Rodrigo de Loredo reunió a 70 intendentes radicales en el Orfeo Suites de Córdoba y exhibió una de sus principales cartas para negociar con Javier Milei: el poder territorial de la UCR. El encuentro, a puertas cerradas, dejó un mensaje directo a La Libertad Avanza (LLA): sin un armado opositor fuerte y con el candidato más competitivo, Córdoba puede quedar otra vez en manos del peronismo y Milei comprometer su proyecto nacional.

La definición política que se escuchó, a modo de síntesis, en el encuentro radical encabezado por De Loredo fue una copia calcada de expresiones que hicieron públicas el presidente de la UCR de Córdoba, Matías Gvozdenovich, y el titular del Congreso partidario, Mauricio Jaimes.

"Mientras en Córdoba se va a definir el futuro de Argentina, otros juegan a pescar en la pecera. Sin un armado opositor fuerte y con el más competitivo, (LLA) pierde Córdoba frente al peronismo K, Milei pierde la Nación y vuelve el kirchnerismo. Unidad es actos, no extorsión", disparó Jaimes en medio de la áspera pulseada por el armado opositor.

La definición sintetizó uno de los planteos de la UCR con tonada: una alianza opositora no puede convertirse en una disputa por los territorios que hoy gobierna el radicalismo. La alusión a quienes «juegan a pescar en la pecera» apuntó a la estrategia libertaria de promover candidatos propios en municipios radicales mientras se negocia un acuerdo provincial para enfrentar al PJ en 2027.

En la misma línea se expresó el "el Ruso" Gvozdenovich, quien ya había cuestionado los movimientos libertarios en La Falda y Hernando. Sin embargo, la advertencia más fuerte que sobrevoló el encuentro fue otra: si no hay acuerdo provincial entre la UCR y LLA, los intendentes priorizarán sus reelecciones y dejarán de sentirse comprometidos con el proyecto nacional de Milei. "Si no hay acuerdo provincial, los intendentes no tenemos por qué bancar a Milei", fue una de las definiciones que se escucharon.

El postura retoma un anticipo de Perfil Córdoba en su edición papel del sábado: "Y luego lo van a hacer perder a Milei con una ayudita de Llaryora", había advertido un dirigente radical del interior en un tiro por elevación al juego libertario de caminarles los territorios en donde gobiernan los jefes comunales boina blanca.

Junto a De Loredo estuvieron Gvozdenovich, Jaimes, Alejandra Ferrero —una de las responsables de organizar la reunión— y Miguel Nicolás, presidente de la UCR Capital, además de legisladores y autoridades partidarias. La presencia de Leopoldo Grumstrup, intendente de Pilar, también tuvo una lectura política. Después de la foto con Gabriel Bornoroni, Luis Juez y Soledad Carrizo que LLA presentó como una incorporación a sus filas, el jefe comunal volvió a mostrarse en el encuentro radical. "No dejé en absoluto la UCR", había dicho a este medio.

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La avanzada libertaria y el fuego internista

La foto de Grumstrup aceleró la discusión. Desde la fuerza violeta anunciaron que "el intendente de Pilar se sumó a La Libertad Avanza y se amplía la alianza opositora rumbo al 2027". Sin embargo, Grumstrup aclaró: "Como intendente de la UCR estoy en la mesa de trabajo y coordinación de la alianza La Libertad Avanza, no he dejado nunca mi partido". La estrategia se parece a la que desarrolla Carrizo: jugar como radical dentro de la alianza libertaria, una construcción que todavía no tiene a De Loredo como integrante formal.

Gvozdenovich llegó a la presidencia partidaria con la premisa de "desperonizar el radicalismo" y ordenar la estructura bajo una conducción orgánica. Ya avanzó con la expulsión de Myrian Prunotto y apunta a otros dirigentes que, según la conducción, jugaron políticamente con el PJ. Ahora, el interrogante es qué sucederá con los radicales que se muestren abiertamente junto a LLA si no hay un acuerdo entre las cúpulas.

De Loredo encabezó un cónclave con intendentes radicales

El rumor de que Ignacio Tagni, intendente de Villa Nueva, podría seguir los pasos de Grumstrup sumó otro capítulo. Ambos fueron jefes de campaña de Ramón Mestre en las legislativas de 2025, aunque desde el mestrismo descartan que sus movimientos impliquen un alejamiento partidario.

