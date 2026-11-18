La producción de verduras y hortalizas en el cinturón verde de Córdoba atraviesa una situación crítica. El aumento de los costos, los precios de venta que no logran recuperarse y la baja rentabilidad llevaron a numerosos productores a abandonar la actividad y, en algunos casos, a vender sus tierras para destinarlas a otros usos.

En dialogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Gustavo Trucchia, presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba (APRODUCO), describió el escenario del sector, que pasó de tener alrededor de 400 productores a conservar apenas unos 200. "Estamos perdiendo terreno año a año porque ya no conviene producir", resumió.

El panorama afecta especialmente a la producción de verduras de hoja, como lechuga y acelga, cuyos valores de comercialización se mantienen bajos. "Estamos trabajando prácticamente al costo", explicó Trucchia, quien señaló que la oferta y la demanda condicionan los precios: cuando ingresa mucha mercadería y se vende poco, los valores caen; cuando hay menos producción, pueden recuperarse momentáneamente, pero vuelven a bajar ante la falta de compradores. "Entra mucho y se vende poco porque hay más cantidad, el precio baja. Cuando entra poco, el precio sube. En sí, cuando entra poco, levanta un poco, pero al otro día vuelve a bajar porque no hay demanda".

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La reducción de productores no solo implica una menor cantidad de establecimientos en actividad. También pone en riesgo la continuidad generacional de una actividad que históricamente se transmitió dentro de las familias. "Yo vengo de mi padre, de mi tío, que eran productores, y sigo, pero se corta acá. Cuando yo no puedo trabajar más, ahí se corta, porque mis hijos ya no van a seguir esto", contó el titular de APRODUCO.

La razón, insistió, es económica: "Ya no es más negocio. Uno trabaja para que sea negocio, no trabaja por amor al arte". Trucchia explicó que el problema no pasa necesariamente por una caída del consumo, sino por el incremento de los costos que deben afrontar quienes producen. La mano de obra, la logística y el mantenimiento de la maquinaria encarecen la actividad, mientras que los precios que reciben los productores no alcanzan para cubrir esos gastos. "Estamos vendiendo la producción prácticamente al costo. ¿Sabés cuándo te das cuenta? Cuando se rompe algo. Ya se rompe algo y te cuesta arreglarlo, antes no pasaba eso", graficó.

La posibilidad de vender las tierras y el avance de otros usos

La pérdida de rentabilidad también lleva a algunos productores a evaluar la venta de sus terrenos. Se trata de tierras ubicadas en distintas localidades del área productiva de Córdoba, entre ellas Colonia Tirolesa, Colonia Caroya, Jesús María, Villa Esquiú, Villa Retiro, Monte Cristo, Río Primero y Río Segundo."Algunos productores ya vendieron sus tierras y se dedicaron a otra actividad, mientras que otros evalúan qué hacer ante la falta de rentabilidad", explico.

Ante la posibilidad de que esos espacios dejen de destinarse a la producción de alimentos, Trucchia reconoció que el sector está perdiendo superficie productiva. La reconversión hacia otros usos aparece como una alternativa frente a una actividad que, en las condiciones actuales, deja cada vez menos margen.

El dirigente también advirtió que la situación no se limita a Córdoba: "El problema lo está teniendo toda la provincia, todo el país". Si la producción local no alcanza, explicó, la mercadería debe buscarse en otras jurisdicciones, como Buenos Aires, La Plata o Santa Fe.

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Frente a este escenario, desde APRODUCO buscan abrir una instancia de diálogo con el Gobierno de Córdoba para acercar propuestas que permitan mejorar la rentabilidad y sostener la producción. Una de las alternativas que planteó Trucchia es "tratar de que la parte de los grandes consumidores, como cárceles, comedores y hospitales, salga directamente del productor, no del intermediario, porque ahí está la brecha", explicó.

La propuesta todavía debe discutirse y evaluarse con las autoridades. El objetivo, señaló, es "acercar algunas ideas para intentar revertir una tendencia" que ya provocó la salida de numerosos productores. Mientras tanto, el sector enfrenta el desafío de sostener una actividad que abastece de verduras y hortalizas a Córdoba y que, de continuar perdiendo tierras y productores, podría ver comprometida su capacidad de producción en los próximos años.