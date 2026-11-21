Los intendentes están al frente de una de las tareas más complejas de la gestión pública, aunque muchas veces esa dimensión no tenga suficiente visibilidad. Así lo planteó el consultor Fabio Quetglas, quien los definió como “estadistas de la vida cotidiana”. “La política ha reservado la palabra estadista para los personajes de la historia que declaran la guerra o firman la paz, y ha subestimado todo el tiempo a los estadistas de la vida cotidiana”, sostuvo.

Para dimensionar esa responsabilidad, comparó las funciones de una empresa con las de un municipio. Mientras una compañía puede tener entre 20 y 30 tareas, un gobierno local supera las 80. “Es muy difícil ser bueno en 80 cosas. Desde vacunar, castrar a los perros, controlar la calidad de los alimentos, habilitar la producción. Todas tienen su complejidad”, explicó.

Uno de los ejes de su exposición fue la necesidad de revisar la manera de pensar el desarrollo. Quetglas cuestionó la división tradicional entre países desarrollados y subdesarrollados y propuso mirar las diferencias entre territorios. “Sería más pertinente hablar de ciudades desarrolladas o de territorios. El país como agregado es muy distorsivo”, afirmó.





Como ejemplo, señaló que la Ciudad de Buenos Aires tiene una renta per cápita quince veces superior a la de Formosa. También mencionó el índice de ciudades que elaboró este año: las diez primeras posiciones correspondieron a localidades de la franja central del país y Salta, la primera del norte, apareció en el puesto 12. “El entorno económico juega. Si alrededor tuyo hay un campo próspero, es más fácil”, resumió.

El consultor también planteó un cambio en la lógica del desarrollo: la calidad de vida ya no debe entenderse solamente como una consecuencia del crecimiento económico, sino como una condición para generarlo. “Si vos atraés talento humano, ¿cómo lo traés? Con calidad de vida. Generás desarrollo económico”, explicó. En ese sentido, puso el foco en la accesibilidad a la vivienda y al suelo urbano como factores para retener a los jóvenes. “Si vos querés retener gente, la tenés que hacer propietaria. Las migraciones en el mundo son migraciones de no propietarios”, señaló.

Cerró la edición 2026 de "Mesa Chica", con 50 intendentes: los desafíos del desarrollo local

Ciudades con escala y oportunidades



Quetglas sostuvo que la distancia entre las grandes áreas metropolitanas y las ciudades intermedias se redujo. Para ilustrarlo, mencionó un estudio de la Universidad de San Andrés que comparó los consumos culturales de Puan, una localidad bonaerense de 9.000 habitantes, con los de Caballito. “Eso se achicó de una manera abismal. Ahora, el de Puan mira Netflix cada mañana más tranquilo que el de Caballito. Los dos miran Netflix, pero uno, si hay ruido, no piensa que lo están por entrar a robar y el otro sí”, graficó.

Sin embargo, advirtió que no alcanza con ofrecer tranquilidad y un entorno natural para atraer habitantes. “La idea de que vivo en un entorno natural espectacular y soy competitivo es una idea que hay que archivarla”, afirmó. Las ciudades deben ofrecer servicios, oportunidades educativas, actividad económica y condiciones para desarrollar proyectos. También introdujo el concepto de convivencialidad como una dimensión que ganará relevancia en la agenda pública. “Nosotros somos cíclicos. Nuestra biología no funciona 24/7. El detalle es que ahora estamos bajo un estímulo que funciona 24/7”, explicó. En ese contexto, consideró que las localidades de menor escala tienen ventajas para recuperar los espacios de encuentro y las relaciones de proximidad.

Al referirse a los modelos urbanos, mencionó a Tandil y Rafaela como ejemplos de ciudades cercanas a los 100.000 habitantes que combinan calidad de vida y diversificación económica. Y propuso una consigna para pensar el futuro del país: “Así como en su momento Sarmiento dijo los 100 Chivilcoy, yo siempre digo los 100 Tandiles”.

El ahorro local y la generación de empresas



Una de las preguntas centrales de la exposición fue cómo lograr que los recursos generados en cada territorio se conviertan en oportunidades para sus propias comunidades. “¿Cómo hacemos para que el ahorro local se transforme en prosperidad local? Es un gran desafío argentino”, sostuvo. Para revertir la concentración de recursos en las grandes áreas metropolitanas, consideró que los municipios deben ampliar sus herramientas de intervención. No alcanza con ofrecer beneficios impositivos o infraestructura para atraer industrias: también hay que promover emprendedores y facilitar el acceso al capital semilla.

Arning apuntó contra la jueza electoral de Mendiolaza: "No me dio plazo para defenderme"

Para el especialista, las empresas son indispensables para transformar el conocimiento en actividad económica. “Lo que transforma el conocimiento en bienes y servicios útiles para la sociedad es un dispositivo que se llama empresa”, sintetizó. Como referencia, indicó que la Argentina tiene 14 empresas formales cada 1.000 habitantes, mientras que Chile alcanza las 45. “Para que haya empleo tiene que haber empleadores. Sin empleadores es difícil”, advirtió.

Durante el intercambio posterior también surgió la relación entre gestión y política: cómo conseguir que las acciones de los municipios sean reconocidas por los vecinos y se traduzcan en respaldo electoral. Quetglas reconoció la dificultad de esa relación y dejó una definición: “La sociedad no es un auditor”.

El cierre volvió sobre la responsabilidad de quienes conducen las ciudades. Para Quetglas, la Argentina necesita distribuir mejor las oportunidades, retener talento y construir economías locales con mayor capacidad de crecimiento. Una tarea que, según planteó ante los intendentes cordobeses, requiere gobiernos municipales con iniciativa y comunidades capaces de convertir sus recursos en prosperidad.