El Senado aprobó este jueves el pliego que asciende a Mariana Edith Plaza a embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, la categoría más alta del escalafón del Servicio Exterior. Plaza está al frente de la embajada argentina en el Reino Unido desde mayo de 2024. Veteranos de guerra y el peronismo la cuestionan desde hace dos años: la señalan como una de las impulsoras de una política de acercamiento a Londres que deja en segundo plano el reclamo de soberanía sobre Malvinas.

El ascenso se votó al comienzo de la sesión, después de las mociones y los homenajes. La Cámara Alta aprobó en conjunto una larga nómina de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cargos diplomáticos, judiciales y del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. La votación terminó con 67 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El bloque Justicialista acompañó todos los pliegos, salvo el de Plaza.

Sesión en el Senado Ley de Ludopatía y Reforma Electoral | Crédito: Pablo Cuarterolo

La senadora bonaerense Juliana di Tullio, del peronismo, explicó el rechazo con una frase dirigida al oficialismo. Dijo que “una persona menos comprometida con la causa Malvinas no puede haber”, y agregó que era justamente el Gobierno quien la proponía.

Juliana di Tullio cuestionó el ascenso de la embajadora argentina en el Reino Unido | Crédito: NA

El pliego llegó dentro de un paquete de ascensos que impulsó el canciller. Pablo Quirno envió al Senado dos listas con 21 candidatos a embajador y promociones en otros escalafones, en total 120 pliegos. Ingresaron a la Cámara alta el 16 de octubre. En la lista figuraban también el vicecanciller Juan Manuel Navarro, el representante ante Naciones Unidas Francisco Tropepi y la directora de América del Sur, Natalia Gunski. Antes de la votación hubo tensión en la Comisión de Acuerdos. Los senadores estaban molestos porque Quirno insistía en dejar afuera a 16 diplomáticos cuyos pliegos seguían pendientes.

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La carrera de Plaza en Londres arrastra polémica desde el principio. Por el decreto 383/2024 fue designada embajadora ante el Reino Unido cuando tenía el rango de ministro plenipotenciario de segunda clase. Un proyecto presentado en Diputados en 2025 señalaba que esa embajada históricamente la había ocupado un embajador de categoría “A” o una figura política destacada. Durante la gestión de Diana Mondino, el jefe del bloque peronista, José Mayans, consiguió que se retiraran de la votación los ascensos de Plaza y de su marido, Carlos Gonzalo Ortiz de Zárate. En febrero de 2025 el Senado le dio acuerdo por 34 votos contra 27, en una votación aparte que pidió Unión por la Patria. Ese mismo mes había presentado sus cartas credenciales ante el rey Carlos III.





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