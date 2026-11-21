La masiva convocatoria que logró el papa León XIV en su visita a la Argentina dejó un sinnúmero de análisis respecto a lo que significó su llegada a un país donde el número de católicos, aunque alto, se manifiesta en caída.

El sacerdote Guillermo Rosolino —doctor en teología e investigador de la Universidad Católica de Córdoba (UCC)— señala que puede leerse desde el perfil pastoral y personal de León XIV, desde sus acciones simbólicas, desde su mensaje y desde las transformaciones religiosas hoy en curso.

“León XIV es un líder especial, nació en el norte global rico y poderoso, pero adoptó el sur global frágil e inestable y es un ciudadano global que ya antes de ser elegido Papa había recorrido todos los continentes y conocido de primera mano las realidades de las comunidades cristianas católicas en el mundo”, explica.

Además, dice, León XIV tiene una personalidad particular: comunica serenidad, cercanía y calidez, pero también certeza y firmeza. “Es directo, es claro, usa imágenes ricas y cercanas para transmitir mensajes potentes”, refiere.

El teólogo remarca el valor de sus acciones simbólicas. Por una parte, el encuentro en el Palacio Libertad lo mostró con un discurso claro, contextualizado y sereno. Luego, la visita al Cottolengo Don Orione “sensibilizó muchísimo y abrió el corazón de los argentinos”. “Se lo vio muy humano, cálido, empático con los más vulnerables, respetando y reconociendo el valor de cada persona y sus historias”, refiere Rosolino.

Respecto al mensaje que transmitió, el teólogo destaca que vive la sociedad “con mucha percepción del difícil e incierto momento que vive la mayoría de los argentinos”.

El mapa de la religiosidad

El Papa llegó a una Argentina que registra una caída sostenida de personas que se identifican como católicas.

Hugo Rabbia —doctor en Estudios Sociales de América Latina, profesor de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) e investigador de Conicet (IIPsi, UNC)— explica que se pasó de casi un 88% de católicos en la década de 1980 a un 67% en la Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas (UBA, 2019), y a entre el 55% o 60% en la actualidad (Encuesta Nacional de Religión Vividas, con datos relevados por la UCC y el Boston College).

Rabbia detalla que más allá del crecimiento sostenido de los evangélicos, el fenómeno más marcado es el aumento de las personas sin afiliación religiosa: aquellas que declaran no identificarse con ningún credo en particular.

“No son sólo ateas, agnósticas, sino también muchos creyentes con prácticas religiosas o espirituales de diversos orígenes y que no las enmarcan en una pertenencia institucional”, apunta.

Remarca que el crecimiento de los “sin religión” en el país responde, principalmente, a un proceso de desidentificación con el catolicismo. Sin embargo, persisten experiencias de socialización religiosa previas. Muchos, continúa Rabbia, participaron durante su juventud en grupos parroquiales, coros o campamentos juveniles, o asistieron a colegios confesionales (cuya matrícula representa entre el 25% y el 30% a nivel nacional).

“Existe todo un reservorio de vínculos con las creencias, las prácticas y los rituales del catolicismo que pueden permanecer presentes y reactivarse en determinados momentos, en función de distintas motivaciones”, refiere el investigador.

En la misma línea, Rosolino observa un proceso de desinstitucionalización e individuación de las creencias. Explica que las estadísticas muestran que el número de católicos sigue siendo alto y que la primera minoría está conformada por “creyentes sin pertenencia” o “indiferentes religiosos"; es decir, personas distantes de las instituciones pero que mantienen creencias vinculadas al cristianismo y la religiosidad popular.

“Además de los católicos que se sintieron conmovidos por la figura de León XIV, muchos de los distantes lo percibieron cercano, transparente, que impulsa una Iglesia abierta”, dice Rosolino. También subraya que supo rescatar y transmitir lo mejor de Francisco.

La atracción de multitudes, opina el sacerdote, es un signo de que la espiritualidad y la fe siguen vigentes en la sociedad bajo otras formas, y de que “hay hambre de espiritualidad y fe”.

En ese escenario, el mensaje y el modo de transmitirlo a las multitudes, contagió y movilizó.

Se estima que unas seis millones de personas participaron de las misas y vigilias durante la visita del pontífice en Argentina. Hubo 25 mil voluntarios.

Motivaciones y emociones

“Los eventos masivos de este tipo son un espejo en el cual identificarse y una imagen que se percibe imponente y atractiva, algo que no te querés perder, una invitación a formar parte”, afirma Rosolino, quien explica que los sentimientos más profundos y las emociones intensas son muy importantes en la vivencia religiosa.

“La Iglesia subestimó demasiado el componente afectivo desarrollando una pastoral más cerebral, más en sintonía con los desafíos intelectuales de la modernidad. Participar es hacerse parte, la necesidad de pertenencia a una comunidad, un grupo, identificarse con determinados valores y gestos es una experiencia antropológica fundamental”, remarca el teólogo.

