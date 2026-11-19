Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, salió a criticar el dictamen de reforma política que consiguió apoyo en el Senado. Lo hizo a través de un extenso mensaje en redes sociales, en el que afirmó haber leído el texto acordado en la Cámara alta y aseguró que los cambios propuestos desvirtúan los principios que dieron origen a la Boleta Única de Papel.

“Van a destrozar el espíritu de la Boleta Única”, escribió el dirigente opositor al comenzar su publicación.

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Según detalló, hay dos puntos del dictamen que considera especialmente cuestionables. El primero es la incorporación de un casillero para votar la lista completa, una modalidad que, en su opinión, es propia del sistema de boleta sábana. El segundo es la posibilidad de que, en elecciones simultáneas, las categorías provinciales y municipales se integren a la misma boleta que las nacionales.

Para Ferraro, ambos cambios contradicen de manera expresa el criterio fijado en la ley original. Recordó que el esquema vigente establece que, cuando coinciden comicios nacionales y provinciales, se utilizan boletas únicas diferentes y urnas separadas para cada nivel electoral.

El titular de la Coalición Cívica planteó además que, si bien el oficialismo finalmente no avanzó con la habilitación de colectoras, la nueva redacción generaría efectos parecidos. Explicó que sumar múltiples categorías en una misma boleta recrea la lógica de la lista sábana y favorece los mecanismos de arrastre de votos entre distintos cargos.

“Con este cambio vuelve la lista sábana, convertida en una herramienta para condicionar y acarrear el voto, desde abajo o desde arriba”, advirtió.

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A su entender, las modificaciones ponen en riesgo uno de los principales objetivos que motivaron la implementación de la Boleta Única de Papel: fortalecer la autonomía del elector al momento de elegir cada categoría de manera independiente.

“No se van a poder robar las boletas, pero todo lo demás vuelve”, concluyó, y cerró su mensaje con una crítica al sistema político tradicional: “Más casta, echale agua”.

Sus declaraciones se producen en medio del debate por la reforma política impulsada por el oficialismo, que además contempla la suspensión de las PASO para 2027, la incorporación de la Ficha Limpia, cambios en la afiliación partidaria y modificaciones al régimen electoral. Desde el Gobierno y sectores aliados destacan el acuerdo alcanzado como una modernización del sistema, mientras que desde distintos espacios opositores comienzan a surgir cuestionamientos sobre algunos de los cambios incluidos en el dictamen.

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