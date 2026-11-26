El Senado comenzó este jueves una sesión en la que el oficialismo busca avanzar con la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027. En el mismo debate, los legisladores también tratarán el proyecto de ley para prevenir la ludopatía y combatir el juego ilegal, que cuenta con un acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo para obtener la sanción definitiva.

El encargado de abrir las intervenciones fue el senador fueguino de La Libertad Avanza Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien presentó los principales cambios contemplados en la reforma electoral. Entre ellos, mencionó la posibilidad de incorporar la afiliación partidaria digital, la exclusión de candidaturas para personas con condenas firmes en segunda instancia por delitos dolosos, en línea con el proyecto conocido como Ficha Limpia, y la incorporación de una opción para votar listas completas en la Boleta Única de Papel.

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