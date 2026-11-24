La polémica por el homenaje a Mario Roberto Santucho llegó a su fin en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Después de las críticas que despertó la iniciativa y de los cuestionamientos de distintos sectores políticos y académicos, el Consejo Directivo resolvió suspender el reconocimiento que estaba previsto para el próximo 10 de diciembre.

La decisión se tomó durante una reunión extraordinaria encabezada por la decana Ana Josefina Arias. El acta que dejó sin efecto la resolución anterior fue aprobada por 15 votos a favor y uno en contra.

El mismo órgano de gobierno había declarado de interés institucional el homenaje el pasado 27 de octubre, mediante una iniciativa incorporada sobre tablas durante una sesión. La resolución CD 524, formalizada el 3 de noviembre, contemplaba la instalación de un cuadro-escultura con el rostro de Santucho en el patio interno Indio Solari de la sede ubicada en Santiago del Estero 1029.

La propuesta había sido impulsada por el colectivo cultural Contramuro y la Cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, y presentada ante el Consejo Directivo por la agrupación estudiantil La Mella, vinculada al partido Patria Grande, que conduce el diputado nacional Juan Grabois.

En reemplazo del acto conmemorativo, las autoridades resolvieron convocar a una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970. La actividad contará con especialistas de distintas disciplinas y perspectivas teóricas, políticas e ideológicas.

Entre los argumentos para revisar la decisión original, el nuevo texto reconoció que el tratamiento sobre tablas no había tenido un debate suficiente dentro del Consejo Directivo y que la repercusión pública del reconocimiento imponía reconsiderar la medida.

También señaló las controversias que genera la trayectoria política de Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización que recurrió a la lucha armada tanto durante gobiernos dictatoriales como durante administraciones constitucionales, entre 1973 y 1976.

El rechazo de las autoridades de la UBA y las denuncias judiciales

La marcha atrás se produjo horas después de que el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, expresara públicamente su rechazo al homenaje y anticipara que impulsaría un pronunciamiento del Consejo Superior de la universidad.

"Como vicerrector de la UBA estoy convencido de que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático", sostuvo a través de su cuenta en la red social X.

El Gobierno nacional también había intervenido en la controversia. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una carta al rector Ricardo Gelpi para reclamar que se impidiera el homenaje y se evaluaran sanciones para sus promotores. El funcionario advirtió sobre posibles responsabilidades penales y administrativas y cuestionó el eventual uso de recursos universitarios para organizar la actividad.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo no tiene facultades para suspender unilateralmente actividades de las universidades nacionales ni para imponer sanciones a integrantes de sus comunidades académicas, en virtud de la autonomía universitaria reconocida por la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior.

En paralelo, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió abrir una investigación sobre el homenaje y solicitó una medida cautelar para suspender provisoriamente el acto y la instalación de la obra. Su presentación incluyó una referencia a una posible apología del delito y planteó interrogantes sobre el uso de fondos, bienes y personal de la universidad.

A esa presentación se sumaron otras dos denuncias penales. Una fue impulsada por el exjuez federal Guillermo Juan Tiscornia y otra por el diputado nacional Sergio Capozzi, quien atribuyó a la decana Arias los presuntos delitos de apología del crimen e incitación a la violencia colectiva.

También se pronunció en contra el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Su presidenta, Alejandra García, cuestionó el reconocimiento al recordar que la organización encabezada por Santucho recurrió a secuestros, asesinatos y violencia armada para alcanzar sus objetivos políticos, incluso durante gobiernos constitucionales.

Santucho participó de la fundación del PRT en 1965 y promovió la creación del ERP en 1970. Entre las acciones atribuidas a la organización figuran el secuestro y asesinato del empresario Oberdán Sallustro, el ataque al Comando de Sanidad del Ejército en 1973 y el copamiento de la guarnición militar de Azul en 1974. También se le atribuyen el secuestro del coronel Argentino del Valle Larrabure y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, ambos en 1975.

El dirigente guerrillero murió el 19 de julio de 1976 durante un operativo militar en Villa Martelli, cuando el país ya se encontraba bajo la última dictadura militar. Su cuerpo nunca fue encontrado y permanece desaparecido.