Una encuesta midió a 18 presidentes latinoamericanos: ¿Cómo quedó Milei y quién perdió más imagen?

La imagen de Javier Milei mostró una mejora leve en noviembre, y esa mejora, sumada a los retrocesos de otros líderes de la región, alcanzó para que el presidente avance dos lugares en el ranking de CB Global Data. Pasó del puesto 14 al 12 sobre un total de 18 mandatarios, aunque sigue en la mitad baja de la tabla.

La encuesta, que mide la imagen de los jefes de Estado entre los ciudadanos de sus propios países, registró para el mandatario argentino un 37,4% de opiniones positivas, frente al 36,1% de octubre. Son 1,3 puntos más. Del otro lado, el 57,7% tiene una imagen negativa y el 4,9% no sabe o no contesta. La diferencia entre ambos extremos es de 20,3 puntos en contra.

Ranking de presidentes latinoamericanos | Crédito: CB Global Data

Un avance con ayuda de los rivales

El ascenso de Milei se explica en parte por lo que les pasó a otros. El chileno José Antonio Kast bajó de 38,8% a 33,5% y pasó de estar por encima del argentino a quedar cuatro lugares por debajo, en el puesto 16. Más fuerte todavía fue el derrumbe del paraguayo Santiago Peña, que perdió 18,2 puntos (de 42,9% a 24,7%) y terminó último, con un 69,8% de imagen negativa, la más alta del ranking.

Javier Milei | Crédito: CB Global Data

Con ese reacomodamiento, Milei pasó de tener cuatro presidentes por debajo a tener seis: Daniel Ortega (Nicaragua), Delcy Rodríguez (Venezuela), José Raúl Mulino (Panamá), Kast, Bernardo Arévalo (Guatemala) y Peña. Por encima quedó Yamandú Orsi, de Uruguay, con 38,6%.

La cima, sin sorpresas

Claudia Sheinbaum (México) mantiene la delantera con 69,8%, apenas tres décimas por encima de Nayib Bukele (El Salvador), que registra 69,5%. Entre ambos y el resto hay una brecha de más de 17 puntos: tercera aparece Laura Fernández (Costa Rica) con 52,3%, seguida por Luis Abinader (República Dominicana) con 51,2%.

Claudia Sheinbaum | Crédito: CB Global Data

El dato más favorable del mes fue para Lula da Silva, que sumó 5,1 puntos, la mayor mejora de la medición, y llegó a 50,4% para ubicarse quinto. Cierran el grupo de los seis mejores Daniel Noboa (Ecuador, 47,8%).

En la franja intermedia, que el informe denomina “regular”, se ubican Abelardo de la Espriella (Colombia, 46,9%), Nasry Asfura (Honduras, 45,7%), Keiko Fujimori (Perú, 43,8%), Rodrigo Paz (Bolivia, 40,2%), Orsi y Milei.

Ficha técnica: La encuesta fue realizada por CB Global Data y forma parte del informe “Ranking Presidentes de Latinoamérica – Noviembre 2026”. La población objeto de estudio es la población general mayor de 18 años, y el relevamiento abarcó 18 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los datos se recolectaron mediante la técnica CB CAWI Research. El trabajo de campo se desarrolló del 4 al 9 de noviembre de 2026. La muestra osciló entre 1.930 y 3.931 casos por país, con un total de 51.350 casos; en Argentina fueron 3.079. El margen de error medio por país va de ±1,6% a ±2,2%, y en el caso argentino es de ±1,8%.