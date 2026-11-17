El proyecto de Presupuesto 2027 de Córdoba abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno provincial y la oposición. Aunque contempla una reducción del 30% en el Impuesto Inmobiliario para propiedades con una valuación fiscal de hasta $307 millones y algunas rebajas en Ingresos Brutos, desde el radicalismo cuestionaron que las medidas no estén acompañadas por un achicamiento de la estructura estatal.

En dialogo con Punto a Punto Radio, el legislador radical y presidente del Comité Provincial de la UCR, Matías Gvozdenovich, advirtió que antes de fijar una posición sobre el proyecto, su bloque deberá estudiar la letra chica del presupuesto. “Lo que sí vemos son anuncios de rebajas en el inmobiliario, algo de Ingresos Brutos, todo lo que nosotros veníamos reclamando desde la oposición, pero lo que no vemos es achicamiento del Estado”, sostuvo.

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En ese sentido, cuestionó que el Gobierno provincial mantenga la estructura de ministerios y organismos estatales sin avanzar en una reducción del gasto. También recordó los fuertes incrementos impositivos registrados durante los últimos años. “Hace dos años tuvimos el mayor impuesto de la historia de Córdoba. Cuando hacemos la cuenta, la verdad que la rebaja va a terminar siendo insignificativa”, afirmó. Como ejemplo, mencionó los aumentos del Impuesto Inmobiliario que, según señaló, "superaron el 1.000% en Córdoba capital".

El legislador también planteó que la discusión tributaria debe contemplar el costo de los servicios públicos. “Desde la oposición veníamos diciendo: bajen los impuestos, pero los servicios también. Eso también hay que estudiarlo, si hay rebaja de servicios, lo que sea luz, agua”, agregó.

La postura frente al Presupuesto 2027

Respecto de cómo votará la UCR, Gvozdenovich evitó anticipar una decisión definitiva y explicó que la discusión deberá darse dentro del bloque. Sin embargo, recordó que el radicalismo suele acompañar los presupuestos en general, pero rechazar determinados artículos en particular. “Si hay obras, si hay mejoras, si hay cuestiones, no podemos decir que no porque no. Tampoco hay que ser irracionales en esto”, explicó.

En ese marco, destacó la importancia de sostener la obra pública, tanto por su capacidad de generar empleo como por las mejoras que puede representar para las comunidades. "Tenés zonas donde no tenés agua potable, que yo soy uno de los legisladores que siempre está reclamando el tema del agua, donde este gobierno, a través de mi reclamo, lo ha escuchado y ha llevado obra en distintos lugares del norte, que hace 30 años que gobiernan”.

Otro de los puntos que generó cuestionamientos fue la autorización para tomar deuda destinada a distintos organismos y fondos provinciales. Gvozdenovich anticipó que el radicalismo mantendría su postura contraria a esos artículos. “A mí lo que me preocupa es el tema de la deuda, muchas obras se están haciendo con deuda que ha tomado este gobierno y los gobiernos anteriores del PJ. Hoy estamos a niveles históricos de toma de deuda”, señaló.

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En particular, mencionó a la Agencia Córdoba de Financiamiento, Camino de las Sierras y EPEC. Sobre el Fondo Fiduciario para Cuestiones Ganaderas, aclaró que todavía necesita analizar la propuesta. “Lo otro lo venimos votando en contra ya siempre, lo que es toma de deuda”, afirmó. Y agregó: “Uno tiene que tener coherencia con lo que dice y con lo que hace”.

Por último, el legislador también se refirió a las propuestas opositoras que plantean eliminar directamente el Impuesto Inmobiliario. Si bien reconoció la necesidad de reducir la presión tributaria, consideró que la eliminación total no es una alternativa razonable. “Yo creo que todos tenemos que pagar impuestos. Lo que sí hay que pagar son bajos impuestos. Y el Estado tiene que ser chico, porque si no, eso no permite bajar los impuestos”, concluyó.