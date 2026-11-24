La economía argentina empieza a verse mejor en la opinión pública, pero no en la mesa familiar. Según la última encuesta QMonitor de la consultora QSocial, el 17% evalúa positivamente la situación económica del país, 4 puntos más que en septiembre y 8 más que en agosto. Sin embargo, la evaluación negativa de la economía personal subió 6 puntos y llegó al 45%.

El 84% de los consultados tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes, el valor más alto de la serie que releva el estudio desde noviembre de 2025. El 76% generó ingresos adicionales en los últimos doce meses, el 71% considera que su endeudamiento familiar aumentó y el 65% no tiene capacidad de ahorro. La mitad (50%) afirma que sus ingresos no alcanzan en absoluto para cubrir las necesidades básicas del hogar.

Recorte de gastos para llegar a fin de mes

El mercado laboral también preocupa: el 62% conoce a un familiar cercano que perdió su trabajo en los últimos tres meses, y el 42% cree probable que él o el principal sostén de su hogar pierda el empleo o su fuente de ingresos en los próximos seis meses (eran 34% en septiembre). El consumo lo refleja: el 79% no compró ropa o calzado el último mes y el 83% no compró electrodomésticos.

El 77% cree que los precios aumentaron mucho o bastante en el último mes, 8 puntos más que hace 30 días. Además, el 55% espera más inflación en los próximos meses, 10 puntos por encima de septiembre.

Aumento de los precios | Crédito: QS Social

Ante ese cuadro, el 75% prefiere que la economía se reactive y haya más trabajo aunque suba la inflación, mientras que solo el 17% opta por seguir bajándola aunque no haya reactivación y se pierdan empleos. La preferencia es mayoritaria incluso entre quienes se identifican como mileístas: el 56% elige la reactivación y el 31% la baja de la inflación.

Un 2027 con más pesimismo

De cara al próximo año, el pesimismo sobre la economía creció 7 puntos y llegó al 45%, frente a un 30% de optimistas. El 68% describe la economía actual como estancada (36%) o en retroceso (32%). Un 24% cree que crece, pero que solo lo notan algunos sectores, y apenas el 6% que crece y ya se nota en la mayoría de la gente. Además, el 65% no percibe ninguna mejora económica, ni general ni personal.

El informe marca dos meses consecutivos de mejora en la evaluación positiva de la situación actual del país, que pasó del 13% en agosto al 21% en octubre. La evaluación negativa subió de 47% a 50%, aunque sigue por debajo del pico de 55% de agosto. La mirada positiva sobre el futuro del país subió 2 puntos, al 32%.

Aprobación de la gestión de Javier Milei | Crédito: QSSocial

En ese contexto, la aprobación del Gobierno se ubica en 36%, un punto más que en septiembre, y en 6 de las últimas 7 mediciones osciló entre 34% y 36%. La capacidad percibida para resolver los problemas del país se recupera al 38%, aunque el 57% cree que el Gobierno no la tiene.

De cara a 2027, en un escenario de primera vuelta Javier Milei obtiene 35% y Axel Kicillof 31%. En un hipotético balotaje, Kicillof lo supera por 45% a 40%.

Ficha técnica: Tipo de estudio: encuesta online, con cuestionario estructurado autogestionado. Ámbito geográfico: Argentina. Universo: personas mayores de 18 años en condiciones de votar. Período de campo: del 8 al 26 de octubre de 2026. Diseño muestral: muestra aleatoria probabilística y estratificada por regiones, con ponderación por sexo, edad y nivel educativo. Tamaño de la muestra: 4.000 casos efectivos en la variable de ingreso. Margen de error: ±1,6%, con 95% de confianza (supuesto de máxima heterogeneidad, p=q=0,5).

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