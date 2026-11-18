La disputa entre la Casa Rosada y los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro tuvo este miércoles un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados. Los legisladores alineados con los mandatarios de Córdoba y Santa Fe decidieron no dar quórum y dejaron al oficialismo sin sesión, en una señal de rechazo a la falta de acuerdos sobre una serie de reclamos provinciales.

La escena fue explícita: los diputados cordobeses y santafesinos ingresaron al recinto, pero permanecieron de pie y no ocuparon sus bancas. Desde la presidencia de la Cámara, Martín Menem intentó convencerlos de que se sentaran mientras se agotaba el plazo reglamentario. La sesión finalmente se cayó pasadas las 12.30, con 126 presentes, tres menos de los necesarios.

“Que sepan que no tienen el quórum sin nosotros”, resumió un referente del cordobesismo. Y agregó: “No nos dieron ninguna respuesta a nuestros reclamos”. La única diputada cordobesa que se sentó fue Alejandra Torres, quien mantiene una buena sintonía con la Casa Rosada.

El Consejo de la Magistratura, en el centro de la disputa

El principal foco de tensión está en la distribución de los cuatro lugares que le corresponden a Diputados en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces. La Libertad Avanza postuló a Nicolás Mayoraz y Gonzalo Roca para los dos espacios de la mayoría, mientras que el peronismo propuso a Guillermo Michel para el lugar de la segunda minoría.

La discusión se concentra en la cuarta representación. Provincias Unidas, que reúne a 18 diputados, reclama ese lugar para Juan Brugge, al considerar que le corresponde por su peso parlamentario y su condición de tercera minoría. Sin embargo, en los últimos días tomó fuerza la posibilidad de un acuerdo entre el oficialismo y el PRO para impulsar a Florencia De Sensi, cercana a Cristian Ritondo. Esa alternativa generó malestar entre los gobernadores.

La interna también atravesó al bloque macrista. Álvaro González buscaba respaldo para conservar su lugar en el Consejo, pero la disputa dentro de su propio espacio terminó condicionando su posición frente a la sesión. El diputado, aliado de Horacio Rodríguez Larreta, tampoco dio quórum. El Movimiento de Integración y Desarrollo acompañó esa decisión.

Presupuesto y biocombustibles

La pulseada excede la integración del organismo judicial. Llaryora y Pullaro también cuestionan el rumbo de las negociaciones por el Presupuesto 2027, que obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Los gobernadores sostienen que sus planteos no fueron atendidos durante el debate, pese a que sus legisladores acompañaron al Gobierno en distintas votaciones clave.

Entre los reclamos figuran el pago de las deudas previsionales que Nación mantiene con las provincias y la ejecución de obras e infraestructura vial. A esa agenda se suma el pedido para avanzar con un nuevo régimen de biocombustibles, cuyo tratamiento quedó frenado en comisión luego de las objeciones del PRO. Se trata de una iniciativa de especial interés para Córdoba y Santa Fe, dos de las principales provincias productoras.

La decisión de los legisladores dejó al oficialismo sin una jornada importante para su agenda parlamentaria. Entre los proyectos que quedaron pendientes estaba la denominada ley Malvinas, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo y considerada una de las principales apuestas del Gobierno para la sesión. También se buscaba avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, acuerdos comerciales, el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y cambios en el régimen de las pymes.