Los isleños de Malvinas aprovecharon el encuentro anual auspiciado por Londres para los territorios británicos de ultramar, una denominación donde encaja la administración de facto del archipiélago del Atlántico sur, para criticar a la Argentina. Ocurrió en el marco del inminente fallo del Tribunal del Mar, en relación a la medida cautelar solicitada por la delegación argentina que demandó al Reino Unido por el megaproyecto petrolero Sea Lion (León Marino).

En ese contexto, el presidente de la Asamblea Legislativa de la administración británica de las islas, Jack Ford, que encabezó la delegación isleña, apuntó directamente contra la Argentina. "Si bien nuestra libertad fue restaurada por la fuerza de tareas en 1982, nuestro derecho a determinar nuestro propio futuro sigue siendo desafiado por Argentina", sostuvo Ford en un breve comunicado.

Se trata de un planteo que choca con la postura argentina, que reclama la soberanía del archipiélago desde la ocupación británica de 1833 y se apoya en la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que en 1965 reconoció la existencia de una disputa entre ambos Estados, definió a Malvinas como un "caso particular de descolonización" y llamó a Argentina y Reino Unido a negociar teniendo en cuenta los "intereses", y no los deseos, de los habitantes de las islas.

Sin mencionar Malvinas, el embajador del Reino Unido reconoció que hay "días buenos y días malos" en la relación con Argentina

Los isleños, sin embargo, insisten con la autodeterminación, el mismo argumento con el que Londres se defendió en Hamburgo. Ford agradeció el "apoyo multipartidario de diputados y lores", que calificó de "invaluable", aseguró que la comunidad de las islas "permanece unida en su determinación de forjar su propio futuro" y volvió sobre el referéndum de 2013, una consulta que la Argentina nunca reconoció y que el legislador kelper presentó como "la autodeterminación en acción".

La cuenta regresiva en Hamburgo

El fallo se conocerá el sábado 28 de noviembre, cuando a las 12 del mediodía de Hamburgo, las 8 de la mañana en la Argentina, el presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), el camerunés Maurice Kamga, lea en audiencia pública la orden sobre el pedido argentino para frenar el proyecto de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, ubicado a 220 kilómetros al norte de la isla Soledad y a poco más de 400 de la Argentina continental, hasta que el tribunal arbitral resuelva el fondo de la controversia.

El Tribunal del Mar leerá su decisión sobre la extracción petrolera en Sea Lion el sábado 28

La Cancillería contempla tres escenarios de cara a la resolución, que el tribunal acepte el planteo y ordene frenar la explotación hasta que se resuelva el arbitraje, que conceda parcialmente las medidas para preservar el medio marino o que rechace el pedido, en cuyo caso el arbitraje seguirá su curso, aunque, como señalaron a PERFIL fuentes cercanas a la delegación, "el reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución".

Las reuniones en Londres

La delegación que encabezó Ford en el Consejo Ministerial Conjunto (JMC), nombre oficial de la cumbre que se extiende entre el 23 y el 26 de noviembre, incluyó al gobernador Colin Martin-Reynolds (el mismo que dos semanas antes había recibido a la hermana de Carlos III, la princesa Ana del Reino Unido, en Monte Agradable); al representante de la administración isleña ante el Reino Unido y Europa, Richard Hyslop, y a los funcionarios Michael Betts y Will Bateman. Apenas arrancado el encuentro, el lunes 23, Ford mantuvo una reunión bilateral con la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en la sede de la Cancillería británica, y después habló con el canciller Ed Miliband, a quienes agradeció su "continuo apoyo" en un mensaje que publicó en X la representación de la administración británica de las islas en Londres.

El gobierno británico, en tanto, aprovechó la cumbre para anunciar 18 millones de libras en nueva financiación para la seguridad de sus territorios, con foco en policía, justicia, seguridad marítima y ciberseguridad, en un mensaje que Miliband enmarcó en "un mundo más peligroso", en el que "nuestra seguridad está cada vez más entrelazada", y en el que habló de proteger a los territorios de "actores maliciosos", desde el crimen organizado "hasta los piratas informáticos y los estados hostiles".

