Nicolás Gabriel Pedraza, de 38 años, imputado por el femicidio de Romina González, de 35, continúa internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba. El hombre fue intervenido quirúrgicamente luego de ingresar con múltiples heridas de arma blanca y, aunque los médicos lograron estabilizarlo, su estado de salud continúa siendo reservado.

El subdirector del centro de salud, Maximiliano Titarelli, explicó que el paciente llegó durante la noche del jueves con lesiones punzantes en el cuello y el abdomen, además de una lesión vascular. "Hubo que ingresarlo al quirófano, donde se lo logró estabilizar y ahora el paciente está estable y en estado reservado", detalló.

Por su parte, el director del Hospital de Urgencias, Fabricio Vitali, precisó que Pedraza presentaba una herida múltiple en el cuello, con compromiso de la vena yugular. Su pronóstico fue definido como "muy reservado" debido a la gravedad de las lesiones.

Femicidio en Córdoba: mataron a puñaladas a una mujer en un bar de La Cañada

Mientras avanza la investigación, las autoridades analizan dos hipótesis sobre el origen de las lesiones que presenta Pedraza. La principal sostiene que el hombre habría intentado quitarse la vida después de atacar a su pareja.

Otra línea de investigación contempla que las heridas hayan sido provocadas por la propia víctima durante un intento de defenderse del ataque. La mecánica del episodio todavía debe establecerse mediante las pericias correspondientes. La causa está a cargo del fiscal Gonzalo Berrotarán, quien imputó a Pedraza por femicidio y dispuso una custodia policial en el Hospital de Urgencias mientras permanece internado.

Cómo ocurrió el femicidio

El crimen ocurrió el jueves 19 de noviembre, entre las 20 y las 21, en el bar Morrison, ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 378, casi esquina con boulevard San Juan, en el centro de Córdoba. González trabajaba como encargada del establecimiento y Pedraza era empleado del mismo comercio. Ambos mantenían una relación sentimental.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la mujer fue asesinada con un arma blanca en el sector de los baños del local. Otra trabajadora encontró la escena y alertó a las personas presentes y a los servicios de emergencia. Pedraza fue trasladado directamente desde el bar al Hospital de Urgencias, donde ingresó entre las 22 y las 23, según precisó Titarelli.