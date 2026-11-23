La Conferencia Episcopal Argentina elevó un reclamo directo al Senado para que avance con el tratamiento de la ley de Prevención de la Ludopatía y la Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. A través de una carta abierta fechada este lunes 23 de noviembre, la Comisión Ejecutiva advirtió que el proyecto, aprobado hace dos años por la Cámara de Diputados, está a pocos días de perder estado parlamentario y pidió a los legisladores que no vuelvan a postergar su discusión.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley”, expresa el documento, que lleva las firmas de las principales autoridades de la conducción episcopal. El mensaje pone el foco en las consecuencias de las apuestas online sobre niños, adolescentes y jóvenes, y plantea que la demora legislativa constituye una responsabilidad institucional frente a una problemática que afecta a numerosas familias.

La carta también recupera palabras del papa León XIV, pronunciadas durante su reciente visita a la Argentina. En su primer mensaje en el país, desde el Palacio Libertad, el pontífice recordó que “es un soplo la vida… pero perdura el bien”. La Iglesia tomó esa reflexión como punto de partida para reclamar decisiones que permitan proteger la dignidad de la vida, especialmente cuando se encuentra amenazada.

“Esta profunda reflexión nos invita a reconocer la fragilidad de la vida y nuestra responsabilidad de cuidarla y defender su dignidad”, sostiene el texto. Para los obispos, el presente y el futuro de las nuevas generaciones exigen que el bien común esté por encima de los intereses particulares y que las decisiones políticas tengan consecuencias concretas en la sociedad.

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La advertencia por las apuestas online y el riesgo de suicidio

Uno de los tramos más contundentes del documento describe el impacto de la ludopatía en la vida cotidiana de las familias. La Comisión Ejecutiva afirma que viene advirtiendo, junto con distintos sectores sociales, sobre las consecuencias de las apuestas en línea y enumera deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos deteriorados y proyectos de vida frustrados.

“Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran”, señala la carta. Luego incorpora una advertencia especialmente grave: “En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”.

El planteo de la Iglesia busca instalar la discusión más allá de la regulación de las plataformas de apuestas. Presenta la ludopatía como un problema social y familiar que compromete la salud y el futuro de los jóvenes, y reclama que el Congreso asuma una respuesta frente a una situación que considera urgente.

En ese marco, los obispos cuestionan que una iniciativa aprobada por Diputados hace dos años todavía no haya sido tratada en la Cámara alta. La posibilidad de que pierda estado parlamentario, advierten, dejaría sin respuesta legislativa un reclamo que involucra a familias de todo el país.

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El mensaje directo a los senadores

La carta sostiene que el Senado debe avanzar con la aprobación del proyecto y dejar atrás las postergaciones. “La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, afirma el documento, que también reclama a los representantes que hagan públicas sus posiciones sobre la problemática.

“La sociedad tiene derecho a conocer qué piensan sus representantes y qué están dispuestos a hacer frente a esta realidad”, remarcan los integrantes de la Comisión Ejecutiva. La advertencia apunta tanto a la falta de tratamiento como a las consecuencias que podría tener una nueva demora parlamentaria.

El cierre del mensaje vuelve sobre la frase del papa León XIV y le da un sentido político e institucional al reclamo: “Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”. Y agrega: “Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias”.

El documento lleva las firmas de Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal; Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; César Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.