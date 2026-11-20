El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) resolvió suspender el proceso de revocatoria de mandato de la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, que tenía previsto un referéndum para el próximo 29 de noviembre. La decisión respondió a los planteos presentados por la mandataria municipal, quien había denunciado irregularidades en el procedimiento y cuestionado la actuación de la Junta Electoral Municipal.

En diálogo con Punto a Punto Radio, la intendenta Adela Arning celebró la resolución judicial y aseguró que la Justicia atendió los cuestionamientos que viene realizando desde el inicio del proceso. "Personalmente siento que nos escucharon, siento que se observaron los reclamos que venimos planteando desde un principio", expresó.

La mandataria sostuvo que, si bien la revocatoria está contemplada en la Ley 8102, el procedimiento no se habría desarrollado de acuerdo con los pasos establecidos. "Es una ley vieja, que no está tan regulada y tiene un procedimiento para llevar adelante este proceso de revocatoria, que estaba a cargo de la Junta Electoral Municipal. Todo este proceso no se llevó como correspondía, y eso era lo grave de la situación", afirmó.

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Según explicó, las irregularidades fueron planteadas en distintas presentaciones judiciales durante casi dos años. También consideró que la convocatoria al referéndum llegó cuando faltaban pocos meses para las próximas elecciones municipales. "Ya estamos a poquitos meses de una elección donde la gente realmente va a poder elegir democráticamente una continuidad o un cambio de gestión", señaló.

Las irregularidades denunciadas

Arning explicó que la suspensión del proceso se produjo luego de que la Justicia atendiera los recursos presentados por su equipo legal. Entre los principales cuestionamientos mencionó que "la jueza electoral no respetó los tiempos, los pasos. Inmediatamente ya convocó elecciones, no me dio el plazo para que yo me defienda, para que se presentara el recurso, no atendió toda la ley electoral que exige pasos. Directamente llamó elecciones, atropelló absolutamente el proceso como lo hizo desde el día uno", sostuvo.

La intendenta también indicó que presentó una denuncia contra la jueza electoral por su actuación durante el procedimiento. Entre los puntos que cuestionó, mencionó que la magistrada estaría afiliada a un partido político, una situación que, según afirmó, también considera irregular. Además, cuestionó el proceso de cómo se juntaron las firmas, "en el tiempo que pasaron, los meses, se hizo una campaña política, hubo cuestiones graves que tuve que pasar", manifestó.

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La mandataria sostuvo que la revisión judicial no solo tiene importancia para Mendiolaza, sino también para el funcionamiento institucional de otros municipios de la provincia. "Una vez que pasa un caso y de esta manera, después ya se toma como referencia. Imaginate que después en toda la provincia se utilizaría también este recurso y eso sería algo, la verdad, muy perjudicial para la democracia", advirtió.

Cómo sigue la gestión en Mendiolaza

La intendenta consideró que la decisión judicial le permite concentrarse nuevamente en la administración municipal y dejar atrás un conflicto que, según describió, condicionó parte de su gestión. "Me permite, como lo he hecho desde el día uno, poner toda la energía y todos los recursos para poder seguir gestionando la ciudad de Mendiolaza, que es lo que a la gente le importa, le interesa", afirmó.

También cuestionó a quienes impulsaron el proceso de revocatoria y vinculó el conflicto con el resultado de las últimas elecciones municipales. "La gente es la que sale ahora a defender este proceso ridículo que me hicieron en mi contra, son personas que perdieron una elección, que no les gustó el resultado, que no les gusta no estar en el poder", expresó.

Consultada sobre cómo proyecta el último año de gestión, Arning aseguró que el municipio trabaja en nuevas obras y mejoras de infraestructura. "Venimos de este año que ha sido muy positivo para la ciudad, con muchas transformaciones, muchos cambios, muchas mejoras", indicó.

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Y agregó: "Mendiolaza está adecuando toda su infraestructura y planificando cómo quiere seguir creciendo en una ciudad lindísima, una comunidad con muchísimo para aportar".

Finalmente, sostuvo que su prioridad será continuar con las obras y mejorar los servicios municipales. "Siempre pensando en cómo mejorar los servicios, que la gestión siga para adelante resolviendo los problemas y mejorando la calidad de vida de los vecinos, ese es mi foco", concluyó.