cuenta de que no tiene el liderazgo que pensaba que iba a tener".

Antes de llegar a esa conclusión, el senador reconstruyó los sucesivos cambios en la iniciativa: explicó que el primer texto tenía más de 70 artículos, que luego fue reducido a 40 y que, tras nuevas modificaciones, terminó con 18. "Lo leímos, un verdadero disparate", cuestionó, y atribuyó las modificaciones a las negociaciones que debió entablar el oficialismo para conseguir el quorum.

En esa línea, lanzó una chicana sobre la interna libertaria y la figura de Patricia Bullrich: "¿Patricia mide bien? ¡Afuera! 'Nada que venga acá Patricia a hacerse de la extrema derecha, porque nosotros inventamos esto', dice Milei", lanzó Mayans. Además, ironizó sobre las mediciones de la exministra y afirmó: "Ahora viene Patricia y dicen que mide el doble que el presidente". Finalmente, reconoció que la dirigente "se las va a ingeniar, porque tiene su ingenio propio".

La chicana de Patricia y sus mensajes encriptados

En paralelo a las diferencias políticas que comenzó a marcar con la Casa Rosada, Patricia Bullrich también utilizó sus redes sociales para enviar mensajes que alimentaron las especulaciones sobre su futuro político. Uno de los episodios más comentados ocurrió el 18 de septiembre, cuando publicó un video desde su despacho en el Senado en el que buscaba y reproducía No me importa, de Lali Espósito, una de las artistas más cuestionadas por Javier Milei. "Sé que todos los 'peros' tienen un 'porqué'", escribió junto a las imágenes, en las que se la veía tarareando la canción. La publicación llegó después de sus críticas al Gobierno por los cambios introducidos en el Presupuesto 2027 y fue interpretada como una ironía al presidente.

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Un mes después, la senadora volvió a despertar interrogantes con una fotografía suya de espaldas y la frase "Se vienen cositas…". Al día siguiente, publicó un video con imágenes de los pasillos y su despacho en el Senado, musicalizado con Es un secreto, del dúo puertorriqueño Plan B. "Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina", escribió en tercera persona. La elección de la canción, sumada a las referencias al Plan B y a la letra del tema, volvió a alimentar las versiones sobre una posible alternativa electoral dentro de La Libertad Avanza. Los gestos se produjeron luego de que Bullrich afirmara públicamente que estaba "preparada" para ser presidenta, aunque aclaró que Milei tenía la prioridad para buscar la reelección.

La secuencia tuvo un nuevo capítulo el 20 de noviembre, cuando Bullrich compartió en Instagram un reel inspirado en las populares sesiones musicales de Bizarrap. Bajo el título "Music Sessions # 10/11 | PATRICIA BULLRICH & ???", el video la muestra frente a un espejo mientras se acomoda el flequillo, con una incógnita sobre quién podría acompañarla en esa supuesta sesión. Más allá de esto, la senadora aún no confirmó una candidatura ni precisó qué proyecto anticipaba con sus mensajes.

Senado Votación reforma laboral | Crédito: Pablo Cuarterolo

La reforma tratada en el Congreso

El proyecto de reforma política impulsado por el Gobierno de Javier Milei fue aprobado en el Senado después de varias semanas de negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques aliados. La iniciativa original, que contemplaba 79 artículos, fue modificada durante su tratamiento legislativo y quedó reducida a 25. Su objetivo es suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones nacionales de 2027, aunque no implica su eliminación definitiva.

Además de la suspensión de las primarias, el texto incorpora el régimen de Ficha Limpia, que impide competir por cargos electivos nacionales a quienes tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia. También modifica el financiamiento de las campañas, reduce del 5% al 2,5% los espacios gratuitos de publicidad electoral en medios audiovisuales y elimina la obligatoriedad de los debates presidenciales en primera vuelta, aunque los mantiene para un eventual balotaje. A su vez, introduce cambios en la Boleta Única de Papel y flexibiliza las restricciones de la veda electoral.

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En la sesión de este jueves 26 de noviembre, el Senado le otorgó media sanción en general a la reforma electoral con 43 votos afirmativos y 29 negativos. La sanción definitiva depende ahora de Diputados, donde el proyecto se discutirá en las sesiones extraordinarias.

LMM/ML