Stanley se convirtió en mucho más que una marca de termos. En Argentina, sus productos lograron instalarse como un objeto de consumo que combina funcionalidad, diseño y pertenencia, al punto de que el nombre de la compañía estadounidense muchas veces se utiliza para identificar al producto en sí mismo. Detrás de ese posicionamiento en el mercado local hay una estrategia comercial que Grupo Mendizábal viene desarrollando desde hace años y que ahora suma un nuevo capítulo en Córdoba.

La compañía inauguró el viernes 13 de noviembre un segundo punto de venta de Stanley en la provincia, ubicado en el primer piso de Nuevocentro Shopping. El nuevo espacio se suma al que funciona desde hace dos años en Córdoba Shopping y representa un paso más en la estrategia de expansión comercial de la firma en el interior del país.

Pero la apertura también tiene otro componente: marca el desembarco en Córdoba de Casa Mendizábal, un concepto comercial que busca reunir en un mismo espacio distintas marcas internacionales que forman parte del portfolio de la compañía.

Así lo explicó Facundo Mendizábal, CEO de Grupo Mendizábal, en una entrevista con Punto a Punto Radio. Según detalló, el nuevo espacio mantiene el formato de isla comercial que ya utilizan para Stanley, aunque incorpora productos de otras compañías representadas por el grupo.

«Casa Mendizábal es todas las marcas que nosotros trabajamos, además de Stanley», explicó el empresario. La propuesta incluye productos de Alessi, firma italiana especializada en diseño y artículos para el hogar; Lamy, reconocida por sus instrumentos de escritura; y edding, enfocada en marcadores y soluciones creativas.

A ese conjunto se sumarán próximamente productos de Moleskine, la marca de libretas y agendas utilizada habitualmente por periodistas, escritores, arquitectos y profesionales.

La elección de Córdoba para presentar este nuevo formato no fue casual. Mendizábal señaló que la provincia es un mercado en el que la compañía encuentra oportunidades de crecimiento y donde viene registrando una buena respuesta de los consumidores.

«Es una provincia que nos encanta y que tiene un empuje tremendo», afirmó. Y agregó que todavía existe margen para ampliar la presencia de sus marcas: «Tenemos mucho más para crecer en Córdoba y nos reciben siempre muy bien».

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La intención es que Casa Mendizábal no quede circunscripta al mercado cordobés. De acuerdo con el ejecutivo, el concepto se replicará posteriormente en Buenos Aires y en otras provincias, como parte de una estrategia para desarrollar el canal de retail propio del grupo.

De los termos a un negocio más amplio

Uno de los aspectos que Mendizábal destacó durante la entrevista fue la evolución del negocio de Stanley en Argentina. Si bien los productos de hidratación continúan siendo el principal motor de reconocimiento de la marca, la compañía busca ampliar su llegada a otros segmentos de consumidores y situaciones de uso.

En ese camino, el deporte y los vínculos con deportistas tuvieron un papel importante. El acuerdo con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo aparece como uno de los hitos recientes de posicionamiento de la marca en el país.

Mendizábal explicó que la relación con el futbolista surgió a partir de un vínculo genuino con los productos. «Él usaba Stanley ya desde antes», contó. Para el empresario, ese aspecto resulta central a la hora de construir una asociación comercial: «Cuando es un embajador de marca que le gusta el producto, no hace un esfuerzo por mostrarse con un producto, sino que lo usa en su cotidianeidad».

La repercusión de Stanley en el mercado argentino también se refleja en la presencia que alcanzaron sus productos en los hogares. Aunque el grupo no tiene contabilizado cuántos termos vendió ni qué proporción de la población cuenta con uno, Mendizábal aseguró que la penetración de la marca continúa sorprendiéndolos.

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«Yo creo que estamos hoy cerca de la mayor cantidad de hogares de Argentina. Me parece que hay un producto nuestro», sostuvo. De todos modos, reconoció que todavía queda camino por recorrer para alcanzar uno de los objetivos que se plantearon desde el inicio de la operación: que en cada casa haya al menos un producto Stanley.

Desarrollo local para conquistar al consumidor argentino

Una de las particularidades de la estrategia de Grupo Mendizábal fue trabajar sobre el desarrollo de productos que respondieran a las costumbres y necesidades del consumidor local.

El caso más representativo es la línea matera de Stanley. La compañía impulsó modificaciones y desarrollos específicos para adaptar la propuesta original de la marca al hábito argentino de tomar mate. Entre esos productos se encuentran el pico matero para los termos, el mate con paredes térmicas, la bombilla y la yerbera. No se trata simplemente de incorporar accesorios a un producto importado, sino de intervenir en el diseño para resolver necesidades concretas de uso. «Son todos artículos que se diseñaron en Argentina, con inteligencia de qué es lo que se necesitaba para el mercado», explicó Mendizábal.

El desarrollo se realizó en la región, con participación de un ingeniero brasileño especializado en diseño de productos y una fuerte influencia de las costumbres argentinas. La propuesta fue luego presentada a Stanley en Estados Unidos, que acompañó el proceso y avanzó con la fabricación.

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Para el empresario, esa experiencia demuestra que la relación con una marca internacional también puede generar oportunidades de desarrollo de productos a partir de las particularidades de cada mercado.

A esa estrategia se suma otra línea de trabajo: la personalización. Grupo Mendizábal cuenta con máquinas de grabado que permiten incorporar nombres, logos y otros detalles sobre los productos, una alternativa que apunta a agregar valor y diferenciar la experiencia de compra.

«Vos podés ponerle tu nombre, ponerle un logo y seguimos avanzando en ese camino», señaló. El objetivo es ampliar progresivamente las posibilidades de personalización, incluso con nuevas alternativas vinculadas a los colores y las terminaciones.

Un mercado cada vez más competitivo

El posicionamiento alcanzado por Stanley también tuvo un efecto sobre el resto de la industria. La aparición de productos de otras marcas con diseños y características similares evidencia que el modelo instalado por la compañía se convirtió en una referencia para el segmento de hidratación.

En ese contexto, la apuesta de Grupo Mendizábal pasa por sostener el diferencial de marca, ampliar la variedad de productos y desarrollar canales propios de comercialización. La apertura de Nuevocentro Shopping se inscribe precisamente en esa lógica: no solamente sumar otro punto de venta para Stanley, sino aprovechar el reconocimiento de la marca para introducir otras propuestas internacionales del portfolio. Grupo Mendizábal es una compañía argentina especializada en la representación, distribución y desarrollo comercial de marcas internacionales. Además de Stanley, su cartera incluye Philips Avent, Chicco, Alessi, Lamy, edding y Moleskine, entre otras.