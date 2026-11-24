A propósito del homenaje previsto en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a 50 años de la muerte de Mario Roberto Santucho y Liliana Delfino, Jorge Fontevecchia conversó en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), con su hijo Mario Antonio Santucho —sociólogo, periodista, escritor y director de la revista Crisis— sobre el debate que abrió la convocatoria y las lecturas históricas y políticas que atraviesan el presente.

El diálogo partió de la editorial en la que Fontevecchia planteó sus reparos frente a la reivindicación de figuras vinculadas a la lucha armada y el impacto político de ese debate frente al avance de la ultraderecha. A partir de allí, la entrevista se adentró en una discusión de fondo sobre la democracia procedimental y la democracia sustancial, el peso de la teoría de los dos demonios, el rol de los medios y las redes, y el balance crítico y político sobre la militancia de los años setenta.

Mario Santucho es el director y uno de los principales referentes del colectivo editorial que relanzó la histórica revista Crisis. Además, es autor de libros de crónica e investigación periodística y escribe análisis políticos en distintos medios y participa en proyectos de investigaciones colectivas; hijo de la militante desaparecida Liliana Delfino y de Mario Roberto Santucho, quien será homenajeado a 50 años de su muerte en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, previsto para el jueves 10 de diciembre.

Buenos días, Mario. Previo a iniciar la conversación, quiero hacer el clásico pacto de lectura con nuestra audiencia y aclarar que tengo enorme afecto y respeto por la revista Crisis, que me parece una de las mejores revistas de la Argentina. No obstante lo cual, comenzamos nuestra columna en el programa de hoy te leo chiquito un párrafo que decía humildemente: "Creemos que las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Agrupación Lamela, ligada a Juan Grabois, y la cátedra que impulsó el homenaje, cometieron un error". Me estaba refiriendo al homenaje a tu padre. "La reivindicación de alguien que militaba para que se produjera la toma de poder a través de las armas no coincide con el acuerdo democrático que existe en la sociedad y que Milei quiere destruir. Al contrario, esta reivindicación le sirve a Milei para acusar de extremista al peronismo y de adoctrinamiento a la universidad pública, en los sectores más atacados por el presidente y que mayor prestigio conservan". Estaba leyendo tus declaraciones también publicadas en el diario Perfil, pero quería compartirlo con tu voz y con tu imagen en nuestra audiencia.

Jorge, un gusto, muchas gracias por tu llamado, gracias también por las palabras de presentación, por el cumplido hacia la revista, te agradezco mucho, yo también te tengo aprecio y, bueno, me parece importante que podamos conversar y pensar a partir también de las diferencias explicitadas, que me parece que está bueno que me lo hayas comentado; no había escuchado la editorial. Me parece que está bien, creo que es una opinión de tu parte, es una posición y me parece que tiene un sentido; no me parece mal considerar en cierto modo un error la posibilidad de hacer esta reivindicación, digamos, de la figura de mi padre, comprendo que haya posiciones que consideren esto. No estoy de acuerdo, sí, con la idea de un espacio democrático en el cual se excluya a una figura como la de mi padre y sus compañeros y compañeras, cuya principal definición yo creo que no debería ser el método de lucha utilizado en cierto momento histórico que habría que analizar con profundidad. Y de esa manera, de alguna forma, desmerecer o descalificar o suprimir o demonizar a una tradición de lucha, a una forma de lucha que era mucho más compleja que la mera utilización de la lucha armada, que tenía un montón de formas de construcción, de construcción de sujetos políticos, de debates teóricos y culturales, sobre cómo fundar la sociedad en torno a otros valores distintos a los que priman, que son los de la ganancia, que son los de la opresión y demás. Y creo que es sacar del plano de lo democrático a las expresiones de una lucha social, de una lucha política, que planteaban una sociedad mejor que la del capitalismo, por el solo hecho de condenar de alguna forma o de no estar de acuerdo con el método de lucha, lo que hace, me parece, es una operación político-histórica que mira desde un presente distinto a ese momento histórico de una forma que yo creo que es una operación, si se quiere, histórica, ideológica que no comparto, no ya si de alguna manera eso se intentó poner en juego al comienzo de nuestro período democrático, digamos, a partir del 83, con la teoría de los dos demonios, no, la idea de que la sociedad argentina fue de alguna manera tomada por una disputa entre dos demonios simétricos: uno militar violento —se despolitiza la discusión— y el otro, obviamente, el de las guerrillas, de las organizaciones revolucionarias. Me parece que esta forma de mirar la historia, lo que oculta es que los procesos históricos —por lo menos yo lo pienso y creo que mucha gente lo pensamos de otra manera— no es una disputa entre una sociedad que busca de muchas maneras distintas construir una democracia real, una democracia sustancial en donde los hechos, las formas de igualdad realmente sean sustanciales, materiales, donde la desigualdad no sea la norma, donde el poder se democratice realmente y no quede concentrado en pocas manos, y un poder que resiste como puede sus privilegios, que intenta mantener sus privilegios y que incluso utiliza las formas de los golpes de Estado, las dictaduras que, como sabemos, por lo menos en el período moderno que se analiza, empezaron en el 55 con el golpe a Perón, que después nunca se interrumpieron, uno podría decir, hasta el 83 de una u otra manera. Es un poco una primera mirada. Entonces, vuelvo a decir, me parece que considero un error y un problema dejar afuera de la discusión democrática tradiciones de lucha popular que creo que fueron importantes, como en este caso participaron mis padres, mi mamá y mi papá.

