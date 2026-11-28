El Gobierno difundió un comunicado oficial luego de la adversa y dura decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al reclamo argentino por la explotación de recursos naturales en las inmediaciones de las Islas Malvinas. La administración de Javier Milei destacó que el organismo reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, aunque cuestionó que no haya considerado que tiene jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas por el país.

Según el documento publicado por la Oficina del Presidente, el reconocimiento se produjo en el marco de la presentación argentina vinculada con el proyecto Sea Lion. El Ejecutivo calificó como un avance que el tribunal haya dejado constancia de la existencia de una controversia entre ambos países, frente a la posición británica de desconocerla.

El Gobierno aclaró que la decisión no implica un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas ni sobre el fondo de la controversia. Remarcó que Argentina no había solicitado al tribunal que resolviera a quién pertenecen las Malvinas, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de recursos por parte del Reino Unido.

El comunicado también cuestionó que el organismo haya considerado que, en esta etapa preliminar, no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales requeridas. La administración nacional sostuvo que esa determinación no representa una resolución definitiva y que tampoco condiciona la competencia del Tribunal Arbitral ni anticipa el resultado de la controversia.

Malvinas: qué puede resolver el Tribunal del Mar sobre la demanda argentina contra el Reino Unido

El Ejecutivo adelantó que avanzará con la constitución de dicho tribunal y solicitará las medidas que considere necesarias para preservar los derechos argentinos. Además, aseguró que continuará utilizando las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas para defender sus reclamos de soberanía.

En otra parte del comunicado, el Gobierno ratificó que continuará con las acciones destinadas a impedir la explotación unilateral de los recursos naturales en las aguas en disputa. Como parte de esa estrategia, informó que el día anterior se habían iniciado nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco sujetos por presuntas infracciones al marco jurídico vigente.

La administración nacional sostuvo que la decisión del Tribunal del Mar no legitima las actividades de explotación de recursos naturales y advirtió que quienes participen de esas operaciones deberán afrontar las consecuencias previstas en la legislación argentina.

En Londres, los kelpers apuntaron contra Argentina en la previa al fallo por Sea Lion

El pronunciamiento también incluyó un pedido directo de Javier Milei a la Cámara de Diputados para que trate y sancione durante la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Presidente argumentó que Argentina necesita herramientas más contundentes para defender sus derechos y consideró que la demora en el tratamiento de la iniciativa beneficia al Gobierno británico.

Finalmente, el Ejecutivo sostuvo que la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye un mandato constitucional que trasciende a los gobiernos y los partidos políticos. En el cierre del documento, Milei reafirmó la posición histórica argentina: “Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.

CS