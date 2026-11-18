La reformulación del Programa Nacional Remediar modifica el esquema de provisión de medicamentos para la Atención Primaria de la Salud y obliga a la Municipalidad de Córdoba a reforzar sus propios mecanismos de abastecimiento. La nueva normativa nacional reemplaza el listado de 128 medicamentos por uno concentrado en seis principios activos destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

La medida quedó establecida en la Resolución Nacional 1447/2026, publicada el 15 de octubre, que prioriza la salud vascular y contempla un botiquín de transición hasta fines de 2026. En este escenario, la red municipal deberá sostener con recursos propios una proporción mayor de los tratamientos esenciales que dejaron de integrar el listado nacional.

El cambio llega en un contexto de aumento de la demanda sanitaria. Entre enero y septiembre de 2026, el sistema de salud municipal registró 981.353 consultas en consultorios, un 7,2% más que durante el mismo período de 2025. Si se toma como referencia enero de 2024, el incremento acumulado alcanza el 29%.

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Los datos de distribución muestran una reducción progresiva de los recursos que recibe la ciudad a través de Remediar. En 2024, la red municipal recibió 2.688 botiquines; en 2025, la cifra descendió a 1.790, una caída del 33,4%. Para 2026, el registro parcial disponible contabiliza 493 botiquines.

La modificación también se refleja en la composición de las dispensas y prescripciones de medicamentos. Entre enero y agosto de 2025, Remediar representaba el 65,3% de los registros, mientras que el programa municipal Recetando Salud concentraba el 34,7%.

Recetando Salud y la producción del Laboratorio Municipal

Frente a la reducción de la cobertura nacional, el municipio cuenta con dos herramientas para sostener el acceso a los tratamientos: Recetando Salud y el Laboratorio Farmacéutico Municipal. Recetando Salud permite obtener medicamentos gratuitos mediante receta electrónica y retirarlos en más de 200 farmacias adheridas. Entre enero y agosto de 2026, el programa gestionó 153.379 recetas para vecinos que se atendieron en los centros de salud municipales.

A su vez, el Laboratorio Farmacéutico Municipal elaboró 3.840.800 unidades durante 2025. Entre los medicamentos producidos se encuentran paracetamol, enalapril, metformina, diclofenac e ibuprofeno. Según los datos municipales, la producción propia permitió generar ahorros de entre el 40% y el 60% respecto de los costos de compra en el mercado y abastecer a la red de atención local.

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Desde la Secretaría de Salud señalaron que continúan monitoreando la disponibilidad de medicamentos, fortaleciendo los programas municipales y la producción pública, además de coordinar acciones con otros niveles del Estado para sostener una provisión regular y acorde con las necesidades de cada territorio.

Qué cambia en el programa Remediar

El Programa Nacional Remediar se creó en 2002 con el objetivo de garantizar medicamentos esenciales gratuitos a las personas que se atienden en el sistema público de salud. Su esquema original se basaba en compras centralizadas y distribución de botiquines a los centros de atención primaria.

En 2022, el programa alcanzó a 8.100 establecimientos y distribuyó 37,1 millones de tratamientos. Para 2025, esa cifra había descendido a 14,1 millones, una reducción del 62%, de acuerdo con un informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud.

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Con la nueva resolución, el listado nacional establece seis principios activos: ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. La Nación fundamenta la decisión en la necesidad de priorizar la prevención de eventos cardiovasculares y mejorar el control de la hipertensión y las dislipidemias, en un contexto de recursos limitados.

En consecuencia, medicamentos utilizados para tratar infecciones, diabetes, asma, hipotiroidismo, anemia, dolor y otras condiciones, incluida la salud sexual y reproductiva, dejan de formar parte del nuevo listado. La normativa establece que la provisión de tratamientos para esas patologías queda a cargo de las jurisdicciones, sin perjuicio de otros programas nacionales que continúen vigentes.