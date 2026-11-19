El Senado tratará hoy el pliego de ascenso de Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar, que pasará de general de brigada a general de división. Se trata de un premio de Karina Milei a la fidelidad de uno de sus hombres de mayor confianza.

La Casa Militar depende de la Secretaría General de la Presidencia, y fue la propia hermana del Presidente quien eligió a Ibáñez para conducirla en marzo de 2024. El pliego obtuvo dictamen en la Comisión de Acuerdos en junio y propone la promoción con fecha 31 de diciembre de 2025. Si el recinto lo aprueba, al militar le quedará un solo escalón para alcanzar el grado máximo del Ejército. El trámite avanza mientras la Justicia investiga presuntas irregularidades en compras y contrataciones de la Agrupación Aérea Presidencial, que pasó a depender de la Casa Militar.

La denuncia contra TN

En abril, Ibáñez firmó la denuncia penal contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno por las imágenes de los pasillos de la Casa Rosada difundidas en “¿Y mañana qué?”. Por orden suya también se suspendió el ingreso de los acreditados a la Casa de Gobierno, una medida que alcanzó a unos 60 trabajadores de prensa. Meses después, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió desestimar la presentación.

El control de Olivos

Su peso interno volvió a crecer en septiembre. Ese mes el Presidente decidió desplazar al intendente de la Quinta de Olivos, Osvaldo Sosa, y la Casa Militar asumió la seguridad y la administración integral de la residencia. En el Gobierno lo justificaron entonces por razones de seguridad y por filtraciones sobre la intimidad presidencial. En esa misma purga quedó afuera María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y una de las colaboradoras más cercanas a Karina Milei. Después la reubicaron en el Correo Argentino. Hoy el día a día de Olivos está a cargo de Fernando Tereso, pero la custodia de la residencia presidencial sigue en manos de Ibáñez.

Reubicaron a María Belén Agudiez en el Correo Argentino tras su salida de la Quinta de Olivos

La pulseada con Presti

El ascenso llega en medio de una interna fuerte con el ministro de Defensa, Carlos Presti. A fines del año pasado Luis Petri dejó la cartera para ocupar su banca en Diputados, y en ese momento Ibáñez se anotó para la jefatura del Ejército. Según pudo saber PERFIL, Presti frenó esa movida y colocó al frente de la fuerza a un hombre de su confianza: el general Oscar Zarich, su compañero de promoción en el Colegio Militar.

Aquella pulseada la ganó el ministro. Hoy, en el recinto, Ibáñez va por el reconocimiento que aquella vez le fue esquivo.