Hay temas en los que la división entre conservadores y feminismos es clara. Aborto, por ejemplo. Hay otros, como la gestación subrogada, en los que las fronteras ideológicas se vuelven difusas. Una de las caras visibles de ese debate es Reem Alsalem, relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, que está estos días en la Argentina para participar de una serie de actividades en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica y en la Legislatura porteña. A pesar de la apariencia progresista de su visita, su agenda es auspiciada por organizaciones cercanas al oficialismo y con una larga militancia provida. Subrogación y confusión.

En Argentina, la subrogación de vientres es un debate que siempre parece a punto de suceder, pero que nunca termina de llegar. En el Congreso hay proyectos presentados desde hace más de 10 años. La mayoría tienen un espíritu regulacionista y buscan crear regímenes que reconozcan esta forma de tener hijos. El primero fue presentado en 2013 por el bullrichista Gerardo Milman y el último, en 2025, por Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal. En el medio, hubo propuestas del radical Julio Cobos y de la peronista Analía Rach Quiroga, entre otros.

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Sin embargo, la posibilidad de regular está lejos de generar consenso. Los rechazos provienen de sectores diversos, desde una parte del feminismo hasta el conservadurismo religioso. En el amplio espectro de La Libertad Avanza hay quienes empujan esta agenda. La visita de Alsalem sucede poco después de que el diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz invitara al Congreso a Olivia Maurel, una conferencista estadounidense que nació por vientre subrogado y que en la actualidad es la portavoz de la Declaración de Casablanca, un documento internacional que promueve la abolición de la práctica.

Aunque en Casa Rosada nadie parece apurado para dar esta discusión, los dirigentes oficialistas que levantan esta bandera comparten con referentes un grupo de WhatsApp llamado "Casablanca". En Argentina no hay ley, solo reconocimientos a través de fallos judiciales. Con visión de largo plazo, el objetivo del grupo es preparar el terreno y elaborar los argumentos para cuando un proyecto llegue, por fin, al recinto.

El auspicio conservador de Reem Alsalem

Este miércoles 25, Alsalem dio una charla en la Facultad de Derecho de la UBA que se tituló “Gestación subrogada: una mirada desde los derechos humanos”. Y este jueves 26 está al frente de una clase magistral abierta en la UCA en la que abordará el vínculo entre la maternidad subrogada, la trata y la explotación de personas. Su última actividad será el viernes 27 en la Legislatura porteña, donde abordará el asunto desde la perspectiva de la protección de mujeres y niños.

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Alsalem asumió su cargo como relatora especial de Naciones Unidas en 2021 y se renovó su mandato en 2025. A lo largo de los años ha recibido numerosos cuestionamientos por parte de distintos sectores del feminismo internacional, sobre todo por sus posiciones biologisistas, su perspectiva sobre las personas trans y su postura acerca de la prostitución. El informe más discutido de la relatora fue “Violencia basada en sexo”, donde confrontó la noción de la violencia de género.

Reem Alsalem ONU | Crédito: Prensa

En el último, llamado “Violencia contra las madres”, sostuvo que las madres son las mujeres que están embarazadas, las que estuvieron embarazadas y las que adoptaron. La definición generó un profundo rechazo entre las organizaciones que defienden la voluntad procreacional, reconocida por el Estado argentino, porque deja afuera -por ejemplo- a la comaternidad lésbica.

Los cuestionamientos contra Alsalem no son solo teóricos, sino que también se suelen mencionar sus vínculos con organizaciones ultraconservadoras y contrarias a los derechos sexuales y reproductivos. En su visita a la Argentina, esos lazos se ven con claridad.

Entre los auspiciantes de sus actividades aparece la Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles (PRODECI), una organización dedicada al litigio estratégico en defensa del derecho a la vida y a la familia que en la actualidad es presidida por Débora Ranieri, quien esta semana participó en una actividad con legisladoras porteñas de La Libertad Avanza que trabajan en un proyecto para prohibir tratamientos hormonales y cirugías de cambio de sexo a menores de 18 años.

Uno de los abogados que fundó PRODECI es Sebastián Schuff, militante provida del Frente Joven, el grupo ultracatólico que aportó funcionarios al gobierno de Milei y que hoy, desde Global Center for Human Rights, es señalado en los pasillos de la Cancillería como uno de los “operadores” de esta agenda en la gestión de Pablo Quirno.

La vicejefa de gobierno, Clara Muzzio, es la referente porteña de esta agenda. Enfocada en la cuestión de la natalidad, en el último tiempo fue expandiendo sus temas de interés y se muestra cada vez más alineada a nivel internacional.

Uno de los auspicios más potentes es el de la Alliance Defending Freedom International (ADF), una plataforma vinculada al mundo evangélico más conservador de Estados Unidos y con terminales internacionales. También aparece WDI Argentina, que forma parte de Women’s Declaration International, una red que promueve los llamados derechos de las mujeres basados en el sexo biológico.

Entre las entidades argentinas que aparecen en la agenda están la Universidad Austral, conocida por sus vínculos con el Opus Dei, la organización provida Abogados por la Vida, y Proyecto Isabel, una asociación civil que en su sitio web asegura: “Promovemos la dignidad femenina, su rol insustituible y la complementariedad con el varón, contribuyendo al bien común”. También figura Mujeres Independientes y Federales (MIF), que se presenta con el objetivo de la “reivindicación del rol diferencial y único de la mujer”.

La lista se completa con Mujeres Libres y Soberanas, un espacio mexicano identificado con el activismo provida y la defensa de la familia, la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) y la Asociación Argentina de Mujeres de Carreras Jurídicas (AAMCJ).

GL/MC