La Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo dispuso prorrogar por 180 días la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Un plazo que comienza a computarse desde este domingo 29 de noviembre, con un detalle: no tendrá la conducción de su interventor, Alberto Biglieri, ya que fue aceptada de manera formal su renuncia.

De acuerdo a lo que supo PERFIL de parte de referentes del gremio, hay un consenso generalizado para que la intervención continúe. Están conformes con el trabajo realizado y, como adelantó este medio, trabajan para que el año próximo exista una lista de unidad. El comicio se prevé para mayo.

La resolución lleva las firmas de los camaristas Víctor Pesino y María González, quienes fundamentaron la extensión del plazo en la "complejidad de la situación electoral". Y en la falta de consenso entre los distintos sectores internos para definir el encuadre de la seccional Campana —distrito que impulsó la denuncia por fraude electoral que derivó en la intervención— de cara a los comicios nacionales del sindicato, que se producirán en 2027.

Tras el apartamiento de Biglieri —quien solicitó dejar la función luego de resultar electo representante de los abogados para el Consejo de la Magistratura de la Nación al frente de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía—, el tribunal resolvió no designar a un funcionario externo y reorganizar el esquema con quienes ya integraban el triunvirato interventor. Por eso, Ariel Martín Alonso asumió como interventor titular y Pablo Daniel Iglesias quedó como adjunto.

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De acuerdo con los informes trimestrales elevados al tribunal, la principal traba para convocar a elecciones antes del vencimiento del mandato anterior (el 28 de noviembre) radica en la reconstrucción del padrón sindical. Según detallaron fuentes del proceso, no se halló documentación actualizada y fidedigna ni en la sede nacional ni en la seccional Campana, por lo que se resolvió rearmar el cuerpo de delegados.

En paralelo, la intervención avanza en el relevamiento del universo de trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75. Todo con el objetivo de entrecruzar esa nómina con las cotizaciones y aportes sindicales que ingresan mensualmente a la organización.

MSS