Mario, vos estás usando la palabra más democrático. Esencialmente lo que se plantea es que el mecanismo de toma de poder a través de acciones violentas no era democrático. Me gustaría tu definición de democracia para poderlo poner en contexto.

Sí, yo pienso —y esto es parte de una tradición crítica, que siempre ha sido, yo creo, una de las principales tradiciones de pensamiento en la historia contemporánea—, por eso me parece que cuando se reduce toda la discusión que estamos viendo estos días me preocupa mucho, sobre todo la función de los portales, de los principales portales de los medios de comunicación, porque después en las redes sociales sabemos que toda la discusión pierde toda la densidad, toda historicidad, se despolitiza absolutamente; no es una especie de contienda bélica por ver quién destruye al otro. Pero me preocupa el regreso de muchos medios de comunicación importantes a modos de la discusión, bueno, totalmente desprovistos de densidad. Entonces, claro, hay una discusión histórica, siempre hubo sobre qué significa la democracia y cuáles son los planos de la democracia. Una modalidad muy restringida de pensar la democracia —fundamental obviamente, pero muy restringida— es la de considerarla una forma de organizar la discusión pública, podría decir, un mecanismo de definición de la decisión. Entonces es republicana: la democracia republicana se vota, se elige, hay un parlamento, el pueblo solo delibera a través de sus representantes. Esa es una manera de mirarla y creo que es fundamental.

Mario Santucho, hijo del jefe del ERP, apuntó a Milei por el rechazo al homenaje en Sociales: “Ofensiva feroz de la ultraderecha”

¿La compartís?

Sí, yo creo que esta es una dimensión de la democracia importante. El problema es que hay otra dimensión de la democracia...

Obviamente.

Que si no aparece, entonces esta que acabo de denominar como, uno podría decir, más superficial o procedimental pierde sentido y se vacía, que es la democracia real, que es la democracia sustancial, material. ¿Por qué te digo? Porque tiene que ver básicamente con construir una democracia en donde exista una igualdad más o menos sensata o por lo menos no existan niveles de desigualdad absolutamente violentos, digamos.

El fondo hay un debate central sobre qué es democracia. Vos marcabas que una cosa es la democracia procedimental, la de la división de poderes, la elección, la alternancia, en la que vos decías estabas de acuerdo, pero que había otra democracia que era el acceso a bienes materiales y simbólicos, generar derechos, que si la primera no logra lo segundo queda vacía. Pero en el fondo hay una discusión de muchas otras que no tienen lo primero y logran lo segundo, el ejemplo de China, por ejemplo. La pregunta es si es preferible un sistema que no cumpla la democracia procedimental, pero sí democratice el acceso a bienes simbólicos y materiales. Queda planteada la pregunta y te escucho con atención.