El presidente de la Asamblea Legislativa de las islas, Jack Ford, junto al canciller británico Ed Miliband y la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en el marco del Consejo Ministerial Conjunto en Londres | Crédito: X @FalklandsRepUK

Kumaran, la voz de gobierno británico contra Milei

La reunión con Kumaran no fue un gesto protocolar, ya que la ministra se convirtió en la principal voz británica contra el gobierno de Javier Milei desde la cadena nacional del 3 de septiembre, cuando el Presidente sostuvo que "las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho", anunció fondos para la Base Naval Integrada de Ushuaia y firmó un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659 contra las empresas que operen proyectos con licencias avaladas por Londres, un punto de inflexión que, según reconstruyó PERFIL, generó sorpresa y malestar en el gobierno británico.

El cruce escaló a fines de septiembre, cuando la Argentina anunció que iría al arbitraje previsto en la Convemar y el Reino Unido convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. "Esta semana dejamos claro a la embajadora de Argentina en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica lícita en las Islas Malvinas no son actos de un compromiso internacional responsable", sostuvo entonces Kumaran, que habló de "intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado" y puso en duda "la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido".

LA Cancillería que conduce Pablo Quirno respondió en ese entonces que si Londres estaba convencido de su posición, "nada tiene que temer de un tribunal". En octubre, ante la Cámara de los Comunes y con Ford en la galería, la ministra fue más lejos y acusó a Milei de usar a los isleños como una suerte de "utilización política" de cara a las elecciones argentinas de 2027.

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El respaldo británico a los isleños también se vio en el terreno, después de meses de intensificación de la presencia militar en la zona, donde hoy están desplegados cuatro cazas Typhoon, el sistema de defensa antiaérea Sky Sabre y el patrullero HMS Medway. En octubre, unos 150 efectivos y un centenar de reservistas locales participaron del ejercicio Cape Upholder, que simuló los desembarcos anfibios de 1982; y el 2 de noviembre el Medway disparó 120 proyectiles con munición real frente a las islas, el mismo buque por el que la Cancillería había presentado en julio una protesta formal tras su tránsito por el mar territorial argentino sin la notificación prevista en los acuerdos bilaterales.

Del lado argentino, el giro de Milei en torno a Malvinas tiene su correlato en el Congreso con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como "ley Malvinas", que busca endurecer las sanciones a las empresas que abastezcan proyectos hidrocarburíferos y pesqueros con licencias otorgadas por la administración británica de las islas, y que tras varios plenarios de comisiones obtuvo dictamen, a la espera de que el oficialismo la lleve al recinto de Diputados.

Sea Lion como telón de fondo

En el fondo de la disputa está la primera extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, un escenario que cambió con la decisión final de inversión que la administración británica de Puerto Argentino anunció el 10 de diciembre de 2025, cuando Sea Lion pasó de la exploración a un programa de explotación con hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.

La delegación argentina en el Tribunal del Mar | Crédito: ITLOS/Cedoc

En las audiencias del 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, construyó su caso en torno al daño irreversible de la explotación de recursos no renovables en un territorio en disputa, la resolución 31/49 de la ONU, que pide a ambos países abstenerse de tomar medidas unilaterales, y la falta de experiencia de Navitas, que nunca operó un campo offshore en producción. "Este caso no se trata de la soberanía sobre las islas, y tampoco se trata de la delimitación", insistió Oyarzábal, mientras el jurista Marcelo Kohen, que expuso en francés, sostuvo que el tribunal no necesita pronunciarse sobre la soberanía para dictar medidas provisionales, y el neerlandés Nico Schrijver cerró con una advertencia: "Si no es ahora, será nunca".

Londres, en cambio, con la fiscal general Ellie Reeves al frente, buscó llevar la discusión al terreno de la soberanía para que el tribunal se declare incompetente, citando ante los jueces declaraciones de Milei y de Quirno, entre ellas la frase con la que el Presidente calificó a la ONU como "una organización inútil que sólo sirve para alimentar una casta de parásitos". El otro pilar del alegato británico fue el mismo que Ford llevó esta semana a Londres, el de la "autodeterminación" de los isleños, a lo que Reeves sumó que la Argentina no se opone a la explotación en sí, sino que pretende "controlar esos recursos", y un calendario con el que buscó discutir la urgencia del pedido, ya que, según el Reino Unido, la perforación comenzará el 21 de marzo de 2027 y la extracción en marzo de 2028.

MSS