La Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizará este jueves para reclamar al Gobierno de Javier Milei una respuesta frente a la crisis financiera que atraviesan las obras sociales sindicales. La protesta se realizará frente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en el microcentro porteño, y buscará visibilizar las dificultades económicas que afectan al sistema de cobertura médica de los trabajadores.

La convocatoria fue definida por la conducción de la central obrera, integrada por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio). La concentración comenzará a las 15 frente a la sede del organismo, ubicada en Bartolomé Mitre al 400. Indicaron, además, que no habrá cese de actividades ni interrupciones en el tránsito.

Participarán de la medida delegados, militantes y dirigentes gremiales que, además, realizarán un acto y presentarán un petitorio formal ante el organismo, encabezado por Horacio Guevara.

Desde la central sindical reclaman medidas urgentes para atender el desfinanciamiento de las obras sociales y advierten que la situación actual compromete la continuidad de distintas prestaciones médicas.

Suspensión de las PASO, ley de ludopatía y el proyecto de falsas denuncias: el Senado confirmó la sesión de este jueves

El triunvirato cegetista advirtió que los sindicatos utilizan “recursos propios” para sostener la cobertura de salud de los trabajadores y señalaron que una gran parte del Fondo Solidario de Redistribución es absorbido por las prestaciones de discapacidad.

En la movilización habrá una fuerte presencia de afiliados de la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte). El gremio de Camioneros prometió llevar gran cantidad de trabajadores, uno de los sectores con sus obras sociales más golpeadas.

Por otra parte, esta semana, los cosecretarios Jerónimo, Argüello y Sola confirmaron que la central obrera prevé realizar ceses de tareas de cuatro horas en diciembre, e indicaron que las protestas podrían estar acompañadas por una marcha en rechazo de las políticas de ajuste del Gobierno Nacional.

Al respecto, este miércoles Jerónimo se explayó sobre el cese de actividades programado para el mes próximo: “La medida de diciembre está ratificada y consistirá en un cese de actividades de cuatro horas, en una franja horaria que la CGT determinará oportunamente”.

“Queremos dejar en claro la modalidad del cese de actividades. Los trabajadores concurrirán a sus puestos de trabajo, estarán presentes en sus lugares de actividad y realizarán asambleas para debatir y visibilizar las problemáticas que atraviesa el mundo del trabajo”, agregó.

“Será una jornada para expresar la dura realidad que están viviendo tanto los trabajadores formales e informales como aquellos que se encuentran en condiciones de precarización laboral, frente a las políticas del Gobierno nacional y las dificultades que enfrentan cotidianamente”, precisó Jerónimo en un comunicado.

Y cerró: “Esta medida forma parte de la continuidad del plan nacional de acción que ya viene implementando la CGT y que tiene un carácter progresivo en la medida que no sean recepcionados los reclamos del mundo del trabajo”.

RM