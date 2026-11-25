En medio de las diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores, el Senado de la Nación debate el futuro de la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. Tras un plenario de comisiones que terminó sin dictamen y pasó a un cuarto intermedio, los senadores definirán este jueves 26 de noviembre cómo avanzar con la iniciativa, con el objetivo de evitar que pierda estado parlamentario el 30 de noviembre de 2026 .

Tras más de 2 años sin tratamiento, el Senado convocó esta semana a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales -las 3 presididas por La Libertad Avanza- para este miércoles a las 10 hs, con el objetivo de alcanzar un dictamen que permitiera llevar el proyecto al recinto. Sin embargo, después de una hora y media de discusión, no hubo acuerdo y los legisladores resolvieron pasar a un cuarto intermedio.

Los bloques manifestaron su voluntad de llevar el proyecto al recinto este jueves, aunque hay dudas reglamentarias sobre si se necesitan los dos tercios para habilitar su tratamiento sobre tablas.

La principal diferencia gira en torno a la posibilidad de modificar el texto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en noviembre de 2024. Mientras el bloque justicialista propone aprobarlo sin cambios y discutir posteriormente las modificaciones en otra iniciativa o durante la reglamentación, el oficialismo busca introducir modificaciones antes de avanzar con la sanción definitiva.

Mayans y López reclamaron aprobar el texto original

La senadora Florencia López, al momento de tomar la palabra, dijo que "hay que sacarse la careta" al hablar de ludopatía. "En Diputados, en noviembre de 2024, votaron en contra. El Gobierno, con sus diputados, votó en contra de esta ley. Cuando la ley vino al Senado, hicieron todo lo necesario para trabarla. No permitieron que la presidenta de la Comisión de Salud pudiera conformar el plenario para que esta ley se trate, y fueron ustedes, los mismos que hoy están diciendo que salga la ley. Y hoy, cuando estamos a un paso de aprobar la media sanción, viene con un sinnúmero de cosas que no tienen importancia.

"La ley está lista para ser aprobada", dijo la senadora justicialista, y agregó: "Pensaba, cuando los escuchaba: si yo tuviera una empresa de juego online, los contrataría a todos ustedes para que me defiendan, porque son espectaculares". Apenas terminó de decir eso, la senadora, Bullrich intentó interrumpirla.

"Hoy yo no vengo como funcionaria, vengo como madre de dos hijos adolescentes, a decirles que hoy tenemos que aprobar la ley, a decirles que basta de ser cómplices, basta de escuchar los intereses. Porque díganme cuál es la razón para que no tratemos la ley tal cual viene. Por eso les pido: sancionemos la ley mañana y dejémonos de pavadas. Si no les gusta que les digan que están detrás de estos intereses, aprueben la ley".

El senador José Mayans, por su parte, confirmó que mañana se va a tratar la media sanción, sin modificaciones, y con eso habría ley. Propone que los cambios que quiere Bullrich vayan en la reglamentación o en otra ley.

Qué modificaciones propone Patricia Bullrich

La senadora Patricia Bullrich fue una de las principales impulsoras de los cambios que pretende introducir el oficialismo. Durante su intervención, aseguró que existe un compromiso del Gobierno para abrir las sesiones extraordinarias de diciembre y tratar la problemática. En ese marco, hizo una diferenciación de las plataformas legales y las ilegales.

Bullrich sobre nueva de ley discapacidad, | Crédito: Prensa

"Hay una decisión de resolver un problema que tiene que ver con consumos problemáticos, que interpela a muchos jóvenes y familias. La intención es lograr un dictamen", sostuvo la senadora, quien subrayó la necesidad de proteger a los menores de edad frente a estas propuestas de apuestas.

En ese marco, sostuvo: "Queremos proponer como un artículo dentro de la ley que establezca que los sitios de internet no autorizados que reciban una denuncia de un tercero puedan ser bloqueados de manera inmediata y administrativa, en 24 horas, por el ENACOM".

En el debate por la ludopatía, Bullrich advirtió sobre la lógica de recompensas y usó el GTA para graficar el mecanismo de estímulos detrás de las apuestas online. "Permanente hay incentivos a sumar puntos", ejemplificó.

Bullrich, también anunció que el Gobierno pretende eliminar de la media sanción el artículo que restringe la participación de dirigentes vinculados con casas de apuestas o al sector del juego. “Es mezclar peras con manzanas”, sostuvo la senadora

Qué establece el proyecto de ley

El proyecto con media sanción en Diputados tiene 54 artículos organizados en 13 capítulos, y unificó 6 expedientes de distintos bloques políticos. Fue aprobado por la Cámara baja en noviembre de 2024 con el voto de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la izquierda y sectores de la Unión Cívica Radical (UCR).

Regula a todos los operadores, no solo a los ilegales. Prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio del juego online, incluyendo bonos de bienvenida, auspicios a equipos y deportistas, naming de estadios, publicidad con influencers y difusión en festivales o recitales. También prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar, pronósticos y apuestas deportivas en línea.

La principal diferencia entre la media sanción y la propuesta enviada por el Ejecutivo en mayo es el alcance: el proyecto de Diputados regula a todos los operadores de juego online, con y sin licencia, mientras que el del Ejecutivo apunta sólo a los ilegales y deja a los autorizados bajo control de las provincias, que son las que otorgan las licencias.

La Iglesia pidió que no se deje caer el proyecto

Previo al debate de este miércoles, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) envió una carta abierta a los senadores para reclamar que traten el proyecto de ley contra la Ludopatía, aprobado por la Cámara de Diputados y que nunca llegó al recinto del Senado.“Les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley”, escribieron los obispos, y advirtieron que dejarlo caer “es también ser parte de esa muerte silenciosa ” que, según la carta, amenaza a muchos jóvenes. El texto aclara que se refiere a la media sanción de 2024 y no al proyecto que el Gobierno nacional envió al Senado en mayo de este año.

Este miércols, durante el debte, el titular del bloque Justicialista, José Mayans, pidió darle la palabra al secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro Travers, presente en el plenario, quien al comenzar su exposición recordó haber estado también al frente de la coordinación de la reciente visita del papa León XIV, tarea en la que pudo verificar el trabajo común que pudieron hacer los distintos gobiernos que participaron y que a su juicio demostró que "se puede trabajar en común”.

“Les pido que cuando tengan que tomar una decisión lo hagan mirando al pueblo, a la gente. Como dijo el Papa, lo primero son las personas, y sobre todo las personas vulnerables, los pequeños, los niños y adolescentes, no la economía. Miremos a las personas, miremos a los pequeños”, sostuvo.

"Les pido que tengan en cuenta que lo que tienen por delante es qué patria queremos. Se juega algo muy importante, no solo una ley sino mirar a las personas, a nuestras familias, el flagelo que sufren tantos niños que sufren situaciones psicológicas, adicciones y hasta el riesgo de suicidios”, señaló.

A continuación, el prelado leyó la carta que mencionó antes. “Lo que tienen por delante es (decidir) qué patria queremos”, advirtió Pizarro Travers, concluyendo su exposición con un pedido puntual: “No dejen morir este proyecto de ley”.