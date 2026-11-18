Con una puesta en escena más cercana al cine de acción que a una pieza electoral tradicional, Horacio Rodríguez Larreta lanzó un spot en el que ordena dinamitar la avenida General Paz bajo la consigna "Vamos a derribar el muro". El video, producido íntegramente con inteligencia artificial, muestra al ex jefe de Gobierno frente a una consola de operaciones dando la señal tras recibir el reporte de agentes desplegados en Puente Saavedra y otros accesos. La secuencia (que termina con los eslóganes "Metrópolis. Segunda Generación" y "Hace falta una segunda transformación") alcanzó más de 800.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

La apuesta generó una ola de cuestionamientos, tanto por el impacto de las imágenes como por detalles técnicos propios de la generación digital, entre ellos carteles viales con caracteres y palabras sin sentido. Desde el oficialismo porteño, el legislador Facundo Del Gaiso, del bloque Vamos por Más, cuestionó el tono y el momento elegido para difundir explosiones pocos días después de la tragedia ocurrida en Remedios de Escalada: "Derribar muro no es dinamitar un puente peatonal, arrancamos mal con los conceptos", sentenció en sus redes sociales.

En agosto pasado, Rodríguez Larreta había publicado en YouTube un video explicativo de varios minutos titulado "¿Por qué la General Paz nunca fue una autopista?", donde desarrollaba sus propuestas sin lograr superar las 22.000 reproducciones. Frente a esa escasa repercusión, su equipo optó por un formato de choque pensado para captar la atención antes de dar los argumentos técnicos de su plan.

El trasfondo de la campaña apunta directamente contra la política de seguridad y gestión que encabeza el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien convirtió a la denominada "Operación Muro" (basada en controles policiales sobre la General Paz, los puentes del Riachuelo y los ingresos a la Capital) en uno de los ejes centrales de su administración. Mientras el Ejecutivo porteño defiende el refuerzo en los límites, Rodríguez Larreta sostiene que presentar a los bonaerenses como una amenaza constituye un error estratégico y económico.

Para respaldar su postura, el espacio de Larreta se apoya en datos sobre el funcionamiento cotidiano del área metropolitana. Según las estimaciones que maneja su equipo, Buenos Aires opera en la práctica como un punto en el que confluyen seis millones de personas: tres millones que viven en la Capital y otros tres millones que cruzan a diario desde el conurbano, entre quienes se cuentan aproximadamente el 80% de los policías porteños, el 40% de los médicos y el 30% de los docentes que sostienen los servicios públicos de la Ciudad.

El Gobierno porteño cruzó a Rodríguez Larreta por sus críticas a Jorge Macri: "Que explique qué hizo con los piquetes"

De la metáfora de las explosiones al proyecto de integración urbana

Lejos de plantear una demolición literal, la iniciativa que Rodríguez Larreta busca instalar en la agenda rumbo a 2027 propone transformar la avenida General Paz en un corredor mediante plataformas verdes que conecten barrios lindantes a ambos lados. Entre los puntos señalados por su equipo figuran las uniones entre Villa Lugano y La Matanza, Villa Real y Tres de Febrero, Villa Devoto y San Martín, y Saavedra con Vicente López, acompañadas por la creación de estacionamientos vinculados al transporte público para desalentar el ingreso masivo de autos particulares.

Con esta estrategia, el ex jefe de Gobierno intenta diferenciarse tanto de la gestión de Jorge Macri como de las administraciones previas del PRO iniciadas por Mauricio Macri en 2007 y continuadas durante sus propios ocho años de mandato. El lanzamiento del spot será seguido por nuevas piezas destinadas a detallar los fundamentos de la integración en áreas como transporte, salud, educación y seguridad, aunque el desafío político sigue abierto: convertir la provocación digital en respaldo electoral concreto frente a un oficialismo que defiende el control estricto de las fronteras de la Capital.

Además, el planteo de Rodríguez Larreta busca correr la discusión de lo vecinal: parte de la base de que Buenos Aires es también la capital del país y de que buena parte de sus comercios, bares, oficinas y empresas dependen a diario del movimiento de quienes cruzan desde la provincia. Por eso, eligió asumir el costo de las críticas y las burlas en redes para poner sobre la mesa si la Ciudad debe levantar barreras o integrarse de lleno con el resto del área metropolitana.

TC/MSS