Con sorpresa y consternación nos hemos enterado del acto, que con los auspicios de su Decanato, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA planea para el próximo 10 de diciembre en homenaje a Mario Roberto Santucho . Todo esto con la declarada pasividad del Rectorado de la Universidad.

La aceptación explícita de la violencia como método de transformación política y la reapertura de las graves heridas sufridas por la democracia y la República hasta 1983 y que, precisamente, un 10 de diciembre comenzó a cicatrizar, forman parte de esta clara provocación que repudiamos.





El hijo de Mario Santucho convoca a firmar en apoyo al homenaje a su padre, el líder del ERP

El Club Político Argentino que consecuentemente ha defendido la Universidad Pública, germen de algunas de nuestras más caras tradiciones políticas, también, invariablemente, ha sostenido una actitud vigilante en defensa de los valores republicanos. En tal sentido insta a la Facultad de Ciencias Sociales y al Rectorado de la Universidad de Buenos Aires a evitar este acto ya mantener sus expresiones de política en el estricto marco de aquello que marcan las instituciones. Es lo que los argentinos esperan de las universidades que financien.

Club Político Argentino

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Ciudad de Buenos Aires, 24 de noviembre de 2026