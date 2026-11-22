Córdoba volvió a llenar sus calles de banderas, música y colores con la 18ª Marcha del Orgullo. Unas 45.000 personas participaron este sábado de una movilización que combinó celebración, diversidad y reclamos por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. La consigna de este año puso el foco en la necesidad de frenar la discriminación y los discursos de odio: "Nos quieren con miedo, nos encuentran en las calles con orgullo, memoria y rebeldía. ¡Ley Antidiscriminatoria YA!".

La concentración comenzó pasadas las 16, cuando el cielo empezó a despejarse y la amenaza de lluvia quedó atrás. Desde la zona del Parque Las Heras partió la columna principal, encabezada por la Asamblea de Disidencias Sexuales. Más adelante, otra movilización vinculada a organizaciones de izquierda se sumó pacíficamente en la intersección de General Paz y La Tablada.

Con banderas, carrozas, camiones con parlantes, música y baile, la marcha avanzó hasta el escenario ubicado frente al Paseo del Buen Pastor. Allí se leyó el comunicado oficial, que reunió los principales pedidos de esta edición: la urgente sanción de una Ley Antidiscriminatoria en Córdoba, una Ley Integral Trans, la Ley de Respuesta Integral al VIH y el freno a los crímenes y discursos de odio.

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La movilización también estuvo marcada por el pedido de justicia por los crímenes de Luciana Centeno, mujer trans de 40 años hallada sin vida el 29 de agosto en Jesús María; Samuel Tobares, asesinado en Parque Síquiman en noviembre de 2025; y Vica Montero, activista LGBTIQ+ asesinada en abril en barrio Alberdi.

La violencia contra las diversidades y la necesidad de respuestas institucionales estuvieron entre los temas centrales de la jornada. También se reclamó el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y el avance de políticas públicas que garanticen derechos para toda la comunidad.

Las voces de quienes salieron a la calle

Nadiha Molina, una de las referentes vinculadas a la llegada y organización de la Marcha del Orgullo en Córdoba, destacó la convocatoria y el acompañamiento de personas que llegaron desde distintos puntos de la provincia y del país. "Creo que ha sido una marcha exitosa, multitudinaria, muy sentida por todas las pérdidas lamentables que hemos tenido en estos últimos meses, en este último tiempo", señaló. También advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia y los asesinatos de mujeres y feminidades, que funcionaron como una alerta para quienes participaron.

Para Molina, la convocatoria volvió a poner sobre la mesa la urgencia de avanzar con las leyes reclamadas por el colectivo. "Yo creo que es necesario que ya tengamos una Ley Antidiscriminatoria en nuestra provincia, que tengamos una ley integral que dé respuesta a todas las necesidades de la población trans. No tenemos más tiempo. Tenemos una estadística de vida de 35 años y nos siguen matando", afirmó.

"Nosotras no queremos privilegios, queremos derechos, los derechos humanos que tienen todas las personas". La referente también reivindicó el trabajo de quienes sostuvieron la organización durante 18 años consecutivos y aseguró que la movilización seguirá siendo una herramienta de visibilización y reclamo. "Nuestra marcha es una marcha política, pero nosotras le ponemos mucho brillo, mucha alegría, mucho color, porque así nos manifestamos en la vida", expresó.

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"Vamos a seguir resistiendo, estando presentes, ocupando las calles como todo el mundo lo hace, manifestándonos", agregó. Y concluyó: "No queremos más que la igualdad de ciudadanía que el resto de la ciudadanía con la que convivimos y vivimos diariamente. Así que ni un derecho menos, vamos por una mejor calidad de vida para toda la población en su conjunto".

La movilización también tuvo una fuerte presencia de familias que acompañaron a sus hijos, parejas y grupos de amigos que compartieron la jornada. Para muchos, la marcha fue un espacio de encuentro, expresión y pertenencia, así lo expreso una familia de Chaco: "Nos quedamos acá porque encontramos un espacio de libertad y es el lugar que queremos que habite nuestra hija"

La música y el espectáculo también formaron parte de la celebración. Loly Olguin, cantante, actriz y conductora de Ponele Trava, habló con Perfil Córdoba después de presentarse sobre el escenario. "Acabo de bajar del escenario y fue una fiesta, un montón de gente. Es mi segunda vez acá cantando en la marcha. Me encanta, me encanta encontrarme con toda la comunidad, con todas mis compañeras y me siento orgullosa de pertenecer porque siento que tenemos una fuerza, un coraje y una valentía que muy pocos. Así que más que nunca, orgullosos", concluyo