La verdad es que creo que las tradiciones más emancipadoras de la izquierda y demás le damos como prioridad a esta segunda dimensión, efectivamente; nos parece que es como un poco el núcleo de lo que significa la democratización real. Por eso, ¿qué pasa con lo que se llama habitualmente la democracia formal? En las tradiciones del marxismo, por ejemplo, se llama la democracia burguesa, es que termina siendo como una especie de ficción, no de ficción, sino sí de cuestión solamente procedimental en donde se tramita una supuesta igualdad política frente a la ley: cada uno vale un voto, pero en realidad eso oculta, podríamos decir, o por lo menos convive con una desigualdad cada vez peor, y es lamentablemente lo que estamos viviendo hoy en el mundo contemporáneo. O sea, el capitalismo se desarrolla de manera cada vez mayor, a más velocidad, la tecnología se despliega de una forma impresionante, la cantidad de riqueza que se produce en el mundo ya desborda las necesidades, uno podría decir, humanas. Sin embargo, la voracidad de acumulación, digamos, de mercancías y de ganancias no se detiene, sino que se multiplica y, sobre todo —y esto es lo más importante—, la desigualdad se enfatiza cada vez más. Entonces, lo que nosotros vemos es que bajo esta lógica de funcionamiento —no lo digo yo, lo dice incluso el Papa—, no hay un horizonte de democratización real. Entonces, a mí me parece que la pregunta que tenemos que hacernos es precisamente cómo hacemos para construir democracia real. Por eso yo no sé, no te daría una respuesta hoy si la verdad que supiera; tengo mis hipótesis, obviamente, pero creo que sobre todo tiene que ser una discusión compleja, hay que experimentar, hay que construir sujetos políticos, hay que reconstruir un pueblo, digamos, con instituciones, con organizaciones, con intelectualidad; hay que construir una inteligencia colectiva que tenga la capacidad de reabrir el horizonte en base a estas preguntas de fondo. Lo que me parece por eso mismo es que reducir esta discusión en un plano tan elemental, tan maniqueo, sobre si una figura como la de mi viejo, digamos, simplemente queda fuera de la discusión y queda demonizado y queda convertido en la figura del terrorista que vuelve a aparecer hoy —y esto me parece importante también decirlo, o sea, lo que quiero decirte, Jorge, es que yo creo que hay acá una operación ideológica, cultural y simbólica por parte de un sujeto político histórico que se llama ultraderecha, que obviamente hoy tiene el gobierno argentino, pero que no solo tiene el gobierno argentino, sino que también gobierna en otros lugares, como por ejemplo en Estados Unidos, y por ejemplo en la discusión en Estados Unidos es claramente que la democracia está amenazada por este sujeto que se llama ultraderecha y que no valora demasiado a la democracia, ni siquiera en su forma procedimental—. Entonces, ceder ante esta especie de extorsión mediática, en redes, digamos, ideológicas, de un gobierno que sale a atacar a la universidad pública por hacer una reivindicación, un homenaje a una figura como la de mi viejo, me parece que es un problema. Creo que nuestra tarea, me parece a mí —la tuya, la mía, pensando diferente y sobre todo porque pensamos diferente—, es reponer una discusión un poco más compleja, un poco con más sustancia, con más historicidad, y no ceder ante esta forma de la discusión que se nos plantea.

Polémica por el homenaje a Mario Santucho: la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA convocó a una reunión excepcional

¿Te sorprende que casualmente la ultraderecha representada en la Argentina por Javier Milei casualmente tenga la misma discusión sobre la democracia procedimental, apele al teorema de Arrow con ejemplos como: "Se sientan a comer, a decidir qué se va a cenar hoy: cinco lobos y una gallina, y ya se sabe qué es lo que va a votar la mayoría"? ¿Te preocupa cierta coincidencia respecto de la discusión de la democracia procedimental con la extrema derecha?

Sí, sí, claro que me preocupa, creo que ahí es donde tendríamos que poder pensar, poner el asunto. Y esto, por otra vez, Jorge, lo hemos comentado; nosotros lo hemos, digamos, desde la revista Crisis, pero también desde muchos espacios de pensamiento, de discusión, durante todos estos años hemos construido un balance sobre lo sucedido en los 70 también. Nosotros tenemos obviamente una mirada crítica, pero también de mucho compromiso con esas historias emancipadoras y de luchas populares y de luchas revolucionarias, pero yo creo que por eso mismo me parece que hoy el gran dilema es cómo hacer para ponerle un límite, enfrentar a una ultraderecha que creo que es el verdadero problema que tendríamos que pensar, que amenaza a la democracia en todos sus sentidos, digamos, en su sentido procedimental y también en su sentido más de fondo, como decía antes. Entonces, y me parece que no es menor, o sea, yo creo que en todo caso su cuestionamiento a la democracia procedimental es porque tienen un proyecto de concentración del poder de manera extrema. Ellos necesitan, creo yo, desarmar, destruir las bases materiales, las bases estructurales de un horizonte de democratización real. Es lo mismo que pasó en el siglo XX: el peronismo había construido las bases estructurales, uno podría decir económicas, en los procesos económicos, en los sujetos mismos de la sociedad, la incorporación del sindicalismo, bueno, la construcción, la recuperación de cierta soberanía nacional, la posibilidad de decidir acá en democracia realmente, digamos, del soberano como tiene que ser el horizonte social. Bueno, yo creo que el cuestionamiento de la dimensión procedimental de la democracia en el siglo XX tuvo como objetivo construir una sociedad mucho más desigual en sus bases económicas y materiales, y creo que es lo mismo que está pasando hoy. El objetivo es mercantilizar mucho más la sociedad, darle mucho más espacio al poder económico, concentrar mucho más los poderes económicos, o sea, el control de la riqueza, el control de los procedimientos tecnológicos que son vitales hoy de la información. Bueno, ese es el objetivo manifiesto de la ultraderecha, Mario, en Estados Unidos, acá... Y para eso necesitan cuestionar también las formas de decisión democrática