Hugo Rabbia recoge el concepto de “religión difusa“ del sociólogo Roberto Cipriani, que refiere a una forma de presencia de lo religioso que está más vinculada con los valores, las emociones y las referencias culturales que con las creencias, las prácticas y las identificaciones religiosas institucionalizadas.

“Nuestra experiencia como sociedad está atravesada por una forma de religión difusa muy vinculada con el catolicismo y que se expresa también a través de distintas manifestaciones de las religiosidades populares”, sostiene.

La Encuesta Nacional de Religión Vivida muestra que la mayoría de las personas realiza actualmente prácticas religiosas por iniciativa propia, de manera individual y en la intimidad de sus hogares. Sin embargo, remarca el sociólogo, esto no significa necesariamente que no busquen, en determinados momentos, integrarse a una multitud y vivir experiencias colectivas emocionalmente movilizadoras.

“Creo que eso es precisamente lo que muchas personas encontraron en la visita del papa León XIV: la posibilidad de participar de un acontecimiento multitudinario, histórico y formar parte de una experiencia colectiva que trascendía lo individual y su dimensión estrictamente religiosa”, sostiene.

Agrega que no hay que olvidar el mensaje empático, humanista, de justicia social, de solidaridad y reconocimiento de los otros, que “se ubicó bastante a contracorriente de algunos de los discursos que lamentablemente estamos escuchando con mucha fuerza en el mundo hoy día”.

Para Rabbia, ese mensaje también pudo haber contribuido a convocar a personas que no necesariamente comparten la fe católica, pero que sí encontraron allí valores y sensibilidades con los que se sienten identificadas.

También hubo personas que fueron por la experiencia, por la curiosidad del acontecimiento histórico.

El impacto del mensaje

¿Puede el mensaje del Papa provocar cambios o nuevos rumbos políticos? ¿Es esperable un acercamiento de la gente a la Iglesia y sus sacramentos?

Para Hugo Rabbia resulta difícil hacer un pronóstico, aunque trae a colación un antecedente comparable: la elección del papa argentino Jorge Bergoglio.

Según explica, en aquella ocasión no se produjeron transformaciones religiosas sustanciales. “Se especulaba que tras su elección iba a haber un retorno masivo de creyentes a la Iglesia, y en las estadísticas eso no se reflejó”, dice. Sin embargo, agrega, sí se generaron algunos grupos de discusión y difusión de sus enseñanzas, por lo general de jóvenes profesionales que se encontraban un poco apartados de la Iglesia y se sintieron convocados.

“Quiero ser optimista de que, en este caso, el sentimiento de emoción, unión, comunidad y otros aspectos del mensaje espiritual profundamente humanista, permeará en varios sectores de la sociedad. En algunos casos, no porque no lo conocían, sino porque, ejerciendo día a día esos valores, parecían ya no contar con legitimidad y reconocimiento social”, opina.

En relación con las dirigencias políticas, sindicales, empresariales y sociales, Rabbia no cree que esta visita propicie cambios significativos. “Ojalá me sorprendan”, dice.

El rescate de la Córdoba demolida: La Cañada y sus historias perdidas



Para Rosolino, el mensaje de León XIV es fuertemente espiritual y político, en el sentido de la cosa pública. “La elección de su nombre es un manifiesto social, cultural y religioso. Como ciudadano del mundo global sabe qué fibras vibran más”, opina.

En este sentido, recuerda que este pontífice continuó la práctica de Francisco de reunirse con las víctimas de abuso, afianzó los valores tradicionales de la familia, pero con un lenguaje sencillo y cálido; afirmó y defendió la dignidad humana por encima del paradigma tecnocrático y eficientista. Todos estos, sostiene, son valores muy arraigados en la Argentina, pero también “socavados por visiones dualistas, individualistas y escépticas”.

“No esperaría un regreso masivo a los sacramentos, sí una mayor participación en peregrinaciones, en actos de la piedad popular. Si esperaría que las comunidades católicas hagamos propuestas pastorales con valor social y humano, tengamos iniciativas atractivas para las personas que quieren dedicar tiempo y fuerza a construir y aportar a la construcción de una sociedad más humana”, subraya.

Cómo “capitalizar” la visita

“¿Sabrán las comunidades eclesiales capitalizar este momento?”, se pregunta Rosolino. Y responde que aunque se trata de un proceso ya en curso, el desafío para las comunidades cristianas es descentrarse un poco de lo exclusivamente litúrgico y confesional para asumir los problemas personales y sociales del contexto en el que están insertas: enfermos, personas vulnerables, adicciones. “León indicó muchas realidades de este tipo de las que las comunidades deberían hacerse más cargo, con planes concretos y con decisiones firmes”, apunta el investigador. En esta línea, por ejemplo, en Córdoba se ha creado la Vicaría de los pobres.

Rosolino explica que León XIV impulsa un modelo de Iglesia abierta y “en salida hacia las periferias y desde las periferias; pero también una Iglesia con una pastoral híbrida o dual, que atienda el territorio y a las comunidades digitales, “que no sólo suba información a la red, sino que evangelice desde y en la cultura digital”.