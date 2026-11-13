Los movimientos populares ratifican su respaldo a Kicillof y toman posición en la interna del PJ

El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a recibir una señal de respaldo de los movimientos populares, que ratificaron su alineamiento con el mandatario en medio de la disputa interna del peronismo. La actividad de este jueves, centrada en la formación de cuidadores domiciliarios, reunió a referentes del Movimiento Evita y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), dos espacios con protagonismo en la construcción política que acompaña al gobernador.

Axel Kicillof en un acto junto a movimientos populares | Crédito: Prensa UTEP

La presencia de Alejandro "Peluca" Gramajo, secretario general de la UTEP, y de Fernando "Cholo" Ancona, referente del Movimiento Evita, junto con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, le dio al encuentro una dimensión que excedió la agenda institucional. Se trató de otra manifestación pública de acompañamiento a Kicillof por parte de dirigentes de organizaciones sociales que ya tomaron posición en el reordenamiento del peronismo. El acto también contó con la participación de la jefa de Asesores bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, y del intendente de La Plata, Julio Alak.

Alejandro "Peluca" Gramajo, secretario general de la UTEP. | Crédito: Prensa UTEP

En ese universo también aparece la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, una de las principales referentes del Movimiento Evita, que respalda abiertamente a Kicillof, aunque mantiene una construcción política propia. Fernández, quien ocupa una de las vicepresidencias del Partido Justicialista a nivel nacional, también impulsa Reconquista, su propio espacio político, y conserva vínculos con Máximo Kirchner y el sector que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Al mismo tiempo, su nombre aparece entre los posibles candidatos a suceder a Kicillof en la gobernación bonaerense en 2027, una proyección que la ubica en una posición particular dentro del reordenamiento del peronismo.

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El trabajo y la economía popular como agenda política

La actividad tuvo como eje la entrega de diplomas a quienes completaron el Curso de Cuidadores Domiciliarios, una iniciativa impulsada por la plataforma Cuidarnos en articulación con la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Lanzada en agosto, la propuesta contó con más de 1.400 inscriptos y buscó capacitar y certificar los conocimientos de personas que ya desarrollaban tareas de cuidado, muchas veces en condiciones de informalidad.

Entrega de diplomas del Curso de Cuidadores Domiciliarios | Crédito: Prensa UTEP

Cuidarnos funciona como una empresa social que articula a organizaciones populares, cooperativas de cuidado y al sector privado, con el impulso organizativo y tecnológico del empresario Gustavo Grobocopatel. Su modelo busca conectar a familias que necesitan asistencia para adultos mayores con trabajadoras capacitadas y evaluadas.

La iniciativa también representa uno de los ejes de la agenda social que Kicillof comienza a delinear: la generación de empleo registrado, la jerarquización de los oficios y la articulación entre el Estado, las universidades, las organizaciones sociales y el sector privado.

La cursada se extendió durante cuatro meses y tuvo presencia en 33 distritos bonaerenses y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la entrega de diplomas comienza ahora una etapa de vinculación laboral para las egresadas.

Así, detrás de una actividad de formación e inserción laboral, Kicillof volvió a compartir una escena política con dirigentes de los movimientos populares que ya tomaron posición en la discusión interna del peronismo. El respaldo de esos sectores constituye otro capítulo de la construcción política que el gobernador busca ampliar de cara a 2027.