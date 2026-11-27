El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dará a conocer este sábado 28 de noviembre su decisión sobre el pedido argentino de medidas cautelares para frenar el proyecto petrolero Sea Lion (León Marino), en la primera demanda de Argentina contra Reino Unido por sus actividades económicas en Malvinas desde la ocupación de 1833.

Las claves del fallo del Tribunal del Mar por Sea Lion

La orden será leída en audiencia pública a las 8 de la mañana (hora argentina) por el presidente del tribunal, el camerunés Maurice Kamga. Lo que resuelva el tribunal no es el fondo del conflicto, sino si se frena la que sería la primera explotación petrolera del archipiélago en disputa, mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá expedirse sobre la controversia.

La delegación argentina se enfocó en la urgencia y en el daño irreversible que produciría la perforación antes del inicio de la operación, pautado para enero de 2027, y evalúa tres escenarios: que el TIDM acepte todo el planteo argentino, que acepte algunos planteos y otros no, o que rechace el pedido de medidas previsionales. En paralelo, el Reino Unido pidió rechazar todas las medidas y discutió la "inminencia" que exige la Convención.

Los jueces del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, presidido por el camerunés Maurice Kamga | Crédito: ITLOS

Qué pide la Argentina

La clave de la presentación está en lo que no pide, dado que la Argentina no le solicita al tribunal que se expida sobre la soberanía, sobre la que el propio Gobierno reconoce que no tiene competencia, al igual que sobre la alegada libre determinación de los isleños, sino que preserve sus derechos sobre la plataforma continental mientras la disputa siga abierta.

El Gobierno sostiene que "la explotación inminente de recursos del suelo y subsuelo de la zona marítima en disputa" producirá "un hecho consumado irreversible", por lo que pidió impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con la cuenca Sea Lion, evitar el uso perjudicial de la información obtenida durante la exploración, permitir que la Argentina cumpla con sus obligaciones de protección del medio marino y prevenir nuevas acciones que agraven la controversia.

En las audiencias, el agente argentino, el embajador Mario Oyarzábal, reiteró que la Argentina acreditó los cuatro requisitos que exige el tribunal para dictar medidas provisionales: la competencia prima facie, la plausibilidad de los derechos invocados, el riesgo real e inminente de un perjuicio irreparable y la urgencia.

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"El Tribunal de Hamburgo tiene competencia para cuestiones relativas a la CONVEMAR. La Argentina le pide que dicte medidas provisionales sobre la explotación de recursos no renovables de la plataforma continental objeto de controversia con el Reino Unido. Lo hace en el contexto del proceso de descolonización regido por las Naciones Unidas", había explicado a PERFIL el jurista Marcelo Kohen, que integra la defensa argentina, en la previa a las audiencias del 10 y 11 de noviembre en la ciudad alemana.

La delegación argentina ante el Tribunal del Mar | Crédito: ITLOS/Cedoc

La postura británica

Londres buscó convencer al tribunal de que la cuestión de fondo no tiene que ver con la Convemar y, por tanto, se declare incompetente, citando declaraciones del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno.

El otro pilar del alegato británico fue la "autodeterminación" de los isleños, un planteo que rechaza Argentina en función de la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU, que reconoció la existencia de una disputa entre ambos Estados por la soberanía del archipiélago ocupado por la fuerza en 1833.

Liderados por la fiscal general británica Ellie Reeves, la delegación británica informó que la perforación en Sea Lion, a cargo de la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, comenzará el 21 de marzo de 2027 y la extracción en marzo de 2028, un calendario con el que buscó discutir la "inminencia" que exige la Convención para dictar medidas provisionales que, según su mirada, perjudicarían a los isleños y a las empresas que vienen invirtiendo desde que la empresa británica Rockhopper, considerada clandestina por el estado argentino, anunció el descubrimiento del yacimiento en 2010.

Ellie Reeves, fiscal general del Reino Unido, encabezó la defensa británica.

Frente a eso, el jurista neerlandés Nico Schrijver, que forma parte de la defensa argentina, advirtió que una vez perforado el primer pozo de explotación en la cuenca, ubicada 220 kilómetros al norte de la isla Soledad y a poco más de 400 de la Argentina continental, el daño será irreversible y ya no habrá recursos que preservar, antes de dirigirse a los jueces con la frase que resumió la postura argentina: "Si no es ahora, será nunca".

Los tres escenarios que maneja el Gobierno

El primero es que el tribunal acepte todo el planteo argentino y ordene al Reino Unido cesar la actividad, lo que detendría la explotación hasta la resolución de la controversia en el eventual arbitraje, dado que Londres ya se comprometió a acatar la orden. El segundo es un escenario intermedio, en el que el tribunal acepta algunos planteos y otros no, con múltiples alternativas sobre las que en el Palacio San Martín evitan especular.

El tercero es que el tribunal rechace el pedido por considerar que no están dadas las condiciones para una medida de urgencia o que, en principio, carece de jurisdicción, en cuyo caso no habría medidas, pero el arbitraje seguiría su curso y la Argentina podría volver a pedirlas ante el tribunal arbitral una vez constituido.

En el estrado estarán los jueces ad hoc: el británico Vaughan Lowe, profesor emérito de Oxford designado por Londres, y el argentino Raúl Vinuesa, profesor consulto de la UBA que ya ocupó ese rol por la Argentina en la Corte Internacional de Justicia durante el conflicto por las papeleras con Uruguay, en reemplazo de la jueza argentina y vicepresidenta del tribunal, Frida Armas Pfirter, que se excusó de intervenir en el caso.

En Londres, los kelpers apuntaron contra Argentina en la previa al fallo por Sea Lion

Antecedentes

La Argentina busca repetir lo que logró en 2012, cuando el mismo tribunal ordenó como medida provisional la liberación de la Fragata Libertad, retenida en Ghana por el fondo NML Capital, apenas un mes después de la solicitud argentina.

Según el profesor titular de Derecho Internacional Público de la UCA Leopoldo Godio, otro antecedente directo es el de Ghana y Costa de Marfil. En una columna publicada en PERFIL, destacó una Sala Especial del TIDM que consideró que nuevas perforaciones podían producir modificaciones significativas y permanentes en el área disputada y dispuso que Ghana no iniciara nuevas perforaciones.

También advirtió que el británico Vaughan Lowe, hoy juez ad hoc designado por Londres, sostuvo en el caso de la planta MOX, actuando por Irlanda contra el Reino Unido en un caso que involucró aguas compartidas, que los derechos procedimentales eran "verdaderos derechos" que justificaban la intervención provisional del tribunal.