En un contexto de repunte de la inestabilidad en los mercados locales, el oficialismo aprobó hoy en la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). El proyecto obtuvo sanción definitiva con 141 votos afirmativos, ninguno negativo y 99 abstenciones de la oposición. La reforma introduce un giro en el mandato de la entidad a través de tres cambios centrales: un "mandato único" centrado en la inflación, la prohibición de financiar al Tesoro y el blindaje de la independencia del organismo. Con un entusiasmando posteo en X, el presidente Milei celebró la votación: "Momento histórico", aseguró.

El mandato único

El Gobierno busca eliminar el "mandato múltiple" incorporado en la reforma de 2012, que apuntaba a la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad. En su lugar propone un mandato único: la estabilidad de precios. "El argumento es atendible, porque cuando le pedís a la institución que persiga mil objetivos a la vez, termina sin cumplir bien ninguno", sostuvo el economista Emiliano Libman en un artículo para Cenital.

Sin embargo, otros países de la región tienen cometidos más amplios. Según un relevamiento de la consultora T+1, de Juan Manuel Telechea, Uruguay y Chile persiguen metas de inflación y de estabilidad financiera, mientras que Brasil prioriza los precios junto con otros objetivos secundarios. Incluso la Reserva Federal de Estados Unidos tiene un mandato dual de inflación baja y pleno empleo, "pero hay millones de contraejemplos", insiste Libman.

Hoy, el control de la inflación es la carta fuerte del Ejecutivo, aun a costa de la caída de la actividad. Plasmar esa prioridad en la Carta Orgánica refuerza esa postura y encierra al Gobierno en su propia lógica, una rigidez que varios analistas señalan como un punto débil.

Prohibir el financiamiento al Tesoro

Uno de los componentes centrales del proyecto es la "prohibición total y absoluta" de que el Banco Central financie directamente al Tesoro. La reforma elimina los adelantos transitorios, que son préstamos del organismo al Estado nacional, y también la colocación de Letras Intransferibles, pagarés que el Tesoro entrega al Central a cambio de reservas y que no pueden convertirse en dinero. Además, establece que los resultados positivos del Banco se destinen primero a sanear su balance y a cancelar deuda pública heredada, lo que impide girar utilidades al Tesoro.

Según T+1, el financiamiento directo al Tesoro está prohibido en todos los países de la región. Los especialistas reconocen que fue un recurso muy extendido en gobiernos anteriores, con consecuencias negativas para la estabilidad. En cambio, el proyecto suprime la prohibición de comprar títulos públicos en el mercado secundario, operación que sí permiten las cartas orgánicas de la región.

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Libman señala una ironía: en julio de 2026, cuando el Gobierno abría la discusión de esta ley, colocó una letra intransferible en dólares para conseguir las divisas que necesitaba su programa financiero. "Este pequeño incidente ilustra un punto clave. Incluso el gobierno más obsesionado con la disciplina monetaria usa, cuando lo necesita, las herramientas que dice querer prohibir", afirmó.

La independencia de la institución

Libman defiende la independencia técnica y la ubica en manos de funcionarios probos y solventes, pero advierte que no puede equivaler a no rendirle cuentas a nadie. Los buenos diseños institucionales, explica, combinan autonomía con contrapesos: metas discutidas con el Ejecutivo, informes al Congreso y mecanismos de control.

En la discusión parlamentaria, la mayor controversia giró en torno a la remoción de las autoridades. La reforma extiende a seis años el mandato del presidente del BCRA. El texto original, aprobado en agosto por Diputados, exigía los dos tercios de ambas cámaras para removerlos, mientras que para designarlos bastaba la mayoría simple del Senado. La oposición y los bloques dialoguistas criticaron esa asimetría.

Para conseguir los votos, en septiembre el oficialismo aceptó en el Senado una regla simétrica: tanto designar como remover requerirá mayoría absoluta (37 votos) y solo de esa cámara. Como el Senado modificó el texto, el proyecto volvió a Diputados, que hoy le dio la sanción definitiva.