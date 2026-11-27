La Comisión Episcopal de Pastoral Socia l celebró la sanción por unanimidad de la Ley de Prevención de la Ludopatía aprobada por unanimidad en el Senado con 72 votos afirmativos, tras más de dos años de debate parlamentario, y evidente que se trata de “ un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina ”. A través de un comunicado, la entidad agradeció el compromiso de los legisladores nacionales y reconoció la labor de las familias, las escuelas, las organizaciones sociales y las comunidades que contribuyeron a visibilizar el problema.

“Recibimos con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía”, expresó el organismo, que remarcó que el avance legislativo fue posible gracias al trabajo de distintos sectores que lograron visibilizar “una herida que no dejaba de crecer”.

"La Iglesia tiene que seguir señalando estas situaciones porque forman parte de una preocupación por la dignidad humana y por el bien común ", dijo sobre la ludopatía, en una entrevista en MDZ, el monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza.

La Comisión agradeció a los legisladores nacionales por haber podido “trascender sus diferencias” y atender una problemática que definió como un reclamo urgente de la sociedad. Además, sostuvo que el acuerdo demuestra que, cuando el diálogo se orienta a proteger la vida y la salud integral, las instituciones pueden ofrecer respuestas concretas a las necesidades de la población.

La Pastoral Social también recordó el llamado del papa León XIV durante su visita a la Argentina para proteger a los jóvenes de los “mercaderes de la ilusión fácil” . La nueva ley prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online, incluidas las acciones de influencers y la presencia de marcas en camisetas de fútbol. Además, establece controles de identidad mediante reconocimiento facial para impedir el acceso de menores de edad.

El comunicado también vinculó la sanción de la ley con el mensaje del papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas. En particular, recordó el planteo de que “ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano”.

“ Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo ”, concluyó la Comisión Episcopal.