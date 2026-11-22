La princesa Ana del Reino Unido, hermana de Carlos III, aterrizó en las Islas Malvinas el lunes 9 de noviembre para iniciar una gira de doce días que la llevó también a las Georgias del Sur. La llegada, cuestionada por la Cancillería argentina, forma parte de una visita protocolar, pero se inscribe en un trasfondo sensible para la relación bilateral, luego de meses de escalada de tensión diplomática en torno a los ejercicios militares y, más recientemente, la explotación petrolera en Sea Lion, así como el legado de la guerra de 1982, a meses de que se cumplan 45 años del conflicto.

La gira, que coincidió con la presentación de Argentina contra Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, abarcó los dos archipiélagos que forman parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y que la administración británica de facto gestiona como territorios separados, con un gobierno propio en Malvinas y otro para las Georgias y las Sándwich del Sur, aunque ambos responden a un mismo funcionario, el gobernador de las islas, que también ejerce como comisionado del segundo territorio.

Acompañada por su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, Ana bajó del avión en el aeropuerto de Monte Agradable, donde Reino Unido tiene su principal base militar en el Atlántico Sur. Allí la recibió el gobernador británico de las islas, Colin Martin-Reynolds. Según la agenda oficial que publicó la monarquía británica, lo primero que hizo fue inaugurar la usina eléctrica renovada del complejo militar, visitar la batería de defensa antiaérea Sky Sabre apostada en la base y recorrer el casino de oficiales, todo dentro de un complejo que el Reino Unido construyó después de la guerra de 1982 y que inauguró en mayo de 1985 el entonces príncipe Andrés, hoy despojado de sus títulos por su vinculación al caso del financista estadounidense Jeffrey Epstein.

Esa misma noche, la hija de Isabel II asistió a la recepción por el cumpleaños de su hermano en la sede del gobierno británico en Puerto Argentino, y al día siguiente visitó el faro de Cabo Pembroke, donde montaron el memorial al Atlantic Conveyor, el buque británico hundido durante el conflicto, antes de inaugurar un complejo deportivo y zarpar esa noche hacia las Georgias, donde encaró una agenda más relacionada a la conservación del patrimonio natural.

En la sede de la administración británica de Malvinas, Ana participó del festejo de cumpleaños de su hermano Carlos III | Crédito: X @GHFalklands

A diferencia de 2022, cuando Ana viajó a las islas por los 40 años de la guerra y la Casa real, con sede en el Palacio de Buckingham, difundió imágenes de su ofrenda floral en el Monumento a la Liberación y de su paso por el cementerio argentino de Darwin, esta vez el viaje se manejó con hermetismo, y de la etapa en las Georgias no se publicaron fotos en las redes oficiales en tiempo real. PERFIL consultó a la embajada británica para conocer detalles el recorrido, pero indicaron que lo maneja el centro de prensa de la Casa Real, a la que se le remitió la consulta, sin respuesta al cierre de esta nota.

En tanto, su agenda en Malvinas estuvo atravesada por la huella de la guerra, desde la base que nació como respuesta a 1982 hasta el memorial de Cabo Pembroke. La visita, además, se dio después de años de intensificación de la presencia militar británica en la zona, donde hoy están desplegados cuatro cazas Typhoon, el sistema Sky Sabre, el patrullero HMS Medway y unos 150 soldados. En octubre, unos 150 efectivos y un centenar de reservistas locales participaron del ejercicio Cape Upholder, que según la prensa británica fue el primero en años en simular los desembarcos anfibios de 1982, y el 2 de noviembre, una semana antes de la llegada de Ana, el HMS Medway disparó 120 proyectiles con munición real frente a las islas, en lo que el comando británico definió como un “disuasivo visible”. Es el mismo buque por el que la Cancillería presentó en julio una protesta formal, luego de que transitara por el mar territorial argentino sin la notificación prevista en los acuerdos bilaterales.

