El acróbata cordobés Agustín Baccega y su esposo, Gustavo Romanello, siguen detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos desde el 7 de noviembre. Los arrestaron en Phoenix, Arizona, adonde habían viajado desde Orlando para asistir al funeral de un amigo, y hoy están alojados en centros de detención distintos.

Los dos son acróbatas e instructores y trabajaron en espectáculos en Florida. Su abogado, Ray Ybarra Maldonado, confirmó que ambos tienen solicitudes de asilo pendientes y pidió que los liberen para que puedan continuar sus casos fuera de un centro de detención.

Baccega habló por teléfono desde el centro de Eloy con Noticias Telemundo, que publicó su testimonio en exclusiva. "Emocionalmente lloro todos los días", dijo. "Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito", agregó.

Baccega, acróbata cordobes detenido por ICE en Arizona

Una carta a mano y un aniversario lejos

Aunque están en el mismo estado, los esposos no pueden verse ni comunicarse a diario, y eso volvió más difícil el encierro, según Baccega. Su única noticia directa fue una carta escrita a mano por Romanello, en la que le pedía que fueran fuertes y lo animaba a pensar en lo que planeaban antes del arresto: nuevos shows de acrobacias aéreas, sus estudios y la posibilidad de comprar una casa y formar una familia.

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"Cada vez que leo la carta lloro porque está escrita de puño y letra de él", contó. En ese mensaje, Romanello le avisó además que le cancelaron una audiencia que esperaba con ansiedad, porque creía que le permitiría hablar con él o verlo.

La pareja se casó en 2020. Baccega anticipó que el aniversario, el domingo 22 de noviembre, los encontraría separados. Dijo que Romanello es "el amor de mi vida".

El arresto al bajar del avión

Según el relato de Baccega, tres agentes de ICE vestidos de civil y con placas se le acercaron después de que él y Romanello bajaron del avión en Phoenix. Romanello había entrado al baño y Baccega hablaba por teléfono. Los agentes le mostraron un documento con su nombre y después preguntaron quién era Romanello. Ambos quedaron detenidos.

Policia ICE en Aeropuerto

Baccega dijo que les explicaron a los agentes que tenían permisos de trabajo y solicitudes de asilo. Sus familiares sostienen que esas autorizaciones laborales son válidas hasta 2029. "Nosotros no opusimos resistencia", afirmó. Aseguró que no los maltrataron durante el arresto, pero lo definió como "una situación bastante estresante".

Noticias Telemundo pidió comentarios al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que respondió con un comunicado. Según la agencia, los dos ingresaron legalmente a Estados Unidos en 2020, pero se quedaron después de que vencieran sus períodos de estancia autorizada: el de Baccega, el 7 de marzo de 2021, y el de Romanello, el 28 de abril de ese año.

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Un vocero de DHS describió los arrestos como parte de un operativo dirigido y aseguró que ambos "recibirán el debido proceso". La agencia agregó que un permiso de trabajo o una solicitud pendiente no otorgan estatus legal en el país.

Ybarra Maldonado reconoció ese punto: una solicitud de asilo pendiente o un permiso laboral no confieren, por sí solos, estatus migratorio legal. Pero sostuvo que eso no define si los detenidos deben seguir bajo custodia, si pueden ser liberados ni si finalmente reúnen los requisitos para recibir protección frente a la deportación. Tampoco, explicó en un comunicado, la fecha de vencimiento de un permiso garantiza que su titular pueda permanecer en el país hasta ese día.

Policias de ICE

Su cuestionamiento apunta a la necesidad de mantenerlos detenidos mientras avanzan los casos. "Deberían poder continuar sus casos migratorios sin ser sometidos a una detención innecesaria", afirmó. El abogado agregó que la promesa de debido proceso debe traducirse en acceso efectivo a representación legal y a los expedientes, en una oportunidad de presentar las solicitudes y en una evaluación justa de los fundamentos de la detención. Baccega declinó hablar de los motivos del asilo y de los detalles de su caso, por consejo de sus abogados.

La vida dentro del centro

Baccega contó que, más allá de malas respuestas y de la rudeza verbal de algunos guardias, no fue maltratado en el centro. Dijo que la ansiedad del encierro lo afecta, sobre todo a un artista acostumbrado a las acrobacias aéreas. Algunas mañanas se despierta desanimado y rompe en llanto, pero encuentra apoyo en su compañero de celda y en otros detenidos que también tienen familiares afuera. "Entienden y escuchan y ofrecen apoyo emocional", relató. "Por ahí te dan un abrazo".

Intenta correr y estirar para conservar la condición física que exige su oficio, y sale al aire libre todos los días para tomar aire y sol. Entrena hasta donde puede para no lastimarse: describió una alimentación sin proteínas y poco completa que, combinada con un entrenamiento forzado, podría provocarle lesiones.

Antes del arresto, Baccega combinaba un empleo administrativo con estudios de contabilidad y funciones de acrobacia aérea. Romanello también estudiaba y trabajaba. "Trabajamos de lunes a lunes", dijo. Algunas jornadas empezaban a las seis de la mañana y terminaban a las once de la noche, entre empleos, funciones y ensayos.

Policias de ICE en operativo

Desde afuera, familiares y amigos mantienen contacto con ambos y reúnen información para los abogados. Lucía Baccega, hermana de Agustín, contó que al comienzo pasaron unos cuatro días sin noticias de los dos. Dijo que quieren que salgan bajo fianza y esperen el veredicto en libertad. "Siempre estuvieron tributando, trabajando, ayudando", afirmó.

Baccega espera poder defender su pedido de libertad bajo fianza y reencontrarse con Romanello. Mientras tanto, la pareja postergará la compra de una casa para destinar recursos a su situación migratoria. También canceló un viaje navideño a Nueva York por temor a exponerse otra vez.

Su idea es volver a Orlando, donde dijo que viven desde 2023, retomar sus actividades y estar de nuevo con su esposo. "Nuestro sueño es poder vivir tranquilos aquí", aseveró.