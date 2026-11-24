El Gobierno nacional resolvió que no modificará su estrategia parlamentaria frente a la ley contra la ludopatía en el Senado, tras la dura carta difundida este lunes por la Conferencia Episcopal Argentina, al considerar en la Casa Rosada que el planteo eclesiástico "no marca el pulso" de las negociaciones que los bloques definirán entre este miércoles y jueves.

Luis Caputo, Javier Milei y Patricia Bullrich

En la misiva dirigida a los legisladores, el Episcopado reclamó urgencia para aprobar la norma luego de más de dos años de dilaciones y lanzó una fuerte advertencia: "La indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias". Desde el entorno presidencial evitaron confrontar abiertamente y relativizaron el impacto político del mensaje al señalar que "es entendible la postura de ellos y se la escucha, por supuesto, pero no hubo comentarios al respecto".

La Iglesia le pidió al Senado que apruebe la ley contra la ludopatía: “No dejen morir este proyecto”

Desde las 10 de este miércoles, las comisiones de Salud, Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales se reúne para pasar a la firma el proyecto de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de las Apuestas Online fue aprobado por la Cámara de Diputados hace dos años. En el Senado dejaron trascender que el dictamen tendrá cambios e irá al recinto el jueves 26 junto a la Reforma Electoral.

El proyecto de ley atraviesa por estas horas intensos intercambios entre los distintos bloques de la Cámara alta, que prevén avanzar primero mediante un plenario de comisiones y luego tratar la iniciativa sobre tablas en el recinto. Sin embargo, las eventuales modificaciones que se negocian en el texto obligarían a que el expediente regrese en revisión a la Cámara de Diputados, donde había obtenido media sanción hace dos años, lo que podría postergar su aprobación definitiva hasta por un año salvo que el Ejecutivo lo incluya en un llamado a sesiones extraordinarias.

A pesar de las diferencias puntuales por los tiempos del debate legislativo, en la sede gubernamental destacaron que atraviesan un momento de "buena sintonía" con la cúpula de la Iglesia local, vínculo que se estrechó en las últimas semanas en torno a la visita al país del papa León XIV, y adelantaron que ya proyectan un cónclave con los obispos para las próximas semanas, todavía sin fecha confirmada, donde la problemática de la ludopatía volvería a formar parte de la agenda.

De que consta la Ley de Ludopatía

El proyecto de Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2024 y vence el próximo 30 de noviembre de 2026 si el Senado no lo sanciona antes, busca frenar el acceso de menores a las apuestas digitales y restringir de forma severa su promoción en todo el país.

La ley contra las apuestas online puede caerse y crece la presión sobre el Senado

En el plano de la comunicación y el marketing, uno de los ejes centrales del texto aprobado en Diputados establece una prohibición amplia de la publicidad, promoción y patrocinio de los sitios de apuestas online en medios audiovisuales, plataformas digitales, redes sociales, vía pública e indumentaria deportiva, incluyendo el veto a los auspicios en camisetas de fútbol, estadios y espectáculos masivos, así como a la difusión pagada a través de influencers, deportistas y celebridades y el ofrecimiento de bonos de bienvenida, dejando como única excepción la cartelería dentro de casinos, bingos, hipódromos y agencias oficiales habilitadas.

Las claves del boom de la ludopatía juvenil

Para impedir el ingreso de menores de 18 años a las plataformas, la iniciativa exige la implementación obligatoria de sistemas de validación biométrica de identidad conectados en tiempo real con la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) mediante reconocimiento facial, además de crear un Registro Nacional de Autoexclusión para que cualquier usuario pueda bloquear voluntariamente su acceso o fijar topes de tiempo y gasto.

Respecto a las transacciones financieras, el proyecto prohíbe el uso de tarjetas de crédito, billeteras virtuales vinculadas a beneficios sociales de la ANSES y cualquier mecanismo que fomente el endeudamiento, habilitando únicamente las tarjetas de débito bancarias con un tope diario de transferencia equivalente al límite máximo de extracción en cajeros automáticos fijado por cada entidad financiera.

En el capítulo penal y preventivo, la norma propone endurecer las sanciones del Código Penal con penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de apuestas ilegales, elevándose hasta diez años junto con inhabilitación absoluta y perpetua y multas económicas para los responsables de plataformas habilitadas que permitan apostar a menores, al tiempo que ordena incorporar jornadas educativas obligatorias sobre los riesgos del juego compulsivo en los niveles primario, secundario y terciario, prohibiendo además que directivos o representantes de casas de apuestas integren comisiones directivas de clubes deportivos.

Actualmente, el eje de la discusión en el Senado pasa por la intención del oficialismo y bloques dialoguistas de modificar el texto original, especialmente para acotar el alcance de las restricciones publicitarias sobre las empresas legales y concentrar los controles en los sitios clandestinos y en la verificación biométrica, una jugada que, de concretarse, obligaría a devolver el proyecto a Diputados y pondría en riesgo su aprobación definitiva antes de que pierda estado parlamentario.

Ley de ludopatía: Patricia Bullrich impulsa el debate en el Senado mientras el Gobierno prioriza PASO, Presupuesto y Malvinas

Patricia Bullrich se consolidó dentro del oficialismo como la principal impulsora para destrabar el tratamiento de la ley contra la ludopatía en el Senado este miércoles, marcando una diferencia interna con el rumbo general de la administración de Javier Milei, mientras que el Gobierno nacional fijó como prioridades excluyentes de su mesa política la reforma de las PASO, el Presupuesto y la cuestión Malvinas.

Patricia Bullrich | Crédito: Cedoc

De acuerdo con fuentes oficiales, esos tres ejes centrales concentrarán la reunión de la cúpula gubernamental de la que participan las principales figuras de gestión y armado político: Martín Menem en Diputados, Patricia Bullrich en el Senado, Luis Caputo en Economía, Fabián Fernández en Comunicación, Eduardo “Lule” Menem en la estructura territorial, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y el estratega presidencial Santiago Caputo.

El posicionamiento de Bullrich en favor de avanzar con la norma contrasta con la postura original de La Libertad Avanza (LLA), espacio que había votado en contra del expediente en la Cámara baja, aunque ahora un sector de la bancada violeta acompaña el reclamo para abrir el debate con el objetivo de introducir cambios en el articulado.

En paralelo, el peronismo también busca acelerar los tiempos parlamentarios en la Cámara alta tras la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, pese a no haber promovido su discusión durante el período en que encabezó la Comisión de Salud.

De cara al plenario de comisiones previsto para este miércoles, entre los distintos despachos de los senadores ya circulan borradores con modificaciones sobre el texto que obtuvo media sanción en Diputados en noviembre de 2024, un consenso transversal que, sin embargo, obligaría a devolver el proyecto a la cámara de origen y dilataría su sanción definitiva.

La iniciativa bajo análisis busca establecer regulaciones estrictas sobre el juego digital, entre las que se destacan la restricción a la publicidad de las apuestas online, la prohibición de los patrocinios deportivos y el endurecimiento de los controles para impedir el acceso de menores de edad.

El debate parlamentario se reactivó al límite de que el expediente pierda estado parlamentario y bajo la fuerte presión de la Conferencia Episcopal Argentina, que este lunes difundió una carta abierta exhortando a los senadores a sancionar la ley tras casi dos años de parálisis: “Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, advirtió la Comisión Ejecutiva del Episcopado, remarcando que “la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”.