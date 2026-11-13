Encuesta: cuáles son las 18 medidas de Javier Milei que los argentinos consideran un acierto y cuáles un error

Una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg pidió a los argentinos que calificaran como acierto o error 18 medidas tomadas durante la presidencia de Javier Milei. La consulta, parte del estudio Latam Pulse Argentina, preguntó: “¿Consideras que las siguientes medidas tomadas durante la presidencia de Javier Milei han sido un acierto o un error?”.

Tres medidas obtuvieron más aciertos que errores. La mejor valorada fue la eliminación de intermediarios en la entrega de planes sociales, con un 65% de aciertos y un 26% de errores. Le siguió la implementación del protocolo antipiquetes, con 52% y 38%, y el fin del “cepo” para comprar dólares, con 51% y 32%.

Encuesta Atlas | Crédito: Atlas Intel/Bloomberg

El cierre y la fusión de ministerios quedó prácticamente empatado, con un 48% que lo considera un acierto y un 47% que lo ve como un error. A partir de ahí, todas las medidas tuvieron más errores que aciertos. La apertura de importaciones registró 44% de aciertos y 49% de errores, y la reducción de los subsidios a las tarifas de luz y gas, 42% y 52%. Los beneficios fiscales para grandes inversiones en minería, energía y tecnología sumaron 41% de aciertos y 48% de errores. La derogación de la Ley de Alquileres tuvo 38% y 46%, y la devaluación del peso al asumir el Gobierno, 37% y 48%.

Alquileres

La reforma laboral fue vista como un acierto por el 37% y como un error por el 56%. El alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel obtuvo 33% y 58%. Los despidos y la caída de salarios en el sector público (administración, profesores, médicos, científicos y fuerzas) alcanzaron 29% de aciertos y 64% de errores, mientras que el recorte de financiamiento del sistema universitario y científico llegó a 27% y 66%. La liberación del precio de la medicina prepaga sumó 26% de aciertos y 63% de errores, y el veto al aumento de las jubilaciones votado por el Congreso, 25% y 66%.

Reforma Laboral | Crédito: Cedoc

En el extremo opuesto del ranking quedaron tres decisiones. La reducción del presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad y la paralización de la obra pública tuvieron un 19% de aciertos, con 71% y 70% de errores respectivamente. La reducción de la cobertura de medicamentos del PAMI cerró la lista, con un 14% de aciertos y un 77% de errores, lo que representa un saldo negativo de 63 puntos porcentuales. Según la medida, entre un 6% y un 17% de los consultados respondió que no sabía.





El mismo estudio pidió evaluar la actuación del Gobierno por áreas, en una escala de uno a cinco. Agricultura tuvo el saldo menos negativo, con 13 puntos porcentuales por debajo de cero, y obras públicas el más negativo, con 49 puntos en contra.

Ficha técnica: El estudio se realizó sobre la población adulta de Argentina, con una muestra de 2.364 encuestados y una metodología de reclutamiento digital aleatorio (Atlas RDR). El margen de error es de ±2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 5 y el 9 de noviembre de 2026.

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