Ahí entonces, porque creo que la cuestión acá es fondo o forma y un orden de prioridades. Yo en lo particular pienso que la democracia procedimental tiene un valor ético en sí mismo, independientemente de sus frutos, y que es preferible independientemente de sus frutos. Y lo que hay que discutir es cómo lograr que manteniendo esa democracia procedimental se logren los frutos que se pueden lograr, como poníamos el ejemplo de China en lugares donde no existe esa democracia procedimental, pero sí hay una democratización del acceso a los bienes materiales y simbólicos. En tu caso, y en función de la experiencia de los 70, ¿crees que la forma es fundamental y es lo primero y que la democracia procedimental debe ser mantenida y dentro de ella luchar para que se produzca la democratización también del acceso a los bienes o no?

No, yo creo que me parece que la pregunta —perdóname, permitime decirte—, me parece que la pregunta no... como que esa forma de la pregunta implica una respuesta por el sí o por el no que me parece que le saca dimensiones a la discusión. Yo te podría decir de esta manera o devolverte la pregunta de esa manera: ¿vos pensás que es posible pensar en una democracia en donde se mantienen los criterios procedimentales básicos, elementales, y en donde al interior de esa forma la desigualdad extrema, las muertes por hambre y la destrucción de los pilares colectivos son tremendos, donde no existe soberanía nacional, donde no...?

Claro. Por eso hay que luchar dentro de ella para lograr que haya una democratización también en el acceso a bienes materiales e inmateriales. La pregunta de fondo: vos citaste al Papa y es correcto cuando decías que juzgar hoy lo que era la vida y la muerte hace 50 años con los parámetros actuales, lo de Walter Benjamin, que nunca se puede mirar la historia con los ojos del presente, y lo que desgraciadamente somos humanos y apenas podemos hacer. Pero independientemente de que uno pueda comprender que había una distinta valoración de la vida y la muerte hace 50, 70, 100 años, bueno, es un avance de la sociedad que la valoración de la vida cobre más importancia. Entonces, mi pregunta es si a posteriori, 50 años después, nos dice: "No, aquello fue un error asesinar gente, secuestrar personas". No sé, Salustro, el general Sánchez, el coronel Irazábal, la hija de Viola, Viola... Digo, visto en retrospectiva —está claro que estos hechos no están probando que tu padre haya sido el responsable, sino que no quiero decir para marcar la diferencia entre la responsabilidad personal del individuo; de hecho, en el caso de Salustro, tu padre estaba detenido, por ejemplo, para poner un ejemplo—, pero digo, más allá del caso puntual, sino de las ideas en general, ¿no te parece que es una evolución de la sociedad considerar el respeto a la vida como un valor distinto al que había hace 50 años y, en ese caso, que la democracia procedimental como primer valor tiene que no vamos a resolver los conflictos violentamente y si eso es correcto o no, y es el primer mandamiento, para decirlo de alguna manera?

Jorge, es que, digamos, Benjamin, el pensador que citaste, que entre otras cosas es un filósofo marxista también, y que fue asesinado por el nazismo y demás —Benjamin, su principal tesis de la historia era precisamente que el progreso en los términos del capitalismo no significaba un progreso de la humanidad—. Esa es su principal, o sea, romper con la idea del tiempo histórico progresista en el sentido lineal, claro, de decir que también autorizó Marx. No quiero decir que esa es la base también.

Ahora, se puede ser marxista y no violento. Quiero decir, uno puede tener ideas, pero de ahí a tomar las armas y matar a otras personas es bastante diferente, ¿no?

Sí, sí, no lo quería decir Benjamin. De hecho, en eso hay un cuestionamiento a Marx de Benjamin en ese punto. Pero te lo digo solamente para decirte esto: a mí me parece que la sociedad contemporánea actual es mucho más violenta que la de la década del 70, pero mucho más violenta. Hay muchas más muertes por conflictos políticos hoy que en la década de los 70 en Israel, que es una democracia procedimental occidental. Es un gobierno genocida que está matando a la ciudad que está al lado. No sé si viste en la película Gaza en donde en una ciudad a 40 km están destruyendo a una civilización, a una población entera.