Desde Malvinas, Ana se dirigió a las Georgias del Sur en una visita de carácter científico y patrimonial, en su rol de "patrona del Fondo para el Patrimonio de Georgias del Sur", la fundación dedicada a la conservación del patrimonio y el ambiente de la isla que cuenta con fondos del gobierno británico y noruego. La hermana del rey, que ocupa el puesto 19 en la línea de sucesión al trono del Reino Unido, recorrió entre el 14 y el 17 de noviembre las islas bajo ocupación de facto, donde viven unas 20 personas, en su mayoría científicos del Servicio Antártico Británico (British Antarctic Survey).

Una de las antiguas estaciones balleneras de la isla San Pedro, en las Georgias del Sur, archipiélago que la hermana de Carlos III recorrió entre el 14 y el 17 de noviembre. | Crédito: gov.gs

La respuesta de Cancillería y el legado de la guerra Malvinas

En las Georgias, su agenda incluyó una visita al laboratorio Everson House, la oficina de correo y Carse House en Punta Coronel Zelaya (King Edward Point, para los británicos), donde fuerzas argentinas combatieron con los infantes de marina británicos el 3 de abril de 1982, y a la antigua ballenera de Grytviken, fundada en 1904 por la Compañía Argentina de Pesca, para seguir después por la llanura de Salisbury, la bahía Ballena Franca, la bahía Fortuna la bahía Stromness, en cuya boca se encuentra Puerto Leith, la ballenera donde el 19 de marzo de 1982 desembarcaron los trabajadores del empresario Constantino Davidoff e izaron la bandera argentina, uno de los antecedentes inmediatos de la Operación Rosario del 2 de abril.

Ana, la hija de Isabel II, ya había viajado a las Malvinas en 2022 | Crédito: X @GHFalklands

Los glaciares de la isla San Pedro en Georgias del Sur, donde viven unas 20 personas, en su mayoría científicos que responden al "Servicio Antártico Británico" | Crédito: gov.gs

Fue precisamente el martes 17, mientras Ana recorría Elsehul, en el extremo noroeste de la isla, cuando el gobierno argentino respondió a la visita. "La República Argentina rechaza enérgicamente la visita oficial de la princesa Ana a las Islas Malvinas y Georgias del Sur, la cual constituye una provocación", sostuvo la cartera que conduce Pablo Quirno, en un comunicado en el que vinculó la gira con el avance británico sobre los hidrocarburos en el territorio en disputa y volvió a reclamar la reanudación de las negociaciones.

La explotación petrolera en Sea Lion como telón de fondo

La presencia de la representante británica y la respuesta del gobierno argentino tuvieron como telón de fondo la demanda ante el tribunal de Hamburgo por la explotación petrolera en la plataforma continental argentina, al norte de la Isla Soledad, una iniciativa que siguió al anuncio que el presidente hizo en cadena nacional el 3 de septiembre, cuando firmó un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659 contra las empresas que operen esos proyectos con licencias avaladas por Londres, que la Argentina considera ilegales en virtud de esa norma y de la normativa internacional, como la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la disputa siga abierta.

El trasfondo es Sea Lion, el proyecto del consorcio israelí-británico Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, sobre el que el tribunal dará a conocer el sábado 28 de noviembre su decisión respecto de la medida cautelar pedida por la Argentina, que basó su caso en el daño irreversible de la extracción petrolera y el perjuicio al lecho marino. Londres, en cambio, no se movió un centímetro del argumento con el que continúa ejerciendo el control de facto del archipiélago ocupado en 1833, cuya soberanía se niega a discutir amparándose en la "autodeterminación de los isleños", pese a resoluciones de la ONU como la 2065, que tilda a Malvinas como "un caso particular de descolonización", reconociendo una disputa entre dos Estados, la Argentina y el Reino Unido, y contempla los intereses de los isleños, mas no sus "deseos".

Diez días después de su llegada, mientras la hermana de Carlos III cerraba su recorrido en el Atlántico sur, el embajador británico en la Argentina, David Cairns, reconocía en Buenos Aires los altibajos en la relación bilateral. "En las relaciones internacionales, como en las relaciones personales, hay días buenos y otros no tan buenos", dijo el jueves 19 durante la celebración del cumpleaños del monarca en su residencia, a la que no asistieron funcionarios del gobierno de Javier Milei. Pero Cairns fue más allá y, sin nombrar a Malvinas, habló de los preparativos por el 45 aniversario del conflicto en 2027, en un momento sensible para la relación bilateral.