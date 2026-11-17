El jefe de los árbitros del fútbol argentino enfrenta su partido más difícil fuera de la cancha. Federico Beligoy quedó envuelto en un doble frente judicial luego de que una serie de registros internos secuestrados en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) revelaran cobros que, actualizados por inflación, superan los 420 millones de pesos. A ese flujo de dinero se sumó este lunes una denuncia federal por presunto lavado de activos, impulsada por una llamativa cadena de operaciones inmobiliarias en dólares que no cierra en los papeles.

Todo este movimiento salió a la luz tras los distintos allanamientos que tuvo la AFA en lo que va del año. Al revisar el material incautado (que incluye unos 275.000 registros contables, facturas y correos electrónicos en manos del juez federal de Campana, Adrián González Charvay), aparecieron pagos constantes hacia Beligoy, tanto por transferencia bancaria como en efectivo.

Federico Beligoy

La ruta de esa plata se divide en dos tramos. El primero arrancó el 2 de noviembre de 2020 y siguió hasta abril de 2022, con un freno en el medio. En esa etapa se anotaron 20 entregas en efectivo por más de 10,8 millones de pesos de aquel momento, lo que hoy equivale a unos 306 millones de pesos. La segunda tanda de cobros volvió a aparecer en 2024 y siguió hasta marzo de 2025, completando el monto total que hoy mira la Justicia.

Pero los números de la AFA son solo una parte del problema. En paralelo, este lunes entró una denuncia en los tribunales federales que apunta directo al patrimonio del ex juez y habla de presunto lavado de dinero. El foco está puesto en la compra de tres departamentos en los últimos dos años.

La primera operación llamó la atención porque no tiene lógica comercial. Durante 2024, Beligoy puso 261 mil dólares para comprar dos departamentos en La Plata que nunca le entregaron. Lo que más ruido hizo es que, en vez de ir a la Justicia para recuperar semejante cantidad de plata o reclamar las propiedades, simplemente dio el dinero por perdido y no inició ninguna demanda.

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El departamento de Villa Devoto y la lupa federal

El segundo movimiento patrimonial de la denuncia ocurrió en junio de este año en el barrio porteño de Villa Devoto. Allí, Beligoy y su esposa compraron un departamento a estrenar de unos 380 metros cuadrados, con cocheras y espacios extra en el subsuelo, por el que pagaron 490.000 dólares.

Más allá de la cifra total, lo que despertó sospechas fue el valor que figura en los papeles. El precio que pagó la pareja quedó bastante por debajo de lo que vale el mercado en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, donde el metro cuadrado suele moverse entre los 2.800 y los 5.000 dólares.

Con la denuncia ya presentada y la montaña de datos contables bajo revisión en el juzgado de Campana, el panorama judicial del dirigente entra en una etapa clave. Ahora, los tribunales tendrán que cruzar las fechas de los millones que salieron de la AFA con sus compras en dólares para definir si hubo maniobras de blanqueo detrás de estos movimientos.

TC/MSS