¿En qué momento pensamos que la sociedad actual es mucho más civilizada, podríamos decir, y no resuelve sus conflictos políticos de una manera absolutamente violenta?

El problema que tenemos, a mí me parece, Jorge, es que está absolutamente desaforada y sin límites la violencia del poder. Ese es, me parece, el problema que estamos viviendo entonces. Nosotros, a mí me parece que, por supuesto que nosotros podemos decir que hoy no tiene ningún sentido —y yo lo digo personalmente—, no tiene ningún sentido desplegar los mismos métodos de lucha que hicieron nuestros padres. Yo creo que hoy la lucha armada no tiene sentido político-histórico. Yo no volvería a hacer lo que hicieron ellos en ese momento hoy. Ah, si queremos discutir los 70, me parece más complejo. Me parece más complejo. Yo creo que lo que hicieron nuestros padres, mi padre, mi madre y todos sus compañeros, y toda una buena parte de una generación de la cual creo que vos fuiste contemporáneo, no era una locura, no era una cuestión de crueldad, no era gente que quería matar como se está tratando de plantear hoy; era gente que eran militantes políticos, militantes sociales, gente que tenía una formación política y teórica muy importante, que vivió durante 20 años —mi papá empezó sus militancias y demás a finales de la década del 50 en Santiago del Estero, con un movimiento indigenista; ahí lo conoció—, fueron estudiantes universitarios, se recibieron en la universidad, fueron sacando conclusiones. No fueron solo mi papá y sus compañeros, fueron las izquierdas peronistas, buena parte del movimiento peronista sacó las mismas conclusiones. Hubo sectores de la Iglesia que vivieron en el mismo proceso, sectores del liberalismo, lógico; quiero decir, un proceso histórico complejo, no era gente que decidió asesinar a otros. Me parece que plantearlo así es un modo, no sé, como muy fácil.

No se podría reducir a eso solamente, está claro, Mario, simplemente que, bueno, eso existió. No, no digo que se haya reducido exclusivamente a lo que te quiero decir es que yo no puedo hacer...

Me parece que una crítica moral, o sea, moralizar la crítica me parece que no tiene mucho sustento. Yo sí puedo hacer una crítica política y creo que cometieron errores, graves errores cometieron mis padres y por eso lo pagaron, digamos. Y eso yo creo que también es algo muy... yo creo que hay dos cosas grandes para reivindicar de esa generación: primero, su compromiso o su búsqueda de un cambio social en serio, su búsqueda de fundar una sociedad basada en otros pilares, superiores, mejores que los del capitalismo. Eso implicaba un tipo de humanismo que yo llamaba un humanismo revolucionario que yo creo que hoy es muy necesario de recuperar. Implica otra subjetividad, otros valores, construir otras formas de sujeto colectivo, me parece muy importante. Y lo segundo es ese compromiso a fondo entre lo que pensaban y lo que hacían. Y eso lo llevó a morir, lo llevó a dar su vida por las ideas que tuvieron y a pagar con su vida los errores que cometieron. Creo que eso, por supuesto que uno puede hacer una crítica política y puede hacer una crítica histórica

¿Y crítica ética de la soberbia respecto a decidir sobre los demás? ¿No hay una crítica procedimental política a esta idea de la soberbia?

Yo creo que no. Yo creo que al contrario, para mí tengo una admiración muy grande ética por eso, creo que, digamos, todo lo que hicieron lo hicieron con un compromiso profundo.

No lo dudo.

Por eso digo que reivindicar ese tipo de humanismo, reivindicar ese tipo de humanismo me parece muy importante. Sí, creo que hay críticas políticas y creo que hay críticas incluso teóricas y demás, pero para mí es muy importante mantener vivo —y creo que eso es lo que también hoy tiene un sentido muy fuerte—: hay algo de maldito en eso, en esa consistencia ética, en ese ejemplo ético; hay algo de maldito que me parece que por eso también vuelve como con esa especie de heterogeneidad con lo que pasa hoy. Hay algo que falta hoy en la sociedad contemporánea, que es ese tipo de compromiso y de radicalidad, diría yo, realmente de vocación de construir otra forma de vida.

Volviendo al comienzo de la conversación, finalmente el planteo de si eso termina siendo útil para los fines buscados o termina siendo contraproducente, si finalmente lo logra o no. Bueno, la historia se construye en el futuro, volviendo a Benjamin, así que lo veremos. Mario, agradecerte la conversación, mandarte el abrazo con el cariño de siempre.

Muchas gracias a vos, Jorge, como siempre sabés, también para mí es un gusto hablar con vos y pensar estas cosas.









MEG