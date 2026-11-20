Juan Manuel Amduni, excoordinador de hockey de Talleres, difundió un descargo público luego de su salida de la institución, en medio del conflicto que enfrenta a la conducción de la disciplina con integrantes del plantel femenino. El entrenador negó las acusaciones de maltrato, amenazas y abuso de autoridad, y rechazó haber participado de la pelea ocurrida el 14 de noviembre entre miembros del cuerpo técnico y el padre de una jugadora.

La respuesta del excoordinador llegó después de que la Comisión Directiva aceptara su renuncia indeclinable. El conflicto había tomado estado público cuando jugadoras de Primera División presentaron una carta ante las autoridades del club para denunciar presuntas situaciones de maltrato y reclamar su salida. La capitana del equipo, Florencia Ramallo, sostuvo que los cuestionamientos no respondían a un episodio aislado y aseguró que, a partir de la presentación, también comenzaron a hablar exjugadoras sobre experiencias anteriores.

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En el comunicado, Amduni defendió sus 17 años de trayectoria profesional y aseguró que “nunca he recibido una denuncia judicial por violencia, abuso, amenazas ni maltrato, en Talleres ni en ninguna otra institución donde trabajé. Tampoco tengo conocimiento de una denuncia judicial contra mí por lo ocurrido ese día”, expresó.

El excoordinador también se refirió a la presentación realizada por las jugadoras ante la dirigencia. “Pido que se distinga con rigor entre un reclamo y una conducta acreditada”, manifestó. En esa línea, rechazó los cuestionamientos por presunto abuso de autoridad y maltrato dentro de la estructura del hockey albiazul y sostuvo que las acusaciones deben analizarse con pruebas y escuchando a todas las partes.

Su versión sobre la pelea

Uno de los puntos centrales del descargo fue el enfrentamiento ocurrido durante una jornada deportiva el pasado 14 de noviembre, episodio que desencadenó la exposición pública del conflicto. “Yo no participé en ninguna pelea ni golpeé a nadie: intervine para separarlos, apaciguar la situación y evitar que escalara”, afirmó. Según su relato, un padre se acercó al banco de suplentes y agredió al preparador físico, lo que derivó en una confrontación física entre esa persona y miembros del cuerpo técnico.

También aseguró que, después del incidente, acompañó al padre involucrado y mantuvo una conversación con él. Además, indicó que cuenta con testigos y registros que respaldarían su versión y que los pondrá a disposición de las instancias correspondientes. El entrenador agregó que, de acuerdo con la información que maneja, las denuncias judiciales posteriores habrían sido cruzadas entre el padre y miembros del cuerpo técnico, y sostuvo que ninguna lo señala personalmente.

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Esta versión difiere de la que había expresado Pablo Sánchez, padre de una de las jugadoras, quien aseguró que presentó una denuncia judicial y acusó a integrantes del cuerpo técnico de haberlo golpeado durante el enfrentamiento. “Más me duele porque a mi hija la llevo hace 14 años a Talleres, lo que más me duele es que se mienta descaradamente”, había manifestado. También rechazó haber iniciado la agresión y afirmó: “Yo recibí una trompada del profesor que es el cuñado de Manuel y una trompada en el ojo”.

Las denuncias de las jugadoras

El descargo de Amduni se conoció en medio de los reclamos de integrantes del plantel femenino, que elevaron una carta a la Comisión Directiva. Florencia Ramallo, capitana de Primera División, explicó que “no es un hecho aislado, son años, esto ha hecho que exjugadoras hablen de situaciones que han pasado”, sostuvo.

La referente contó que, “como capitana y referente he tenido que hablar y escuchar a compañeras que tuvieron situaciones familiares, particulares que no han podido seguir jugando y de parte del coordinador recibiendo presión y amenazas, no escuchando a los jugadoras, no dando el lugar que nos merecemos”, afirmó.

Ramallo también describió el clima que, según las integrantes del equipo, se vivía dentro de la institución: “Entramos al club sin saber si la vamos a pasar bien”. Además, aseguró que después de presentar la nota ante la Comisión Directiva recibieron mensajes privados y audios durante la madrugada. De acuerdo con su testimonio, esas comunicaciones incluyeron amenazas y referencias a una supuesta “limpieza”.

Por su parte, Amduni sostuvo en su descargo que “la carta de algunas jugadoras no representa a las más de 300 que forman parte del hockey de Talleres”. En ese sentido, mencionó el respaldo de más de 170 madres y padres.

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También explicó los motivos de su salida y aseguró que fue una decisión persona. “Después de 17 años, renuncié por decisión propia a la coordinación de hockey de Talleres, por considerar cumplida una etapa”, afirmó. El club aceptó su renuncia y le pidió que continúe hasta finalizar los compromisos deportivos de este año.

El excoordinador volvió a negar las acusaciones en su contra y pidió que se diferencie entre los reclamos presentados por las jugadoras y las conductas que puedan acreditarse. También solicitó a los medios que contrasten las distintas versiones y rectifiquen las publicaciones que, según su postura, le atribuyan participación en una pelea o denuncias judiciales en su contra.

“Difundir acusaciones sin verificar daña mi reputación y a mi familia”, expresó. Además, indicó que cuenta con asesoramiento legal y que sus abogados evaluarán posibles medidas ante publicaciones que considere perjudiciales.