Un dirigente radical con trato con Tagni negó que tenga previsto abandonar la UCR. La explicación es territorial: Villa Nueva es un distrito donde buscará la reelección y necesita un acuerdo que le garantice competitividad. No obstante, la misma voz radical puso en duda que Bornoroni se abstenga de presentar un candidato libertario: "Si Tagni logra que LLA no le presente candidato lo felicito", lanzó.

La movida violeta parece extenderse al resto del interior. "Si LLA pone candidatos en todas partes, entonces el PJ se va a quedar con todas las intendencias", advirtió un radical al cuestionar el armado de Bornoroni y Luis Juez. En Pilar, la lectura es otra, Grumstrup busca un lugar en la Legislatura, aunque la banca departamental de Río Segundo ya tiene a Lucas Valiente con un acuerdo para repetir.

Desde el mestrismo relativizan que los movimientos de ambos intendentes impliquen un desmarque de Mestre. "No se abrieron, van en busca de asegurar sus territorios", aseguró una fuente. Pero enseguida apuntó contra la conducción partidaria: "Y es lógico porque no hay conducción y menos liderazgos". Un cañonazo directo a De Loredo y Gvozdenovich.

La foto de La Falda, con LLA, el Frente Cívico y el PRO, sin la UCR, y el lanzamiento de Nancy Marengo como precandidata libertaria en Hernando, gobernada por el radical Ricardo Bianchini, terminaron de encender las alarmas. Bornoroni y Juez respaldaron allí una candidatura que compite directamente con el oficialismo municipal radical. Para algunos dirigentes de la UCR, Juez es uno de los principales promotores de esa estrategia.

La contradicción es evidente: mientras se habla de construir un frente común contra el PJ, los potenciales socios libertarios empiezan a disputarles sus propios territorios.

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Las tres lógicas de la negociación

El cónclave permitió que De Loredo expusiera una estrategia atravesada por tres lógicas de poder en la pulseada con el poder libertario que habita Balcarce 50.

La primera se juega en las grandes ligas: la negociación entre Milei, Mauricio Macri y el propio referente radical. El expresidente y líder del PRO ya blanqueó ante el poder libertario que su candidato para Córdoba es De Loredo. En esa mesa también juegan los gobernadores radicales, que buscan un entendimiento con la Casa Rosada. El exdiputado se mostró en las últimas semanas con Maximiliano Pullaro y Alfredo Cornejo, un respaldo que fortalece su posición ante los Milei en la pulseada por encabezar la propuesta opositora cordobesa.

La segunda lógica es la disputa por el liderazgo provincial. Bornoroni encabeza el armado libertario y Juez pretende conservar un lugar central en la arquitectura opositora. De Loredo busca que su capital electoral y el despliegue territorial radical sean reconocidos. La interna UCR parece, por ahora, bajo control del deloredismo, aunque Mestre mantiene abierta la presión judicial.

La tercera es la de los intendentes. Los jefes comunales necesitan garantizar sus reelecciones y evitar que LLA les plante candidatos propios. La foto de los 70 intendentes junto a De Loredo fue una demostración de alineamiento orgánico y una señal hacia sus potenciales socios.

En ese marco, un planteo de los radicales a cargo de gestiones locales afloró con fuerza en el cónclave: "¿Por qué el radicalismo de Córdoba bancaría a Milei si no hay un acuerdo provincial?". El mensaje fue claro y contundente en medio de la áspera negociación de cúpulas rumbo al 2027.

Los puentes no están rotos. Tampoco se cortó el diálogo entre De Loredo, Bornoroni y Juez. Por el contrario, las conversaciones son más frecuentes de lo que trasciende públicamente. Sin embargo, cada espacio exhibe intereses distintos y una disputa territorial que amenaza con condicionar cualquier entendimiento.

El cónclave radical dejó una advertencia: Córdoba no es una pieza secundaria de la negociación nacional. La UCR tiene intendentes, estructura territorial y un candidato que considera competitivo. De este modo, De Loredo buscó mostrar que cuenta con volumen político para negociar con Milei, capacidad para ordenar al radicalismo y respaldo territorial para disputar la provincia. La incógnita es si Bornoroni y Juez están dispuestos a reconocer ese capital o si la competencia anticipada por los territorios terminará dinamitando el gran frente opositor antes de que llegue 2027.