La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires declaró de interés institucional un acto de inauguración de una escultura en homenaje a Mario Roberto Santucho, al cumplirse 50 años de su muerte.

El acto está previsto, entre las paradojas disparatadas de este caso, para el 10 de diciembre, un día relevante para la democracia argentina, en el patio denominado Indio Solari de la Facultad de Ciencias Sociales.

Uno de los promotores del asunto es su hijo, Mario Santucho, y también la muy controvertida decana de la facultad, Ana Arias, quien fue candidata a senadora nacional por el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires en 2025, acompañando al camporista Mariano Recalde.

Acá hay una serie de malentendidos, porque Santucho perseguía a Cámpora, que es también, misteriosamente, una figura relevante para el kirchnerismo.

El Gobierno le ha exigido, con bastante criterio, a la Universidad de Buenos Aires que frene semejante cosa, por considerarla una provocación y un homenaje a quien claramente era un terrorista, un guerrillero.

Inclusive Emiliano Yacobitti ha intervenido pidiendo que el Consejo de la UBA se pronuncie en contra de semejante iniciativa.

Por supuesto, esto es todo un disparate. Yo diría que hasta resulta incomprensible.

Quién fue Mario Roberto Santucho

Santucho era el jefe del ERP, una organización de ultra recontraizquierda que aspiraba a convertir a la Argentina en algo parecido a Cuba o Vietnam y que secuestró y mató.

Era santiagueño. Había nacido en Santiago del Estero en agosto de 1936 y se recibió de contador público nacional en la Universidad de Tucumán, donde inició su militancia estudiantil.

En 1961 fundó un grupo llamado FRIP, el Frente Revolucionario Indoamericano Popular, que luego se fusionó con Palabra Obrera, un grupo trotskista de Nahuel Moreno.

Eso dio origen al Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, cuyo brazo armado fue el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Probablemente, uno de los casos más conocidos fue el secuestro y asesinato de quien era el presidente de Fiat en la Argentina, Oberdan Sallustro. Sobre este tema, Pablo Sirvén escribió hace poco tiempo un libro muy interesante.

El ERP fue responsable de numerosos secuestros y asesinatos durante aquellos años, incluso durante la democracia, por más defectuosa que haya sido.

Entre sus víctimas estuvieron Jorge Ibarzábal, Argentino del Valle Larrabure, el capitán Humberto Viola y su hija María Cristina, que tenía tres años.

Finalmente, Santucho murió el 19 de julio de 1976, en un operativo militar en Villa Martelli.

Un homenaje incomprensible

Estamos hablando de un personaje tenebroso, de lo más violento de la Argentina de los años setenta.

Hay cosas que escapan hasta del sentido común. El sentido de este homenaje es como homenajear a Massera o cosas por el estilo. Y acá no entro en quién fue peor y quién fue mejor. No hay mejores acá.

Hubo una reacción contra este episodio inaceptable, un rechazo yo diría casi unánime. Y, por cierto, hay que decirlo, es bastante saludable que haya habido una reacción contra semejante disparate.

La Universidad de Buenos Aires podría homenajear a gente bastante más presentable que Mario Roberto Santucho.

Esperemos que se cancele y que Emiliano Yacobitti pueda intervenir en el tema y anular semejante barbaridad.

Hay un aspecto importante en todo esto. Ana Arias, responsable de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, plantea el sentido del homenaje como una reivindicación de la militancia.

Y eso, por supuesto, es un gran malentendido.

Por militancia se entiende una militancia política más o menos extremista, pero pacífica.

Este no es un caso de militancia. Es el caso de un criminal.

Un gran malentendido y una cosa muy lamentable para la Universidad de Buenos Aires, muy especialmente, y para la Argentina también.