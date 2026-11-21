Buscamos promover la idea de que no sólo la muerte está presente en ese momento, sino también el amor y la bienvenida a un hijo”, explica Tamara Costanzo, fundadora de Re Cordis, un proyecto de fotografía conmemorativa y terapéutica enfocado en “visibilizar, honrar y dar imagen” a los bebés que fallecen en el vientre, durante el nacimiento o al poco tiempo de nacer. Diplomada en cuidados paliativos perinatales y consultora, Costanzo trabaja para que las familias puedan construir recuerdos de sus hijos y transitar el duelo desde un lugar que también contemple el vínculo y el amor.

Su tarea consiste en acompañar a las familias a través de un reportaje fotográfico, que no responde a una sesión posada ni estructurada. “Propongo cosas mientras la familia interactúa o capturo lo que va pasando, por ejemplo, cuando se toman las huellitas dactilares”, relata. La intención es registrar momentos y gestos que permitan conservar una memoria de ese hijo, incluso cuando su vida haya sido muy breve.

“Hace poco sucedió en Villa María que un bebé nació con encefalopatía y vivió siete horas, de las cuales yo estuve presente en seis y fui ingresando en distintos momentos”, cuenta. La jornada, explica, se extiende durante el tiempo que la familia lo desee, con el propósito de que tanto la mamá como el papá puedan desarrollar sus roles y estar en contacto con el niño. No se trata solamente de tomar fotografías, sino de ofrecer un espacio para que puedan encontrarse con su hijo y construir recuerdos en medio de una situación dolorosa.

Tamara Constanzo

El contacto con las familias suele producirse a través de los propios equipos de salud, que ofrecen el servicio durante la gestación cuando existe una baja expectativa de vida extrauterina o en el momento del parto. En otros casos, son los familiares quienes llegan directamente a partir de una recomendación. La intervención puede comenzar antes del nacimiento o durante las horas posteriores, de acuerdo con las necesidades y los tiempos de cada familia.

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Una red para visibilizar el duelo perinatal

La tarea de Costanzo también forma parte de Saudade Argentina, una red transdisciplinaria de fotógrafos y profesionales dedicados al acompañamiento del duelo perinatal en distintos puntos del país. La cordobesa integra un equipo que trabaja de manera voluntaria y ad honorem, con el objetivo de promover la sensibilización, brindar herramientas a las familias e inmortalizar a esos niños y niñas.

“Hay un montón de estudios desde la sociología, psicología y hasta la antropología sobre el miedo a la muerte o el rechazo a la misma, aunque es parte de la vida y la idea es demostrar que hay belleza en esos bebés también, aunque duela”, sostiene Costanzo. Desde su perspectiva, cuando las familias pueden actuar desde ese lugar se abre otro canal para transitar el duelo. “El relato es que posteriormente las familias encuentran paz”, agrega.

Sin embargo, la práctica todavía encuentra resistencias, incluso dentro de las instituciones sanitarias. “Es difícil que permitan que el fotógrafo ingrese e incluso que las familias acepten porque piensan que es algo morboso”, reconoce. Esa misma dificultad aparece al momento de incorporar nuevos profesionales a la red: aunque cuentan con 12 integrantes, no siempre resulta sencillo sumar personas dispuestas a trabajar en una temática que todavía genera incomodidad y desconocimiento.

Costanzo trabaja para que las familias puedan construir recuerdos de sus hijos.

Saudade busca ampliar su alcance y fortalecer su estructura. Actualmente, avanza con los trámites para constituirse como fundación, una formalización que permitiría conseguir recursos para cubrir traslados, estadías y capacitaciones. La intención es extender las formaciones, promover la concientización y llegar a más familias que necesiten acompañamiento.

En ese camino, también ofrecen fotografías conmemorativas que permiten construir una imagen simbólica del hijo que no está o generar nuevos recuerdos con él. El equipo realiza retoques digitales de imágenes tomadas con celulares o en contextos hospitalarios, para retirar elementos médicos como sondas y respiradores. “A veces esos retratos son lo único que queda”, reflexiona Costanzo. Mientras avanzan con ese objetivo, lanzaron un calendario solidario 2027, disponible a través de sus redes sociales, para reunir fondos y sostener las iniciativas de la organización.

Formación y derechos

Uno de los principales reclamos de Costanzo está relacionado con la falta de formación sobre duelo gestacional y perinatal entre los profesionales de la salud. Aunque existen normativas que reconocen los derechos de las familias, advierte que todavía hay trabajadores que desconocen su alcance y las herramientas disponibles para acompañar estos procesos.

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En Córdoba, menciona la Ley 11.008, sancionada a fines de 2024, que protege los derechos de las personas gestantes y regula la atención integral ante casos de defunción fetal en instituciones de salud públicas y privadas. Sin embargo, señala que la existencia de una norma no garantiza por sí misma que las prácticas se conozcan y se apliquen en todos los establecimientos.

Por eso, considera necesario incorporar estos contenidos en las carreras vinculadas con ginecología, obstetricia, enfermería y psicología, además de desarrollar guías de buenas prácticas y fortalecer los cuidados paliativos perinatales. La preparación de los equipos resulta central para que las familias reciban información, contención y acompañamiento en un momento en el que muchas veces no saben cómo actuar ni qué derechos tienen.

La falta de recursos también repercute en la posibilidad de conservar recuerdos. “No van a pensar en la importancia que tiene, porque su sistema nervioso está colapsado en ese momento. Y el profesional de salud también se ve sin sostén, sin un sistema que contenga”, explica. En ese contexto, el acompañamiento no puede quedar librado únicamente a la voluntad individual de quienes trabajan en los hospitales o de las familias que atraviesan una pérdida.

“Necesitamos como sociedad transformar esto. Nunca va a dejar de ser doloroso, pero cambia cuando la asistencia sanitaria estuvo a la altura”, concluye Costanzo. Su trabajo busca justamente abrir ese camino: que el duelo perinatal deje de ser una experiencia silenciada y que las familias puedan despedir, recordar y honrar a sus hijos con el acompañamiento que necesitan.