El Senado sesionará este jueves 26 de noviembre desde las 12, en la última sesión antes de que termine el período ordinario. Así lo definió este miércoles pasado el mediodía una reunión de Labor Parlamentario que encabezó Victoria Villarruel con los jefes de los distintos bloques.

El temario incluye la reforma electoral que impulsa el Gobierno, el proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas on line, pliegos de acuerdos de embajadores, una prórroga de seis meses vinculada al Estatuto del Periodista Profesional y el proyecto sobre falsas denuncias.

La prioridad de La Libertad Avanza es la reforma electoral. El dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales suspende las PASO para 2027 y elimina el debate presidencial obligatorio antes de la primera vuelta, que solo se mantiene en caso de balotaje. También incorpora Ficha Limpia, que impide ser candidatos a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia. Las listas colectoras quedaron afuera tras la negociación con los aliados. Para aprobar la reforma, el oficialismo necesita 37 votos, la mayoría absoluta, y después el proyecto deberá pasar por Diputados.

Ludopatía llega al recinto con el plazo encima. La media sanción de Diputados es de noviembre de 2024 y pierde estado parlamentario el lunes 30. Este miércoles en un plenario de comisión el oficialismo y la oposición acordaron avanzar sobre tablas con el proyecto y, además, buscar una ley complementaria que incorpore medidas que plantea el Gobierno.

Si el proyecto sufre alguna modificación, deberá volver a Diputados. El compromiso oficialista es incorporarlo en extraordinarias, según planteó la propia Bullrich en las comisiones. En la previa, la Conferencia Episcopal les escribió a los senadores para pedirles que no dejen "morir" la ley.

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