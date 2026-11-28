Dirigentes del peronismo cuestionaron la estrategia diplomática del Gobierno nacional luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara las medidas provisionales solicitadas por Argentina para frenar el proyecto de explotación petrolera Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. Las críticas apuntaron directamente al canciller Pablo Quirno y a las posibles consecuencias jurídicas y políticas que podría tener la presentación argentina.

El tribunal, con sede en Hamburgo, rechazó el pedido argentino de manera contundente, por 18 votos contra tres. La solicitud argentina buscaba "la suspensión provisional" del proyecto petrolero británico, mientras se constituía el tribunal arbitral para definir las cuestiones de fondo el año próximo. Pero el Tribunal consideró que no tiene competencia para definir soberanías, y entonces resolver sobre ese reclamo de la Argentina no era procedente, por lo que apenas si logró que Londres accediera a compromterse a que no habrá perforaciones hasta marzo, en apenas 4 meses.

El comunicado de Oficina del Presidente sobre Malvinas.

Desde sectores del peronismo consideraron que el resultado "representa un retroceso para la defensa de los intereses nacionales". Según señalaron fuentes partidarias, la decisión no solo debe analizarse por el rechazo de las medidas solicitadas, sino también por los posibles efectos que podría proyectar sobre el proceso arbitral y el reclamo histórico argentino.

Cuestionaron que la administración de Javier Milei haya acudido a esa instancia "sin contar con certezas suficientes" sobre la admisibilidad del reclamo. También responsabilizaron a Quirno y a su equipo diplomático y jurídico por avanzar con una estrategia que, según advirtieron, "puede dejar antecedentes desfavorables" para la posición argentina.

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“En diplomacia, la improvisación tiene costos enormes y los pagan todos los argentinos”, señalaron desde el espacio. Además, sostuvieron que durante cinco décadas distintos gobiernos mantuvieron una política de Estado orientada a evitar pronunciamientos internacionales que pudieran perjudicar la posición nacional en la disputa de soberanía.

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El Massismo quiere a Quirno en el Congreso

El Frente Renovador difundió un documento con su posición frente al fallo y reclamó que el canciller Pablo Quirno concurra al Congreso de la Nación para explicar los fundamentos de la estrategia adoptada por la Cancillería.

El espacio reconoció que la resolución no afecta directamente el reclamo de soberanía, ya que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no se expidió sobre esa cuestión. Sin embargo, advirtió que el pronunciamiento representa un costo para la Argentina porque el organismo consideró que las normas invocadas por el país no ofrecían, en principio, una base suficiente para que el tribunal arbitral pudiera resolver el caso.

“El primer tribunal internacional que analizó la presentación argentina anticipa que el arbitraje puede no prosperar”, advirtieron desde el Frente Renovador. También señalaron que el Reino Unido podría utilizar ese argumento en el marco de la disputa y que, mientras tanto, el proyecto Sea Lion mantiene su cronograma de desarrollo.

El espacio reclamó que Quirno informe qué objetivos perseguía la presentación, quién tomó la decisión, cuáles fueron los riesgos evaluados y qué alternativas diplomáticas se descartaron. También pidió conocer cómo continuará el proceso arbitral iniciado por la Argentina.

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En el documento, el Frente Renovador recordó que el Reino Unido se comprometió ante el tribunal a no realizar perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 y consideró que ese plazo representa un margen para definir los próximos pasos de la estrategia nacional.

Por último, propuso convocar a una mesa de trabajo integrada por todas las fuerzas políticas, el Gobierno de Tierra del Fuego, ex cancilleres y especialistas en derecho internacional. El objetivo sería acordar una posición común sobre el arbitraje y las acciones que la Argentina deberá impulsar en los foros multilaterales.

“La Causa Malvinas ha sido y debe volver a ser una política de Estado, por encima de cualquier bandera partidaria”, concluyó el Frente Renovador.

CS/HB